Aktuelle, kommende und zukünftige Baustellen beschäftigten den Gemeinderat Mosbach in jüngster Sitzung. Dabei ging es auch um das Bauvorhaben an der B 27. Foto: schat

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Um Sicherheit und Weiterentwicklung drehten sich die Beratungen in Mosbachs Gemeinderat bei dessen jüngstem Austausch in der Alten Mälzerei. So widmete man sich zunächst ausführlich der ehrenamtlich organisierten Truppe, die im Fall der Fälle möglichst effektiv helfen und Schlimmeres verhindern soll. "Ein ganz wesentliche Punkt" der Tagesordnung (wie Oberbürgermeister Michael Jann verdeutlichte) der Sitzung war demnach die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans für die Wehr in Mosbach, die auch etliche Feuerwehrkräfte auf die Zuhörerränge gelockt hatte.

Dabei ließ man diesmal einen versierten Blick von außen auf das Innenleben der verschiedenen Abteilungen im Stadtgebiet werfen. Dr. Roland Demke, Leitender Branddirektor aus Würzburg, beleuchtete, wie es in Mosbach um die Feuerwehr bestellt ist, was verbessert werden sollte, wo investiert werden muss. Grundlegende Vorgabe sei hier, dass die Feuerwehr "den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähig" zu sein habe. Vor diesem Hintergrund betrachtete Demke die Stadt und ihre Stadtteile ebenso wie die Einsatzberichte der vergangenen Jahre. Um am Ende zu einem neuen Zehn-Jahres-Plan zu kommen, der konkrete Vorschläge beinhaltet, wie die Feuerwehr von der Kommune zu unterstützen ist.

Dabei berichtete Demke zunächst von etwa 200 Einsätzen pro Jahr und von einem guten Personalstand in allen Abteilungen, auch wenn die Zahlen leicht rückläufig seien. Auch den Ausbildungsstand befand er als gut, 70 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr sei ein ordentlicher Wert. "Luft nach oben" gebe es beim Anteil der weiblichen Feuerwehrmitglieder – gerad mal 20 Frauen sind es in Mosbach. Auch in Bezug auf die Ausstattung sprach der Experte von einer grundsätzlich guten Situation; es gebe diesbezüglich "keine Rückstände". Um die Vorgabe, innerhalb von zehn Minuten nach Alarmierung am Einsatzort zu sein, einhalten zu können (was meist auch in der Realität gelingt), seien alle fünf Feuerwehrdepot-Standorte im Stadtgebiet notwendig, so Demke weiter.

Das alte Feuerwehrhaus. Foto: schat

Der Branddirektor machte bei allem Lob aber auch deutlich, wo der Schuh bei der Feuerwehr drückt beziehungsweise bald drücken könnte: Vor allem mit Blick auf die Feuerwehrgerätehäuser der Abteilungen Mosbach-Stadt, Neckarelz-Diedesheim und Reichenbuch machte der Analyst Handlungsbedarf aus. "Intensiven Handlungsbedarf" sieht Demke in Reichenbuch, wo das vorhandene Gebäude keine adäquate Unterbringung für die Feuerwehr biete. Ein Anbau mit Standortgaragen brächte hier Abhilfe, alternativ ein Neubau an anderer Stelle.

Einen Neubau in Form einer einfachen Lagerhalle schlägt der Branddirektor auch für die Standorte Mosbach-Stadt beziehungsweise Neckarelz-Diedesheim vor. An beiden fehle Lagerplatz, ein in der Mitte gelegenes Materialdepot sei hier eine Option zur Verbesserung. Darin könne man dann auch spezielle Abrollcontainer stationieren, mit den entsprechenden Wechselfahrzeugen habe man hier ohnehin schon eine Umstellung auf dieses sinnvolle System eingeleitet. Die Kosten für die beiden größeren infrastrukturellen Maßnahmen bezifferte Demke auf 1,7 bis 2,4 Millionen Euro. Am Depot der Abteilung Mosbach-Stadt sieht der Experte zudem Gefahrenpotenzial im kreuzenden Rad- und Fußweg. Auch die Räume für die Feuerwehrkräfte seien alles andere als optimal.

Seine umfangreiche Ausarbeitung wollte Demke als eine Art Handlungsempfehlung, zu der auch eine weitere halbe hauptamtliche Stelle etwa für Brandschutzberatungen zählt, für die kommenden Jahre verstanden wissen. OB Jann dankte am Ende für eine "zielführende Analyse" zu Themen, die den Verantwortlichen bei der Feuerwehr schon lange "unter den Nägeln brennen".

Die Feuerwehr blieb weiter Thema: Vom Gemeinderat gab’s grünes Licht für die Bestellung eines Mehrzweckbootes für die Abteilung Neckarelz-Diedesheim. Das wird nun bei der Firma Nordland Hansa in Rostock geordert und kostet rund 117.000 Euro, wovon abzüglich der Förderung etwa 68.000 Euro von der Stadt zu tragen sind.

Der Fußgängerüberweg am Kaufland. Foto: schat

Etwas teurer wird der Umbau des Fußgängerüberwegs an der Pfalzgraf-Otto-Straße unweit des Kauflands. Dort sollen Fußgänger künftig nur noch zwei statt drei Fahrspuren queren müssen. Möglich macht das der Umbau der Abbiegespur zum Einkaufszentrum, parallel wird die verbrauchte Fahrbahn in diesem Abschnitt erneuert. Der Gemeinderat stimmte zu, den Auftrag für diese Arbeiten an die Mosbacher Baufirma Lintz und Hinninger zum Angebotspreis von rund 271.000 Euro zu vergeben. Das günstigste Angebot lag knapp zehn Prozent unter der Kostenberechnung.

Neu berechnet bzw. festgesetzt wurde derweil die Verkaufsfläche des Lebensmittel-Vollsortimenters (Tegut), der im Neubauprojekt der Firma Schoofs auf dem ehemaligen Autohausareal an der B 27 einziehen soll. Nach entsprechenden Empfehlungen seitens des Regierungspräsidiums und des Regionalverbands sieht der Bebauungsplan, der nun erneut in die Offenlage geht, hier statt 1400 nun maximal 1300 Quadratmeter Verkaufsfläche vor. Die Bestandsgebäude auf dem alten Autohausareal wurden dieser Tage abgebrochen, neben dem Lebensmittelmarkt sollen auf dem 6000 qm großen Gelände insgesamt 47 neue Mietwohnungen entwickelt werden.