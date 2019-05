"Tir Nan Og" treten am 3. August bei "Folk am Neckar" in Mosbach auf. Foto: zg

Mosbach. (stm) Auch wenn das beliebte "Folk am Neckar-Festival" erst am 2. und 3. August seine Tore öffnet, planen viele Besucher jetzt schon ihren Aufenthalt in Mosbach. Das Festival hat sich bei Folkfreunden in ganz Deutschland einen Ruf erarbeitet. Das Programm ist wieder breit gefächert, zwei Tage lang will man im und am Burggraben in Neckarelz feine, handgemachte Folkmusik liefern. Dieses Jahr gibt es Scottish und Irish Folk, soliden Folk-Rock mit leichtem Punk-Einschlag, hymnischen Dudelsack-Rock aus Schottland und mitreißenden Bluegrass aus England.

Am Freitag eröffnet "Muirsheen Durkin & Friends" um 19 Uhr das Festival mit einer musikalischen Dudelsack-Doppelspitze: Den beiden Pipern Andre und Simon. Zu dem reichhaltigen Fundus irischen Liedguts gesellen sich klassische Rockinstrumente. Die zweite Formation des Abends ist "Gentlemen of Few". Die sechs jungen Musiker aus Südengland spielen eine vielseitige Mischung aus Bluegrass, Indie Folk und Alternative Rock mit wundervollen Gesangsharmonien und kraftvollen Texten. Weiter geht die Reise nach Schottland. Der Sound der "Paul McKenna Band" ist von der Stimme des Sängers und Songwriters Paul McKenna geprägt, die kraftvoll und ausdrucksstark über Fiddle, Flutes und Whistles steht. Gitarre, Bouzouki und Percussions schweißen das Ganze zusammen.

Am zweiten Tag des Festivals gibt es mit "Tir Nan Og" ab 16.30 Uhr für alle Freunde der schnelleren Gangart einen Auftakt nach Maß: Traditionelle Tunes erfrischend verwoben mit Songs aus eigener Feder, bekannte Folkstücke lebendig arrangiert mit fettem Rocksound, dazu rasante Rhythmen zum Tanzen und eingängige Lieder zum Mitsingen. Mit zeitgemäßem, traditionellem Folk geht mit "Eabhal" weiter. Die Formation hat ihre Wurzeln in Schottland, genauer gesagt auf den Äußeren Hebriden. Eabhal gingen 2018 beim "Hands up for Trad Battle of the Folk Bands" als Gewinner von der Bühne.

Für große Aufregung in der Irish Folk Szene sorgte das Debüt von "Larún". Das Sextett beweist Virtuosität auf Fiddle, Flute, Uilleann Pipes, Bodhrán, Piano und Gitarre und bringt das Publikum von der ersten Note an auf die Füße. Schweißtreibend und tanzbar geht es dann weiter mit "Scannal". Die Mission der beiden Iren ist es, die Tanzmusik ihres Landes massen- und Dancefloor-tauglich zu machen. Dafür mixen sie Reels und Polkas mit Pop aus den Neunzigern, Disco und elektronischer Musik. Den Schlusspunkt setzt mit "Skipinnish" einer der heißesten Acts der schottischen Musikfestivalszene. Die Band spiegelt mit ihren selbst geschriebenen Songs und ihrer Mischung aus kraftvollem Dudelsack, Geige und Akkordeon, Gitarren, Piano und Schlagzeug die Quintessenz der zeitgenössischen keltischen Musik wider.

Rustikale kulinarische Köstlichkeiten, Bierspezialitäten vom Fass und hochprozentige Whisky-Spezialitäten runden wie immer das Programm ab.

Info: Tickets gibt es unter www.folk-am-neckar.de und bei der Tourist Info am Mosbacher Marktplatz.