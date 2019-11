Von Peter Lahr

Mosbach. Das letzte "Mosbacher Markterlebnis" vor dem Weihnachtsmarkt bot ein zweitägiges Doppel-Bonbon. Bei milden Temperaturen und wechselhaftem Wetter fand der "Kunsthandwerker- und Mittelalter-Markt" reichlich Zuspruch. "Feurig" wurde es dabei mehrfach.

Leder zum Basteln. Ideen aus Holz. Oder ein Zweig, gefüllt mit prächtigen Ton-Vögelchen mitten auf der Hauptstraße. Vielfältige Materialien sind beim Markterlebnis auf Schritt und Tritt zu bewundern. "Tirol ist Österreich und Südtirol ist Italien", meint ein Kind an der fähnchenbestückten Auslage von "Anitas Almwagerl". Eine witzige Gratis-Runde Geografie offeriert Charly, bevor er zum nächsten Bergkäse greift. Während sich das Spanferkel am Vormittag noch munter dreht, üben sich bereits junge Recken im Bogenschießen. "Ihr zahlt, was es euch wert ist. Wenn es euch nichts wert ist, müsst ihr im Zickzack davonrennen", erklärt Lycan das Geschäftsmodell. Seit 18 Jahren ist der "Mittelalter-Allrounder" unterwegs - auch als Gaukler sei er aktiv. Doch zurück zum Bogen. "Linke Hand an den Bogen, rechte Hand an die Sehne. Dann spannen, spannen und Schuss." So einfach klingt die Sache in der Theorie. "Das geht voll schwer", beschreibt ein Novize seine Erfahrung.

Mittelaltermarkt Mosbach - die Fotogalerie









































































"Das ist mal ein harter Job", befindet eine Mama am Stand von Michael Engel. "Das, wo der Hammer drauf liegt, ist ein Amboss", weiß der Junior daneben. Während er aus einer Stange Stahl ein Federgriffmesser in Form schlägt, erläutert der gelernte Schmied sein Handwerk. Auch nach drei Jahren Lehre lerne er noch jeden Tag dazu. Die Abwechslung liebt Michael Engel besonders: "Ich arbeite gerne individuell." So freut er sich denn auch, eine Schmiedezange von zwei Marktbesuchern nach deren Wunsch umzuarbeiten. Einen Griff biegt er und schlägt ihn flach. Ins Schwitzen kommt der Handwerker nicht nur ob der 850 Grad Schmiedetemperatur.

Entspannung für die Augen verspricht im regensicheren Rathaussaal, dem Domizil weiterer Kunsthandwerker, Gabriele Jost. "Außen ist alles Seide, innen Amaranth, wegen der Kühle", erläutert sie die selbst gefertigten "Augen-Entspannungs-Kissen." Ein Zeitungsartikel habe sie einst auf die Idee gebracht. Seit dem ersten Probestück - aus einem alten Seidenkleid - ist sie begeistert. Sogar der Ehemann habe ein Augenkissen im Handschuhfach.

Entspannung für die Augen könnten auch Monika und Heinrich Kassnel ab und an sicher gut gebrauchen. Denn seit mehreren Generationen beschäftigt sich die Familie von Korbmachermeister Heinrich Kassnel schon mit dem Flechten. Sein Vater sei als "Kunstschaffender im Handwerk" ausgezeichnet und in Moskau sowie Leipzig ausgestellt worden. Derzeit gingen geflochtene Tabletts besonders gut, weiß Monika Kassnel. Sie flechtet mit dünnem Bambusrohr Sitzauflagen für alte Stühle - und kann einen weit gereisten, aber "unbesitzbaren" Bugholzstuhl in ihre Werkstatt mitnehmen.

"Das Wie ist das Warum", gibt sich Gaukler Malonius am Nachmittag auf dem Marktplatz philosophisch. Er lässt Eier, Keulen und Fackeln durch die Luft wirbeln, dass die Augen der Betrachter alle Mühe haben, zu folgen. Freiwilliger Grimaldix assistiert bei den "Knüppeln der Apokalypse." Keine Angst, die Welt geht nicht unter. Zusammen mit Brunhilla vom Reichenstein und Taravas zu Suegelbalch greift der Gaukler später zur Trommel und komplettiert die hochkarätige Musikgruppe "Dopo Domani". Etwas mehr Bühnenlicht wäre bei dem ansonsten auch nicht allzu "asketischen" Marktgeschehen schön gewesen. Tanzweib Mirimah dreht derweil ihre Runden durch die blaue Stunde.