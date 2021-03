In der Mosbacher Fußgängerzone herrschte am Montag reges Treiben. Zahlreiche Passanten genossen ihren ersten Einkaufsbummel des Jahres. Vor einigen Läden bildeten sich sogar Warteschlangen. Foto: Caspar Oesterreich

Von Caspar Oesterreich

Mosbach. Der strikte Lockdown scheint vorbei. Viele Beschränkungen sind seit Montag aufgehoben. Treffen mit mehr als einer Person sind wieder erlaubt, und auch Einzelhandel, Ladengeschäfte und Märkte können unter Hygieneauflagen öffnen. Die Mosbacher Altstadt war am Montag so belebt wie lange nicht mehr – zahlreiche Passanten schlenderten mit Einkaufstüten in den Händen von einem Schaufenster zum nächsten und freuten sich, bei bestem Wetter endlich wieder einen Shoppingbummel genießen zu können.

"Mit so einem großen Andrang habe ich ehrlich nicht gerechnet", sagt Ulrich Eyermann und grinst. Das Geschäft laufe besser als es an einem normalen Montag – ohne Corona – üblich wäre, berichtet der Inhaber des Modehauses Sessler. Fast schon im Minutentakt schwingt die Eingangstür auf, und Eyermann begrüßt jeden Kunden mit einem freundlichen "Hallo". Dabei behält er stets den Überblick, wie viele Personen sich aktuell im Laden aufhalten. "Wir dürften eigentlich ein paar mehr reinlassen. Zum Schutz der Kunden und meiner Angestellten habe ich die Grenze aber bei zehn gezogen."

Irene Hartmann aus Neckargerach muss ihren Mann deshalb draußen lassen. "Nicht so schlimm, der hat eben schon etwas Passendes gefunden", sagt sie, lacht und hält ihre Hände unter den Desinfektionsspender direkt am Eingang. "Jetzt bin ich dran." Etwas Bestimmtes sucht sie nicht. "Ich will einfach mal schauen, ein paar Klamotten anprobieren – das ging die letzten drei Monate ja nicht."

Zwar hat Eyermann wie viele seiner Kollegen während des Lockdowns Onlinebestellungen via Instagram und eigner Webseite angenommen, sogar Überraschungspakete für die Kunden vorbereitet – "aber das oberste Prinzip des Einzelhandels ist der persönliche Kontakt, die Beratung im Laden, das Anfassen und Anprobieren der Kleidung", betont er. Eyermann ist sichtlich froh, seine neue Frühjahrskollektion endlich gebührend präsentieren zu können.

Hintergrund Neue Schilder, alte Empfehlung Es tut sich wieder was in der Mosbacher Altstadt: Seit gestern dürfen die Läden ihre Türen wieder öffnen, seit gestern hat sich aber auch die Beschilderung am Eingang zur Fußgängerzone verändert. Auf der wird zwar weiter auf die aktuelle Corona-Verordnung verwiesen, die Zeichensprache ist aber eine andere als zuvor. Statt einem finden sich dort zwei Symbole, die auch zwei Optionen eröffnen: Entweder Maske tragen oder mindestens 1,50 Meter Abstand halten. Laut Auskunft der Stadtverwaltung hatte "Mosbach Aktiv" darum gebeten, zur Wiederöffnung der Läden die Beschilderung an den Zugängen zur Fußgängerzone anzupassen und auch auf die Option ohne Maske (aber mit Abstand) hinzuweisen. Das Ordnungsamt habe am Montagmorgen die Schilder ausgetauscht, berichtet Meike Wendt, Pressesprecherin der Stadt Mosbach, die betont: "Am besten ist, weiterhin die Mund-Nasen-Maske zu tragen und Abstand zu halten". Schaden kann das sicher nicht ...

