Von Pia Geimer

Mosbach. Wenn man auch in diesem Jahr keine "richtigen" Festspiele in Zwingenberg veranstalten durfte, so gab es doch das eine oder andere konzertante Wiedersehen mit Dirigent Rainer Roos und einigen seiner musikalischen Mitstreiter aus den erfolgreichen Opern- oder Musicalprojekten der vergangenen Jahre. Am Wochenende zelebrierte er begleitet von Mitgliedern des Orchesters der Staatsoper Stuttgart in der Alten Mälzerei eine rauschende "Italienische Nacht", bei der die Fans des italienischen Belcanto und insbesondere des Tenorgesangs auf ihre Kosten kommen sollten.

Die drei Tenöre, die an diesem Abend gemeinsam auf der Bühne standen, sind für die regelmäßigen Besucher der Schlossfestspiele keine Unbekannten: Aaron Cawley gab 2015 im Schlosshof sein Debüt als Alfredo in "La Traviata" und war auch ein Jahr später im Rahmen der ersten "Italienischen Nacht" mit von der Partie. Thembi Nkosi, der zweite im Bunde, sang 2017 den Nemorino in Donizettis "Liebestrank". Erstmals dabei in der Zwingenberger Starriege ist in diesem Jahr Manolito Mario Franz, der mit seiner Spielfreude und seinem prachtvollen italienischen Schmelz bereits in der Operngala in Eberbach vor einigen Wochen das Publikum begeisterte.

Tenöre sind ja bekanntermaßen ein spezielles Völkchen und sogar unter Sängern eine ganz eigene Nummer. Vor allem in Italien, wo der Belcanto ja quasi erfunden wurde, konnten Tenöre zu Popstars werden und Kultstatus erlangen. Ein Tenor ist per Definition ein unbegreifliches Wundertier, und man verzeiht ihm daher gerne ein paar Eigenheiten, die seiner Zunft nachgesagt werden.

Von uns Normalsterblichen kann wohl niemand nachvollziehen, wie es sich anfühlt, ein hohes C oder all diese anderen tenoralen Paradestückchen mit voller Kraft in einen Theaterraum hinein zu schmettern. Ein bisschen selbstverliebt darf – nein, vielleicht sogar muss – man auch sein, um die eigene Tenorstimme zu maximalem Effekt auszufahren und die Zuhörer mit überwältigender Stimmfülle einfach umzuhauen. Auf die Frage: "Darf man das?" gibt es also nur eine Antwort: "Klar, Tenöre dürfen das!" Sofern das Ganze mit einer guten Portion Humor verbunden ist und man sich selbst dabei nicht ganz so ernst nimmt, funktioniert es wunderbar.

Der Spaß beim Improvisieren war den drei Stars an diesem Abend auf jeden Fall anzumerken. Einige Tage zuvor war der zunächst eingeplante Solist Gustavo Quaresma ausgefallen. Dass die Italienische Nacht in Mosbach aber dennoch mit drei Tenören stattfinden konnte, war wieder einmal den guten Kontakten von Rainer Roos zu verdanken. Ihm gelang es, kurzfristig Thembi Nkosi (zurzeit in Görlitz auf der Opernbühne) für den Abend zu engagieren. Dass man einander bereits kennt und mag, war dabei angesichts der knappen Probenzeit sicher kein Nachteil. Die beiden Kollegen nahmen den neuen dritten Mann im Konzert gut gelaunt in ihre Mitte und wirkten dabei wie fröhliche Jungs beim Klassenausflug.

Thembi Nkosi war mit seinem angenehm natürlichen lyrischen Tenor vor allem für die leiseren, feineren Arien zuständig, Aaron Cawley mit seinem schwereren baritonalen Spinto für alles Heldische und diverse dramatische Spitzentöne. Und Manolito Mario Franz ist einfach eine perfekte Verkörperung des typischen italienischen Belcanto-Tenors schlechthin: Er verfügt über mächtige Klangfülle und ausgeprägte Bühnenpräsenz, langt herzhaft zu und hat auch nichts einzuwenden gegen ein bisschen ordentlichen Schmalz.

Natürlich soll ein Abend wie dieser vor allem kurzweilige Unterhaltung mit schönen Stimmen und hohem Wiedererkennungswert bieten – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Mit stehenden Ovationen feierten die Zuhörer am Schluss die drei Tenöre und die 32 Orchestermusiker, die unter der Leitung von Maestro Rainer Roos versiert aufspielten und viele schöne Soli – besonders in den Holzbläsern – beisteuerten.