Mit dem B 52-Förderpreis, den man für das Gesundheitsmanagement an städtischen Schulen erhalten hat, will Mosbach Kinder und Jugendliche in ihren sozialen Kompetenzen stärken – und so die Mobbing- und Gewaltprävention unterstützen. Symbolfoto: dpa

Mosbach. (schat) Neben komplexen Finanzenfragen und besonderen Wetterereignissen hatten es der Gemeinderat Mosbach in seiner jüngsten Zusammenkunft auch mit verschiedenen Wahlthemen und erfreulichen Zusatzeinnahmen (Spenden) zu tun.

Einhellige Zustimmung erteilte das Gremium der – bereits bei der Jahreshauptversammlung der Abteilung Anfang März erfolgten – Neuwahl des Abteilungskommandanten und seiner drei Stellvertreter der Feuerwehr-Abteilung Neckarelz-Diedesheim. Die wird nun von Marcus Reißfelder als (Abteilungskommandant) geführt, Stellvertreter sind Markus Kreutzenberger (1.), Jörg Arbeiter (2.) und Uwe Hacker (3.). Die "Amtszeit" beträgt jeweils fünf Jahre.

Nachdem die letzte Wahl des Jugendgemeinderats von einer erschreckend niedrigen Wahlbeteiligung (7,8 Prozent) geprägt war, hofft man für die neue Wahl – im Herbst anstehend – auf bessere Resonanz. Die Anzahl der Sitze im Jugendgemeinderat war zuletzt ob des geringen Interesses und fehlender Kandidaten von 13 auf sieben reduziert worden. Der neue Jugendgemeinderat soll nach einstimmigem Beschluss des "großen" Gemeinderats im Wahlzeitraum 5. bis 6. Oktober gebildet werden. Die Neuwahl soll ausschließlich online stattfinden, das Wahlalter wurde von 14 bis 20 auf 13 bis 18 Jahre angepasst, der Etat des Jugendgemeinderats auf 5000 Euro erhöht. Darüber hinaus soll eine projektbezogene Beteiligung über vom JGR organisierte Gruppen für interessierte Schülerinnen und Schüler der Mosbacher Schulen (ab Klasse 5) von außerhalb möglich werden. Werbung für die Wahl soll vor allem über die Schulen unter Inanspruchnahme der Schulsozialarbeit erfolgen.

Apropos Schule: Die werden zeitnah von einer Auszeichnung profitieren, die die Große Kreisstadt Mosbach als "Gesunde Kommune 2021" erhalten hat. So schreibt die sogenannte "B 52-Verbändekooperation Baden-Württemberg" einmal jährlich einen Förderpreis aus, in der eine Jury mit Vertretern der beteiligten Krankenkassen, der kommunalen Spitzenverbände und des Landesgesundheitsamts sitzt. Dieses Gremium bewertet eingereichte Projekte in den Punkten Kreativität und Nachhaltigkeit bei der Umsetzung von gesundheitsförderlichen/präventiven Konzepten.

Unter dem letzten Tagesordnungspunkt der Gemeinderatssitzung durfte OB Jann nun mitteilen, dass die Große Kreisstadt Mosbach im Bereich Gesundheitsmanagements für städtische Schulen mit dem B52-Förderpreis ausgezeichnet wird. Damit verbunden ist ein Preisgeld in Höhe von 5200 Euro, das wiederum zur Resilienz-Stärkung von Kindern und Jugendlichen – speziell in der Mobbing- und Gewaltprävention – an Schule eingesetzt werden soll. "Gerade vor dem Hintergrund der Auswirkungen der Corona-Krise sowie der aktuellen Kriegssituation zwischen der Ukraine und Russland haben wir dringenden Bedarf, die nächsten Generationen mental zu stärken, um ein gesundes Aufwachsen zu ermöglichen", befand Michael Jann.

Die Schulthemen komplett machte eine weitere Mitteilung. OB Jann berichtete von der erfolgreichen Besetzung der Schulleiterstelle an der Wilhelm-Stern-Grundschule. So habe das Regierungspräsidium Karlsruhe mitgeteilt, dass Sina Hüther mit Übergabe der Urkunde (Ende Februar erfolgt) offiziell zur Rektorin der Grundschule ernannt worden ist.

Bestätigende Post aus Karlsruhe gab’s für die Stadt auch in Sachen Haushalt: Mit Schreiben vom 2. März habe das Regierungspräsidium als Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2022 der Stadt Mosbach bestätigt und die Kreditaufnahmen von 5 Millionen Euro unter Auflagen sowie den genehmigungspflichtigen Teil von 8,82 Millionen Euro aus dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 11,96 Millionen Euro genehmigt, erläuterte der Oberbürgermeister. Auflagen zur Kreditermächtigung seien darauf gerichtet, alle Möglichkeiten zu ergreifen, den Kreditbedarf im Haushalt 2022 und der mittelfristigen Finanzplanung zu reduzieren und die Eigenfinanzierungsmittel zu erhöhen. Bereits Ende Februar war die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2022 der Stiftung Hospitalfonds bestätigt worden, sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Die Werbetrommel rührte der OB alsdann noch für ein recht junges Angebot: Der "PPush-Kanal" der Stadtverwaltung Mosbach vertrage nämlich durchaus noch mehr als die aktuell rund 900 Follower. Der Kanal biete aktuelle Informationen (so wie etwa beim "Nilgänse-Fall"), sei auch im Katastrophenfall eine wichtige Quelle. Die Gemeinderäte dürften demnach gerne als Multiplikatoren für "PPush" aktiv werden. "Damit wir bald die 1000er-Marke an Followern erreichen", so Michael Jann.

Nicht explizit werben musste das Stadtoberhaupt für die Annahme von Spenden. Hier taten sich zuletzt (einmal mehr) die Fördervereine der Schulen hervor. Bis dato hat man im Haushaltsjahr "Zusatzeinnahmen" in Form von Spenden in Höhe von rund 20.000 Euro verbuchen können.