Genau gegenüber sorgt der Frühling mit seinen pflanzlichen Vorboten sogar für eine lange Schlange: Vor dem urigen Blumenladen im ältesten Fachwerkhaus Mosbachs warten viele Kunden auf Einlass. "Die Öffnung des Handels wird sehr gut angenommen", freut sich Vanessa Jesse, Inhaberin von "Blumenkind". Sie darf bereits seit einer Woche wieder Kunden empfangen. Dass nun auch Bekleidungs-, Schuh- und Spielwarengeschäfte öffnen, hole die gesamte Innenstadt aus ihrem "Corona-Winterschlaf", sagt sie. "Wir profitieren alle gegenseitig voneinander, nur gemeinsam sind wir stark." In der vergangenen Woche, als die anderen noch geschlossen hatten, seien merklich weniger Kunden zu ihr gekommen.

"Es ist einfach schön, wieder shoppen gehen zu können und kein beklemmendes Gefühl von Stillstand mehr zu haben", sagt Melis Albayrak. Sie und ihr Mann haben schon fleißig eingekauft, die Kordeln der schweren Tüte drücken sich tief in seine rechte Hand. "Wir haben Umstandsmode und ein paar Babyklamotten besorgt", berichtet Yücel Albayrak. "Und weil wir so erfolgreich waren, gibt es jetzt auch noch ein Eis als Belohnung", ergänzt seine Frau und zieht ihn weiter Richtung Eiscafé Rialto. Überall in der Innenstadt wirken die Menschen ausgelassen und gut gelaunt.

Die Lockerungen seien dringend nötig gewesen, sagt Peter Stadler, Inhaber von allein drei Schuhgeschäften in Mosbach. Nicht nur für die Einzelhändler, sondern für die Gesellschaft im allgemeinen. "Das Telefon hat heute Morgen permanent geklingelt, alle wollten wissen, ob auch wir wieder öffnen", berichtet er. In den nächsten Tagen rechnet er vor allem bei den Kinderschuhen mit einer großen Nachfrage.

Als Vizepräsident des Handelsverbands Nordbaden hat Stadler die geltenden Verordnungen und Inzidenzen im Neckar-Odenwald- und Rhein-Neckar-Kreis stets im Blick. Zwar freut er sich über die Lockerungen, "doch der Flickenteppich, der jetzt im Drei-Länder-Eck entsteht, ist alles andere als gut". Bis zu einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 sollte es seiner Meinung nach keine Einschränkungen mehr geben. Immerhin habe selbst das Robert-Koch-Institut bestätigt, "dass der Einzelhandel nicht Treiber der Pandemie ist, das Infektionsrisiko hier als gering eingeschätzt wird", so Stadler. "Statt der Inzidenz sollte besser die Evidenz bei neuen – hoffentlich gar nicht erst notwendigen – Maßnahmen zugrunde liegen", macht er deutlich.

Mit Öffnung der Läden in der Altstadt hat sich die Zeichensprache geändert. Foto: Schattauer

Ursula Wirth aus Billigheim sieht das ähnlich. Eine Ansteckung mit dem Coronavirus beim Einkaufen befürchtet sie nicht. "Ich habe sehnlichst auf die Lockerungen gewartet, brauchte dringend neue Schuhe", sagt sie. Denn Onlineshopping komme für sie nicht in Frage. "Schuhe muss man anprobieren – und generell halte ich vom Versandhandel nicht viel. Alle reden vom Klimaschutz. Aber was da alles verpackt und hin- und hergeschickt wird, wirkt alles andere als umweltfreundlich."

Shoppen, als gäbe es kein Corona mehr, ist natürlich nicht möglich. Der Lockdown ist eben noch nicht vorbei, viele Maßnahmen sind nur ausgesetzt. Sollte die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage in Folge wieder die Marke von 50 überschreiten, werden die Geschäfte mit einem zeitlichen Vorlauf von zwei Tagen erneut schließen müssen. Bis zu einer Inzidenz von 100 darf dann lediglich Terminshopping angeboten werden.

Info: Die Kreisverwaltung informiert tagesaktuell hier, ob die Lockerungen gelten.