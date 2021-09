Wieder da, wo es hingehört: Das Spielstraßenschild am Oberen Graben ist zurück am geeigneten Platz, der Gehweg ist damit wieder hindernisfrei nutzbar. Foto: Heiko Schattauer

Mosbach. (schat) Manchmal geht’s dann doch schnell: Die am Samstag von der RNZ aufgeworfene Frage "Wann werden die Zeichen der Zeit erkannt?" kann mit "Jetzt!" beantwortet werden. In der Straße "Am Oberen Graben" hat das Spielstraßenschild an seinen angestammten Platz zurück gefunden, der Gehweg drumherum ist wieder durchgängig nutzbar. Zwar stünden dem Verkehrszeichen zwei weitere Befestigungen noch ganz gut, seinen eigentlichen Zweck (also vor allem den Übergang von Tempo 30 zu Schrittgeschwindigkeit bzw. umgekehrt deutlichen machen) erfüllt es aber auch so.

"Das Schild bzw. dessen Halterung wurde bei den Bauarbeiten beschädigt, sodass eine neue Halterung bestellt werden musste", erklärt man seitens der Stadtverwaltung Mosbach, warum das Spielstraßenschild erst mit Verzögerung wieder an seinen angestammten Platz gefunden hat.

Update: Montag, 20. September 2021, 18.48 Uhr

Auch nach der Baustelle blockiert das Schild den Fußweg

Mosbach. (schat) Es geht eng zu am "Oberen Graben" in Mosbach, wo seit geraumer Zeit Umbaumaßnahmen zu Beeinträchtigungen für Auto- und Radfahrer, aber auch für Fußgänger führen.

Wer vorbei will, muss auf die Straße: Das baustellenbedingt umplatzierte Spielstraßenschild am Oberen Graben könnte eigentlich längst wieder an seinen ursprünglichen Standort. Foto: Heiko Schattauer

So wird am Ludwigsplatz das ehemalige C&A-Gebäude für eine neue Nutzung umgebaut, die dort aktiven Handwerker benötigen Raum für Material und Fahrzeuge. Auf dieser Seite des Oberen Grabens ist für Fußgänger kein Durchkommen mehr, Verkehrsteilnehmer kommen nur mit einem Schwenk weiter und durch die Engstelle. Eine ausladende Baustelle fand sich in den letzten Wochen allerdings auch am anderen Ende des Oberen Grabens, wo ein Privathaus umgestaltet wurde und wird. Dazu war auch ein Teil des dortigen Gehwegs nicht nutzbar. Auch das Schild, das vom Beginn des verkehrsberuhigten Bereichs kündet, musste der Baustelleneinrichtung weichen – und wurde ein paar Meter weiter provisorisch auf dem Gehweg platziert. Konsequenz: Wer dort zu Fuß oder mit dem Kinderwagen unterwegs ist, muss außenrum und auf die Straße. Nicht optimal, aber vorübergehend hinnehmbar.

Nun ist die auslösende Baustelle aber seit etlichen Tagen soweit abgeschlossen, der ursprüngliche Standort des Spielstraßenschilds längst wieder freigeräumt. Das müsste demnach nur wieder in die (nach wie vor vorhandenen) Bodenhülsen gesteckt werden – und der Fußweg oberhalb wäre wieder ohne Umweg auf die Straße nutzbar.

Eine aufmerksame Anwohnerin hat das Ordnungsamt auch bereits darauf aufmerksam gemacht, dass die Schilderrückführung inzwischen problemlos machbar sei. Laut eigenem Bekunden sogar mehrfach. "Aber getan hat sich jetzt schon zwei Wochen lang nichts", sagt die Hinweisgeberin. Das Schild steht immer noch in seinem Provisorium aus Betonklötzen, versperrt weiter den Weg. Die Hoffnung, dass jemand zeitnah die Zeichen der Zeit erkennt (und kurz Hand anlegt), hat sie aber noch nicht ganz aufgegeben ...