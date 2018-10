Von Peter Lahr

Mosbach. Wenn sich die Vogelscheuche aus dem "Zauberer von Oz" auf dem Mosbacher Marktplatz beinahe einen Sonnenbrand auf ihre orange Kürbisnase holt. Und einen Steinwurf davon entfernt Buchrestauratorin Mariann Savolyi mit meditativer Versenkung eine rund 300 Jahre alte Luther Bibel Seite um Seite fein säuberlich "abstaubt", dann treffen zwei Markterlebnis-Welten harmonisch aufeinander. So geschehen am Samstag, als der alle zwei Jahre stattfindende Buchmachermarkt auf den jährlichen Kürbismarkt traf.

Manch einem war das Angebot fast etwas zu viel des Guten. Doch viele Menschen kamen und schlenderten bei spätsommerlichen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein durch die Innenstadt. Großer Beliebtheit erfreuten sich dabei diverse Mitmachaktionen.

Für alle Anhänger der "Schwarzen Kunst" ist das Jahr 2018 ein ganz besonderes. Unter dem Label "GTNBRG 4.0" schnürte etwa der Fachausschuss für die Druckindustrie Rhein-Neckar ein besonderes Jubiläums-Paket: 24 Veranstaltungen erinner(te)n an 550 Jahre nach Gutenberg. Der "Erfinder" des Drucks mit beweglichen Lettern hätte sicher nicht schlecht gestaunt, was aus seiner Idee im digitalen Zeitalter geworden ist.

Ein Wandler zwischen den Welten ist etwa Wolfgang Vogel. Er hat in den 1970er Jahren Schriftsetzer im Handsatz gelernt. Arbeitete dann lange als Grafiker am PC. Irgendwann zog es ihn wieder zur "Handarbeit". Mittlerweile hat er im TWL-Atelierhaus in Ludwigshafen seine Druckwerkstatt "Slowtype" eröffnet. Er ist das erste Mal in Mosbach und präsentiert im Hospital eine Auswahl seiner farbstarken Arbeiten. "Jedes Stück ist ein Unikat", beschreibt Vogel das Besondere an seinen Büchern in Kleinstauflagen. Seine Leporellos in schmalem Hochformat verbinden raffiniert Lyrik mit Grafik.

Buchmacher- und Kürbismarkt lockten am Samstag (und Sonntag) zahlreiche Interessierte zum doppelten Mosbacher Markterlebnis. Foto: Peter Lahr

"Schreib mal wieder", fordert die hiesige Künstlerin Heidrun Breiding im Hospitalhof die Gäste auf. Sie hat dazu eine reiche Auswahl an selbst designten Postkarten mitgebracht. Fantasielandschaften treffen auf Ausschnittsfotografien von Gemälden. "Drinnen gibt es Karten ohne Ende", weiß Breiding, die selbst noch gerne von Hand Briefe schreibt.

Extra gepudert wird Hubert Obier für seinen großen Auftritt. An der Abziehpresse - unter Gutenberg-Jüngern auch schlicht "Nudel" genannt - darf er das Wort "Treffpunkt" aufs Papier bringen. Dabei betrachten ihn nicht nur die Marktbesucher interessiert. Ein SWR-Fernsehteam dokumentiert das Treiben für die Sendung "Treffpunkt Baden Württemberg".

Da war Montagabend auch Karl Kretschmer zu sehen, der für den Künstler Olafur Eliasson ein Buch mittels Lasertechnik in eine dreidimensionale Skulptur verwandelte. Mit einem Skalpell bearbeitet dagegen Gabi Krallmann den Vorderschnitt eines Buches, um etwa Harry Potters Konterfei oder das Wappen des Lieblings-Fußballvereins sichtbar werden zu lassen. "Wenn die Kinder aus dem Haus sind, wird geschnippelt", berichtet die "Tagesmami".

Auch die beiden Rathaussäle stehen ganz im Zeichen des Papiers - mal klassisch weiß, mal in allen Regenbogenfarben. Selbst ein Origami-Döschen zu falten, ist gar keine so einfache Angelegenheit, das merken die Schülerinnen von Kirsten Holde schnell.

"Vor einer Stunde war die Hölle los", zeigt sich auch Gabriele Wennemann angetan von der Resonanz. Bei ihrem Stand an der Stiftskirche geht es aber nicht um Papier. Hier geht es etwas handfester zu: Kürbisse werden geschnitzt. Ob als Suppe oder als Waffel, auch kulinarisch verarbeitet, findet die Mottopflanze des Markterlebnisses reichlich Abnehmer.

Kreativ hat der Kakteenzüchter Paul Spinnler Miniatur-Kürbis-Übertöpfe um punkige Frisuren bereichert. "Die Echiverien aus Mexiko brauchen es trocken", verrät der Herr mit dem grünen Daumen. "Ich mache das alles selber", berichtet der Züchter: "Es ist wie ein Fieber, mittlerweile steht die ganze Wohnung voller Pflanzen."

Über eine reiche Kürbis-Ernte freute sich auch die Nabu-Jugendgruppe. Von zuhause brachten die Kinder das Saatgut mit und pflanzten im Frühjahr die Pflanzen auf Jürgen Heinrichs Acker aus. Nun verkaufen sie die Hokkaidos und Zierkürbisse. Mit dem Erlös sponsern sie eine "Wolfsnacht" im Tierpark Bad Mergentheim.

Eine kreative Novität findet sich auch am Stand der Familie Weiß aus Unterkessach. Die Kürbispflanzer haben erstmals mit Silber lackierte und in Handarbeit dekorierte Kürbisse im Angebot. Nur die Haltbarkeit ist noch unklar.