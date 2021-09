Von Frank Heuß

Mosbach. Für gewöhnlich ist es der feierliche Abschluss einer langen akademischen Ausbildung und der Start in den verbeamteten Schuldienst. "Festlich" wurde es am vergangenen Freitagmorgen im Foyer des Landratsamts in Mosbach allerdings nur bedingt, als einige der 38 neuen Lehrkräfte im Neckar-Odenwald-Kreis ihre Amtseide ablegten. Schulamtsdirektor Uwe Wurz vom staatlichen Schulamt Mannheim, der auch für Schulrätin Katja Meiser sprach, beschränkte sich auf wenige Sätze, um die Berufsstarter willkommen zu heißen und zu beglückwünschen.

Landrat Dr. Achim Brötel gab seine Rede "schriftlich zu Protokoll", indem diese zu den vielen Unterlagen ausgelegt wurde, die sich an den mit Namensschildern ausstaffierten Plätzen geradezu stapelten. Brötel gratulierte darin zur erhaltenen Stelle im Schuldienst des Landes innerhalb des "schönsten Landkreises von allen". Der Stellenwert von Schule und Bildung sei hier höher als anderswo. "Wir freuen uns, dass Sie da sind, noch mehr aber, wenn Sie dauerhaft bleiben", sprach der Landrat direkt die Hoffnung auf längerfristige Identifikation mit dem Einsatzort aus.

Ebenfalls ein schriftliches Grußwort zur Auslage an die in Mosbach eingesetzten Lehrkräfte hatte Oberbürgermeister Michael Jann übermittelt. Er stellt darin eine nicht ganz einfache Ausgangslage heraus, die aber auch "Chancen und Gelegenheiten" biete. "Vieles muss neu oder anders gedacht und angegangen werden", beschreibt er die Sondersituation des Schulbetriebs durch die Pandemie. Diese Herausforderung kreativ und engagiert anzunehmen, bestärkte er.

Der leitende Schulamtsdirektor Hartwig Weik, Amtsleiter des Schulamts in Mannheim, unterstrich in seinen komprimierten Ausführungen, welche Bedeutung die Arbeit mit jungen Menschen habe. "Sie werden sehnsüchtig erwartet!", rief er den säuberlich auf Abstand vor ihm sitzenden Pädagoginnen zu. Diese würden einen "wunderbaren Beruf" ergreifen, der ihnen "viel Erfüllung und Glück" in ihrer Laufbahn verheiße.

Fast nur Lehrerinnen mussten an diesem Morgen vereidigt werden: Aufgeteilt worden war in drei Gruppen zu unterschiedlichen Terminen. Und so wurden mit dem Nachsprechen der Vereidigungsformel bei erhobener rechter Hand aus den vormaligen Referendarinnen nun "fertige" Lehrerinnen, die an Grund- und Mittelschulen im Landkreis zum Einsatz kommen. Ganz getan war es damit aber noch nicht: Nach Anleitung durch Thomas Geroldt von der Verwaltung des staatlichen Schulamtes mussten noch eine ganze Reihe von Formularen ausgefüllt werden. Erst mit der Bestätigung der Vereidigung durch die eigene Unterschrift waren alle Schritte für die Aufnahme in den Schuldienst vollzogen und die Beamtenurkunde rechtskräftig verliehen. Die sonst übliche Bekräftigung der Verpflichtung durch Handschlag entfiel.

Was nicht entfiel: das Strahlen der frisch gebackenen Pädagoginnen nach der kaum länger als 30 Minuten dauernden Zusammenkunft. Auf anderen Wegen – etwa Versetzungen und Einstellungen im Angestelltenverhältnis – werde sich die Zahl neuer Lehrkräfte im Landkreis noch erhöhen, fügte Schulamtsdirektor Hartwig Weik im Gespräch hinzu.