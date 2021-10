Neckarelz. (stk) Der Künstler Christo war ja bekannt für seine Verhüllungen. Nun wurde (posthum) noch sein großer Traum erfüllt und der Triumphbogen in Paris anhand seiner Planungen verhüllt. Verhüllt ist seit geraumer Zeit auch die Ampel für Rechtsabbieger an der Kreuzung Pfalzgraf-Otto-Straße und Mosbacher Straße.

Die Ampel ist aber nicht kaputt und deswegen mit den orangefarbenen Hussen verkleidet, sondern sie soll auf Dauer durch ein Stoppschild ersetzt werden, wie es auf Nachfrage bei der Stadtverwaltung in Mosbach heißt. "Das entspricht auch den heute geltenden Regeln", wie Pressesprecherin Meike Wendt betont.

Doch manch ein Leser wundert sich über die neue Verkehrsregelung und vermutet, sie könnte für die Radfahrer auf dem Schutzstreifen gefährlich(er) sein. "In der Praxis sieht es folgendermaßen aus: Von zehn Fahrzeugen, die hier rechts abbiegen, hält maximal ein Fahrzeug an der Haltelinie an. Kaum ein Autofahrer rechnet offensichtlich damit, dass man an der Haltelinie anhält. Letzte Woche hupte sogar der Führer des mir nachfolgenden Fahrzeugs, weil ich an der Haltelinie anhielt", schreibt ein Leser an die Rhein-Neckar-Zeitung. Einen Verkehrsunfall gab es aber an der Stelle noch nicht, seit die Ampel verhüllt wurde, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Gerade mit den Radfahrern begründet aber die Stadtverwaltung wiederum das Stoppschild. "Das Signalprogramm besteht auch aus Zeitfenstern, wo der Verkehr in Richtung Bundesstraße fließt, und gerade da ist es wichtig, dass die Verkehrsteilnehmer unter besonderer Vorsicht in die Mosbacher Straße nach rechts einfahren. Es gilt hier, die Radfahrer besonders zu schützen. Als Schutz der Verkehrsteilnehmer und insbesondere der Radfahrer halten wir die Ausweisung einer Stop-Stelle für adäquat", heißt es vonseiten der Stadt.

Dieses Argument will der RNZ-Leser aber nicht gelten lassen, findet die aktuelle Regelung gefährlich – und selbst die Stadt räumt ein: "Tatsächlich hat man den Eindruck, dass Verkehrszeichen bei den Verkehrsteilnehmern immer weniger Beachtung finden, was wohl ein gesellschaftliches Phänomen ist."

Dennoch: Würde die Kreuzung heute konzipiert, gäbe es für Rechtsabbieger keine Ampel, sondern ein Stoppschild – so wurde zum Beispiel an der neuen Ampelanlage an der B 27 in Dallau keine Ampel für Rechtsabbieger geschaltet. "Mittelfristig gehen wir davon aus, dass die Signalgeber für die Rechtsabbieger entbehrlich sind und zurückgebaut werden. Allerdings stellt dies einen gewissen finanziellen Aufwand dar, da in der Folge dann auch die Signalschaltpläne angepasst werden müssen. Die Verkehrsschaukommission hat sich für diese Lösung ausgesprochen, sodass diese auch weiterverfolgt wird", meinen die Verantwortlichen der Stadtverwaltung. "Die Verkehrsentwicklungen werden jedoch weiter kritisch beobachtet."

Für den RNZ-Leser aus der Region ist der Plan, für den Abbau der Ampel auch noch Geld auszugeben "unfassbar". Er empfiehlt, für eine halbe Stunde den Einmündungsbereich zu beobachten. "Ich glaube, nicht übertrieben zu haben. Jedes Mal, wenn ich diesen Bereich befahre, achte ich auf das Verhalten der anderen Fahrer." Radfahrer habe er hier noch nie gesehen – und nur sehr wenige Autofahrer, die sich an das Stoppschild halten.