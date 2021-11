Von Heiko Schattauer

Mosbach. Der elektronische Briefkasten klapperte wie wild, das Telefon stand selten still. Der Aufruf zur Abstimmung für den Ehrenamtspreis erzeugte ein überaus erfreuliches Echo. Und ein lange nachhallendes: Um 23:58 Uhr ging am Donnerstagabend die letzte Abstimmungsmail im RNZ-Redaktionspostfach ein, bis zuletzt nutzten die Leser die Möglichkeit, ihren jeweiligen Favoriten im Rennen um den Ehrenamtspreis 2021 zu unterstützen. Zum zweiten Mal werden die drei von der Bürgerstiftung für die Region Mosbach ausgelobten und mit insgesamt 6000 Euro dotierten Auszeichnungen infolge eines einwöchigen Leser-Votings vergeben. Per Telefon oder E-Mail konnten Stimmen für fünf Final-Vorschläge abgegeben werden.

Während es im Vorjahr zu einem echten Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen mehreren potenziellen Preisträgern gekommen war, zeichnete sich beim Ehrenamtspreis 2021 recht schnell ein anderes Bild ab. Um die Spannung aufzulösen: Den ersten, mit 3000 Euro dotierten Preis sicherte sich Patrick Haag aus Schwarzach. Der 35-Jährige, der unter anderem bei den Helfern vor Ort und bei der Freiwilligen Feuerwehr engagiert ist, erhielt 450 Stimmen (!) – und damit mit deutlichem Abstand die größte Unterstützung. Beeindruckend war dabei nicht nur die schiere Anzahl der Stimmen, sondern es waren vor allem auch die Begründungen, die zahlreiche Leser für ihr Votum mitlieferten: "Ihm ist nie was zu viel", schrieb da einer über den in den verschiedensten Ehrenämtern aktiven Haag, "wo Hilfe gebraucht wird, da leistet er sie", erklärte eine andere. "Was er im Dienste der Menschheit schon geleistet hat, ist außergewöhnlich. Und sollte auch als positives Vorbild für viele Menschen honoriert werden", befand denn auch Aglasterhausens ehemalige Bürgermeisterin Sabine Schweiger – die als eine von 450 für Patrick Haag als Ehrenamtspreisträger stimmte.

Der zweite Preis und die damit verbundenen 2000 Euro gehen an die Rettungshundestaffel Mosbach, die 146 Stimmen auf sich vereinen konnte. Seit 20 Jahren sind die Mitglieder der Gruppe unter Regie des DRK-Kreisverbands Mosbach ehrenamtlich engagiert und an 365 Tagen im Jahr einsatzbereit. Den "unermüdlichen Einsatz" der Gruppe und Mensch-Tier-Teams würdigten etliche "Voter".

Der dritte Preis (die 1000 Euro stiftet hier der Rotary-Club Mosbach-Buchen) geht an den Motorradclub "Fire Hawks" Elztal. 89 Stimmen entfielen auf die Biker, die sich seit Jahren u. a. mit Spendenaktionen für das Tierheim Dallau einsetzen. Auch den von der Flut Betroffenen in Rheinland-Pfalz half man zuletzt, ebenso in einem Bergdorf in Albanien. Auf die beiden weiteren Vorschläge für den Ehrenamtspreis – den Verein "Mona Lisa" Mosbach und den Freundeskreis Suchthilfe Obrigheim – entfielen 25 bzw. 19 Stimmen.

Sehr zufrieden mit dem Finale des unter Schirmherrschaft von Landrat Dr. Achim Brötel stehenden Ehrenamtspreises ist man bei der Bürgerstiftung für die Region Mosbach: "Die Aktion hat richtig gut eingeschlagen, die Beteiligung an der Abstimmung ist toll", findet der Vorsitzende Dr. Frank Zundel.

Die Worte fehlten gestern derweil dem Stimmenkönig, Patrick Haag. "Ich bin sprachlos", so der 35-Jährige nach Übermittlung des Abstimmungsergebnisses im kurzen Gespräch mit der RNZ: "Das muss ich erst mal sacken lassen. Danke, vielen Dank!" Die Freude über die große Anerkennung ist beim nimmermüden Schwarzacher auch ohne große Worte spürbar. Große Freude herrscht auch bei Haags Mitstreitern bzw. Verfolgern, der DRK-Rettungshundestaffel Mosbach und den "Fire Hawks" aus Elztal, die wie der erste Preisträger eine von der Mosbacher Künstlerin Ulrike Thiele gestaltete Ehrenamtsskulptur erhalten.

Die drei Ehrenamtspreise sollen zeitnah von der Bürgerstiftung übergeben werden. "Auf ein gemeinsames Fest mit möglichst vielen Ehrenamtlichen müssen wir leider auch dieses Jahr verzichten", erklärt Frank Zundel, der darauf hofft, im kommenden Jahr wieder einen echten Ehrenamtsabend zelebrieren zu können.