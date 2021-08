Mosbach. (zg) In der Branche gilt das fast 100 Jahre alte Unternehmen aus Diedesheim nach wie vor als Urgestein der deutschen Maschinenbaugeschichte. Auch nach der Insolvenz und neuer Namensgebung steht die Hüller Hille GmbH für hochpräzise und massive Vier- und Fünf-Achs-Bearbeitungszentren, für Know-how in der Herstellung von horizontalen und vertikalen Werkzeugmaschinen und erstklassige Service-Dienstleistungen direkt vom Hersteller.

In der bewegten Unternehmensgeschichte gab es seit der Gründung im Jahr 1947 bis heute sieben Eigentümerwechsel. Aus der als Familienunternehmen gegründeten Maschinenfabrik Diedesheim (1947 bis 1984) wurde ein Unternehmensverbund in internationalen Konzernstrukturen (Thyssen Krupp, 1984 bis 2005 / Maxcor- MAG, 2005 bis 2014 / FFG, 2014 bis 2017) über ein Start-up-Unternehmen (Zuse Hüller Hille, 2017 bis 2019) hin zum Private-Equity-geführten mittelständischen Unternehmen. Seit Juni 2019 ist die Hüller Hille GmbH im Besitz des chinesischen Investors Visionmax Capital Group. Ein neues, kraftvolles Unternehmen ist am Start, das sich zum Ziel gesetzt hat, wieder im Premiumsegment der internationalen Werkzeugmaschinenhersteller mitzuspielen.

Hintergrund Hüller Hille - die Chronik Gründungsjahr: 1947 als Maschinenfabrik Diedesheim / 2019 als Hüller Hille GmbH Mitarbeiter: 180 Ausbildungsplätze: aktuell 20, davon zehn Mechatroniker, fünf Industriemechaniker, drei DHBW-Studenten (Studiengänge: Maschinenbau, Mechatronik, Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen) und zwei Industriekauffrauen Produktionsfläche: 14.000 m2 aktive Maschinen im Feld: 5530, davon 65 Prozent bei Kunden in Deutschland, 20 % in Europa, 10 % in Asien und 5 % in Amerika Webseite: www.hueller-hille.com

Das langjährige Know-how wird branchenweit und international geschätzt; die meisten Kunden werden über lange Jahre hinweg begleitet. Viele Branchen werden beliefert, mit Fokus auf Nutzfahrzeuge, Energietechnik, Maschinenbau und -komponenten sowie Luftfahrt und Gebäudetechnologie. Kunden werden von den beiden Unternehmensstandorten in Mosbach und China betreut und der Markt international bearbeitet.

Konsequent wird daran gearbeitet, das Vertrauen von bestehenden und neuen Kunden wieder zu gewinnen und sich am Markt zu positionieren. Die Neuausrichtung wird Hüller Hille in die Zukunft führen. Der Fokus liegt zum Beispiel auf der Digitalisierung von Maschinen und Dienstleistungen im Rahmen von Industrie 4.0. Außerdem wird an der Erweiterung des Technologie-Portfolios gearbeitet und in Kürze die neue Generation eines Bearbeitungszentrums eingeführt.