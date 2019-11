Am Landgericht wurde am Montag ein Fall verhandelt, bei dem auch nach dem Urteilspruch einige Fragen offen blieben. Foto: Schattauer

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Am Ende blieben Fragen offen, Aussagen und Einschätzungen gingen auseinander: Ein 21-Jähriger wurde am Montag am Landgericht Mosbach wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt – er hatte im Juli 2019 einen Bekannten in seine Wohnung in Neckarelz gelockt und ihn mit einer Schreckschusswaffe attackiert.

In der Anklage hatte der Vorwurf noch auf „versuchten Mord“ gelautet, am Ende der Hauptverhandlung vor dem Schwurgericht sah Richter Dr. Alexander Ganter aber einen sogenannten Rücktritt von der eigentlichen Tötungsabsicht – und verurteilte den weitgehend geständigen 21-Jährigen „nur“ wegen schwerer Körperverletzung.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Strafe von drei Jahren und sechs Monaten wegen versuchten Mordes beantragt, die Verteidigung sah eine gefährliche Körperverletzung und eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren als angemessen an.

Während das Tatgeschehen an sich im Rahmen der Verhandlung recht deutlich wurde, klärten sich die Ereignisse, die sich davor und danach abspielten, nicht eindeutig auf. Gesichert ist, dass Jordan B. am 31. Juli dieses Jahres seinen Bekannten in seine Wohnung bestellt – und ihm dann unvermittelt eine Schreckschusswaffe auf den Hinterkopf aufgesetzt und mehrfach abgedrückt hat. „Um den Geschädigten mit dem Explosionsdruck zu töten“, wie es in der Anklage formuliert war.

Das Opfer beugte sich aber reflexartig nach vorne und erlitt dadurch nur eine Brandwunde und ein Hörtrauma. Nachdem der 29-Jährige zu Boden gestürzt war, feuerte B. noch viermal auf das Opfer, das danach aus der Küche der Wohnung floh, in der sich zur Tatzeit auch die Lebensgefährtin des Angeklagten und deren beide Söhne aufhielten.

In Bezug auf das, was sich danach abgespielt und was im Vorfeld möglicherweise die Tat ausgelöst hat, gehen die Angaben zum Teil deutlich auseinander. So schilderte B., das spätere Opfer habe ihn zu einem Überfall des Casinos, in dem er gearbeitet hatte, überreden wollen. Und nachdem er nicht mitmachen wollte, habe dieser einen Überfall auf den 21-Jährigen initiiert.

Dieser wiederum sei dann der Auslöser für den Angriff gewesen. Nach der Tat will B. den Ausführungen seines Verteidigers zufolge seinem Kontrahenten dann die Wunde am Kopf versorgt haben, Täter und Opfer sollen sich nach einem verbalen Disput vor dem Wohnhaus wieder „verbrüdert“, ja sogar einen Joint zusammen geraucht haben. Tags darauf habe der Attackierte dann versucht, den Angeklagten zu erpressen.

Dieser Darstellung widersprach der als Zeuge gehörte 29-Jährige deutlich. Es habe keinen Erpressungsversuch gegeben, auch habe er „zu keinem Zeitpunkt“ Waffen vom Angeklagten geliehen, wie dieser erläutert hatte. B. habe ihm unmittelbar nach der Tat gesagt, „dass er mich töten und zerstückeln wollte“, führte der Geschädigte aus. Keineswegs habe er sich danach wieder mit B. vertragen oder gar einen Joint mit ihm geraucht. Eigenen Angaben zufolge leidet der Angegriffene nach wie vor unter Angstzuständen, hört nur eingeschränkt.

So oder so, am 1. August meldete sich das Opfer bei der Polizei, am gleichen Tag wurde Jordan B. vorläufig festgenommen. Ein psychiatrischer Sachverständiger skizzierte dessen „Drogenkarriere“, die mit 13 Jahren begann. Nach einer Entziehungskur wurde er zwar wieder rückfällig, führte aber ein geregeltes Leben. Starkes Suchtverlangen und ein Abhängigkeitssyndrom machte der Gutachter aus, kognitive oder psychische Schädigungen nicht. Auch eine durch Drogen verminderte Steuerungsfähigkeit habe am Tattag nicht vorgelegen, B. hatte Cannabis und Betäubungsmittel in gewohnter Dosis konsumiert.

Das Schwurgericht hatte final die Frage zu beantworten, ob sich der Vorwurf des versuchten Mordes halten lässt. Verteidiger Rudolf Meyer konnte die Tötungsabsicht nicht erkennen, vielmehr habe Jordan B. seinem Bekannten „eine Abreibung“ verpassen wollen. Den genannten aufgesetzten Schuss (nur so kann eine Schreckschusswaffe tödlich wirken) habe es in dieser Form nicht gegeben. Außerdem habe es einen „freiwilligen Rücktritt“ vom Vorhaben gegeben, so der Verteidiger weiter: Anstatt eine bereit liegende Machete zu nutzen, um das Opfer weiter zu attackieren, habe der Angeklagte abgelassen: „Es war eine dumme Sache, die mein Mandant sehr bereut.“

Staatsanwalt Dr. Florian Hertenstein sah nach wie vor eine Mordabsicht, nur durch den Reflex des Opfers sei der hinterlistige Angriff nicht tödlich geendet: „Es ist Zufall, dass das Opfer noch lebt.“ Vorsitzender Richter Dr. Ganter wollte dieser Einschätzung nicht ganz folgen: Es habe zwar einen Mordversuch gegeben, der Tatplan sei aber gescheitert, dann sei es zu einem Rücktritt gekommen. So bleibe die gefährliche Körperverletzung, die das Gericht mit einer Haftstrafe von drei Jahren plus Auflage eines Drogenentzugs sanktionierte.