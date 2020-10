Mosbach. (ar) Die Coronakrise zeigt, wie wichtig schnelles Internet sein kann. Egal, ob Unternehmen, Handwerk, Schulen oder Angestellte, die im Homeoffice arbeiten. Ein leistungsstarker Anschluss ist ein wichtiger Standortfaktor.

Die im April gemeinsam gestartete Initiative des Neckar-Odenwald-Kreises und der BBV Deutschland für den flächendeckenden Glasfaserausbau in allen 27 Gemeinden und Städten im Kreis geht voran. Und nimmt nun für die Menschen in der Region immer mehr Gestalt an. Denn Landrat Dr. Achim Brötel, Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann und BBV-Geschäftsführer Manfred Maschek eröffneten in der Mosbacher Hauptstraße, unweit des Marktplatzes, einen Shop des Unternehmens. "Der Glasfaserausbau des Neckar-Odenwald-Kreises ist ein Leuchtturmprojekt, das inzwischen weit über die Grenzen hinaus bis nach Berlin strahlt", betonte Landrat Brötel. Der flächendeckende Ausbau eines kompletten Landkreises ohne einen Cent öffentlicher Förderung sei bisher bundweit einmalig.

Über den neuen Infoshop von BBV in Mosbachs Altstadt freute sich auch OB Jann. Die Große Kreisstadt stehe hinter diesem Glasfaserausbau. Dies hat die Stadt mit der Unterzeichnung von Versorgungsverträgen für zahlreiche ihrer Liegenschaften dokumentiert. "Es ist wichtig, dass unsere Bürger nun eine Anlaufstelle für ihre Fragen erhalten und sich ein Bild von den Vorteilen der Glasfasertechnologie machen können", sagte Michael Jann.

Als einen "wichtigen Meilenstein" bezeichnete BBV-Geschäftsführer Manfred Maschek die Eröffnung des Ladens. "Wir sind gekommen, um zu bleiben. Persönliche Kontakte und Gespräche, gerade beim Thema Glasfaserausbau, sind durch nichts zu ersetzen." Diese Gespräche können nun Interessierte in dem neuen Shop in der Innenstadt ausdauernd führen.