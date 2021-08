Von Marie Beichert

Mosbach. Endlich wieder rausgehen und das Leben genießen. Das dachten sich auch die Besucher des Mosbacher Open-Air-Kinos, das am Mittwochabend im Großen Elzpark mit dem Film "Cruella" seinen Auftakt feierte. "Es ist schön, mal wieder unter Leute zu kommen, nach der langen Zeit des Homeschoolings und den ganzen Einschränkungen", erzählte Lilly Schattner, die gemeinsam mit einer Freundin zur Premiere gekommen war. "Bevor man womöglich erneut mit solchen Einschränkungen zu kämpfen hat, nutze ich das Angebot und bin gespannt auf den Film."

Schon eine ganze Weile, bevor die Sonne langsam unterging, trafen einzelne Besuchergrüppchen, bepackt mit dicken Jacken und warmen Decken, ein. Mal ein Pärchen, Familien, aber auch einfach Freundesgruppen, die sich mit einem Glas Sekt auf den Abend einstimmten. Um das Gefühl von Kino perfekt zu machen, gab es Popcorn, kalte Getränke, Nachos und andere Knabbereien, die man sich auch noch während der Aufführung kaufen konnte. Langsam aber sicher bahnten sich die Zuschauer den Weg zu ihren Plätzen und warteten gespannt, bis die leise Musik ausging und die pinken Scheinwerfer endlich verblassten.

Schließlich war es so weit, und ein kleines Mädchen erschien auf der 70 Quadratmeter großen Leinwand – die junge Estella. Eine talentierte Modeliebhaberin, die im Jahr 1970 zusammen mit ihrer Mutter in London lebt. Mit ihren zwei Freunden Horace und Jasper begibt sie sich jedoch auf Diebeszüge, klaut Portemonnaies und schönen Goldschmuck. Bis sie eines Tages die langersehnte Chance erhält, sich doch noch einen Namen in der Modebranche zu machen. Auf ihrem Weg dorthin kommt es zu einigen ungeahnten Enthüllungen und Estella beginnt, ihr Leben zu hinterfragen. Mehr und mehr beginnt sie zu zweifeln und aus der einst so lieben und zurückhaltenden jungen Frau wird die rachsüchtige, übertrumpfende und modebewusste Cruella, die besonders für die Baroness zur stechenden Konkurrenz gehört.

Je später es wurde, desto mehr zeigten sich auch die vielen Sterne am Himmel. Und als sei der Abend nicht schon schön genug, krönte eine direkt über der Kinoleinwand vorbeiziehende Sternschnuppe die entspannte Stimmung im Großen Elzpark. Als nach 134 Minuten die letzten Szenen verblassten und das Licht wieder anging, sah man die Freude in die Gesichter der Zuschauer geschrieben. "Es war wirklich ein lustiger Film", meinen Jeanette und Wolfgang Kipp, die das Mosbacher Open-Air-Kino jedes Jahr besuchen. "Ein besonderes Highlight waren die Hunde von Cruella, die halfen, das Diebesgut mitzunehmen und uns zum Lachen brachten."

Auch Sandra Loose und Daniel Heidt schauten sich gemeinsam den Film an. Sie urteilten: "Es ist einfach schön hier. Vom Film bis hin zur gesamten Organisation – einfach klasse. Wir mögen die ausgelassene Stimmung inmitten des Elzparks." Die tollen Kleider und Designerstücke im Film stachen Sabine Jörg sofort ins Auge. Sie besuchte das Kino mit einer Freundin und zog ebenfalls ein positives Resümee: "Ich komme schon seit mehreren Jahren hierher. Den Film fand ich super, er war mal etwas anderes, etwas Außergewöhnliches. Heute haben wir auch noch Glück mit dem Wetter und konnten am klaren Sternenhimmel sogar eine Sternschnuppe sehen, das hat dem Abend noch das i-Tüpfelchen aufgesetzt." Dem konnte ihre Freundin nur zustimmen und ergänzte: "Die Rolle der Cruella wurde von Emma Stone wirklich toll gespielt."

Insgesamt war es ein Abend, der nicht besser hätte laufen können, mit dem das Mosbacher Open-Air-Kino erfolgreich startete. Bis zum 22. August können sich die Besucher jeden Abend von einem anderen Film verzaubern lassen.

Info: Heute steht das "Kaiserschmarrndrama" auf dem Programm. Tickets unter www.kinoheld.de.