Mosbach. (schat) In der Großen Kreisstadt gibt es so manches, das man hier nicht unbedingt erwartet hätte. 3000 Studenten etwa, eine Simultankirche oder ein Schloss, das sich ein wenig am Altstadtrand versteckt. Seit Kurzem hat Mosbach noch etwas: Deutschlands innovativste Tankstelle.

Zu diesem Schluss kommt jedenfalls das Fachmagazin "Tankstelle" - und zeichnete das Tankcenter Herm als beste Tankstelle des Landes im Bereich Innovationen aus. Der Preis wird alle zwei Jahre ausgelobt, 2015 hatte die Firma Herm mit einer Tankanlage in Buchen schon einmal die Trophäe gewonnen (seinerzeit im Bereich Shop über 100 Quadratmeter).

Verantwortlich für die neuerlichen Ehren ist die "frischewelt", die man im Tankcenter am westlichen Stadteingang an der B27 eingerichtet hat (die RNZ berichtete). Die Jury, bestehend aus verschiedenen Branchenkennern und dem Tankstelle-Chefredakteur, überzeugte dabei das Konzept des etwas anderen Shops. So setzt Herm auf in Echtzeit zubereitete, frische Snacks ebenso wie auch eine App zur Vorbestellung von unterwegs oder den Lieblingsplatz, eine angenehm gestaltete "Verweilzone". Besonders überzeugend war auch das Kaffeekonzept mit klassischer Filtermaschine, Vollautomat und professioneller Siebträgermaschine. Mit der "frischewelt" konnte man ebenfalls preisverdächtige Konzepte mit Live-Cooking oder Buffets auf die Plätze verweisen.

"Das ist eine ganz besondere Auszeichnung und der Lohn für viel Arbeit und den Mut, den wir hatten", freut sich Geschäftsführer Peter Herm. Die Entscheidung, eine eigene App zu entwickeln und den Tankstellenshop aufgrund der Erkenntnisse aus einer Kundenbefragung aufwendig und vor allem auch frauengerecht und familenfreundlich umzugestalten, sieht Herm damit weitere Früchte tragen, denn auch die (täglichen) Nutznießer der Maßnahme zeigen sich zufrieden. "Der Standort funktioniert", bestätigt Mathias Legler, Gebietsleiter bei Herm auf RNZ-Nachfrage zur Kundenresonanz.

Nach der Premiere in Mosbach - im Oktober 2017 eröffnete man die erste frischewelt - habe man das Konzept inzwischen an zwei weiteren Unternehmensstandorten ebenfalls umgesetzt, so Legler weiter.

"Der Titel Tankstelle des Jahres ist auch eine tolle Auszeichnung für unsere Mitarbeiter", findet Peter Herm: "Ohne die wäre das nicht möglich gewesen." Überreicht wurde die Auszeichnung dieser Tage im Rahmen einer Gala, rund 14.000 Tankstellen bundesweit waren aufgerufen, sich dem Wettbewerb zu stellen. In der Kategorie Innovation waren 50 Wettbewerber im Rennen. Der Ausgang ist bekannt: Für die nächsten zwei Jahre steht die Auszeichnung "Beste Tankstelle Deutschlands" nun in Mosbach.