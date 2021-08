Mosbach. (rnz/stm) "Es war einmal ..." – wer kennt sie nicht, die wundersamen alten Geschichten, die Kinderaugen zum Leuchten bringen und Erwachsenen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Bei den Mosbacher Märchenwochen dreht sich vom 2. bis 26. September alles um Hexen, Zauberer, Riesen und Zwerge, Drachen und Einhörner. Eine Schaufensterausstellung für Familien, Märchenfilme, Märchenszenen des ökumenischen Figurenteams und vieles mehr machen den Alltag bunter. Am kommenden Samstag, 4. September, führt zudem der Brotmarkt auf dem Markt- und Kirchplatz in die Welt des Korns, der Brotvariationen und allem was dazu gehört, ein.

Wenn vom 22. bis 26. September der Internationale Kongress der Europäischen Märchengesellschaft in Mosbach tagt, trifft sich das "Who is Who" der Märchenwelt in der Großen Kreisstadt – das Programm hierzu wird noch ausführlich vorgestellt. Aber bereits ab 2. September, wenn die Mosbacher Märchenwochen zum Besuch einladen, können die Einheimischen und Gäste in die Welt der Märchen eintauchen.

Damit wird die Innenstadt in den letzten Wochen der Sommerferien nochmals zum Anziehungspunkt für Familien und alle, die sich gerne an Märchengeschichten erinnern. Mehr als 30 Schaufenster in den beteiligten Geschäften werden märchenhaft ausstaffiert und sollen alle Blicke auf sich ziehen: Bilder von Märchen der Gebrüder Grimm, Hans Christian Andersen und Wilhlem Hauff, Illustrationen von Markus Lefrançois sowie eine Ausstellung von schönen Märchenbüchern.

Beim Sparkassenschaufenster am Ludwigsplatz zaubert das ökumenische Figurenteam um Gertrud Wolf Märchenszenen mit dem Froschkönig, Schneeweißchen und Rosenrot, Sterntaler, dem alten Großvater und seinem Enkel, Aschenputtel und Rotkäppchen. Das ein oder andere Eltern- oder Großelternteil wird dadurch sicher angeregt, seinem Nachwuchs die Sagen nachzuerzählen.

Zusätzlich zur Schaufensterausstellung können sich auch alle weiteren Geschäfte, Betriebe und Einrichtungen mit eigenen Gestaltungsideen bei den Mosbacher Märchenwochen einbringen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt – Ideen und deren Umsetzungen willkommen, um das Mitmach- und Wir-Gefühl der Aktion weiter zu stärken.

Die Märchenwochen präsentieren sich als Nachfolger des Raderlebnisses mit seinen historischen Exponaten des Deutschen Zweirad- und NSU-Museums Neckarsulm, die kostenlos zur Verfügung gestellt wurden. Bei diesen Erlebniswochen hatte sich einmal mehr die gute regionale Vernetzung und Zusammenarbeit gezeigt, teilt die Stadt Mosbach mit.

Übrigens: Die bunt lackierten Fahrräder werden noch eine Weile die Innenstadt schmücken – so ein bisschen märchenhaft sind diese ja auch.