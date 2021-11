Stetiger Erneuerungsprozess: An etlichen Bildungseinrichtungen im Stadtgebiet wurde und wird umfangreich saniert und umgebaut. An der Grundschule Diedesheim ist man auf der Zielgeraden. Foto: Schattauer

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Eine gute Woche Ruhe haben die Schülerinnen und Schüler aus der Region – den Herbstferien sei Dank. In den Schulen selbst herrscht allerdings nur bedingt Ferienmodus, im Zuständigkeitsbereich der Großen Kreisstadt Mosbach sind nämlich etliche Bildungsbaustellen offen, also schwer in Arbeit. Bei der jüngsten Sitzung im Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Tourismus (BKST) berichtete die Leiterin des Hochbauamtes, Juliane Knapp, ausführlich über den aktuellen Stand der Dinge bei den laufenden Baumaßnahmen an städtischen Bildungseinrichtungen.

Dass Knapp dabei so einiges zu erzählen hatte, ist der Vielzahl und dem Umfang dieser Maßnahmen geschuldet. Schul- und Kindergartensanierungen und -umbauten sind ein echtes Dauerthema, seit geraumer Zeit bilden sie einen Schwerpunkt auf der Ausgabenseite im städtischen Haushalt. "Wir haben so viele Baustellen, dass man fast den Überblick verlieren kann", stellte Oberbürgermeister Michael Jann augenzwinkernd, aber mit durchaus ernstem Hintergrund fest. Für Über- und Durchblick sorgte darauf dann eben die Leiterin der Hochbauabteilung. Zuvor hatte Jann allerdings noch die Bedeutung der Maßnahmen unterstrichen, in Verwaltung und Gemeinderat lege man schließlich "äußersten Wert" auf das Thema Bildung.

Auf der Zielgeraden befindet sich die umfassende Sanierung der Grundschule Diedesheim, mit der man sich schon seit Förderantragstellung Ende 2018 befasst. Ende dieses Jahres sollen alle Umbauten fertig sein, rund 2,7 Millionen Euro sind dann in die Sanierung geflossen, 721.000 Euro gab’s an Fördergeldern. Ergänzend wird auch die Schulturnhalle saniert (Kosten rund 770.000 Euro), auch dem Pausenhof gönnt man eine Neugestaltung (212.000 Euro). Da man die Förderung für die Hallenmodernisierung (rund 189.000 Euro) erst im zweiten Anlauf erhalten hatte, liefen die Arbeiten zeitverzögert an, bis Frühjahr 2022 sollen aber auch Halle und Außengelände fertig erneuert sein. Der Rückumzug der rund 160 Grundschüler, die während der Bauphase in der Müller-Guttenbrunn-Schule Klassenzimmer auf Zeit gefunden haben, ist für Anfang Januar geplant.

Ebenso in Arbeit ist die grundlegende Sanierung der Pestalozzi-Realschule. Foto: Schattauer

Schon seit 2016 in Arbeit ist die Sanierung der Pestalozzi-Realschule. Die verschlingt in zwei großen Bauabschnitten insgesamt rund 13,5 Millionen Euro, wovon 3,5 Millionen als Förderung eingeplant sind. Die Realschule wird von Grund auf saniert, bis Jahresende 2024 soll das Mammutprojekt abgeschlossen sein. Auch hier sind die Schüler größtenteils aus der Baustelle ausgezogen, werden in einer großen Containeranlage neben dem Schulgebäude unterrichtet. Deren Errichtung schlug bereits mit 625.000 Euro zu Buche, monatlich sind zudem 32.000 Euro Miete fällig. Ab März wird die Realschule zudem Teile der Müller-Guttenbrunn-Schule belegen, die durch den Auszug der Diedesheimer Grundschüler frei werden. Aktuell noch genutzte Fachräume im PRS-Bestandsgebäude stehen dann nämlich nicht mehr zur Verfügung, werden ebenfalls zur Baustelle.

Die Erneuerung des Chemietrakts am APG (Abrissaufnahme aus dem alten Trakt) befindet sich in Arbeit. Foto: zg

Fachräume – nämlich die für Chemie – werden auch am Auguste-Pattberg-Gymnasium grundlegend erneuert. Über viele Jahre geschoben, ist deren überfällige Sanierung inzwischen in Arbeit, rund 1,75 Millionen sind für den Um- und Neuaufbau des Chemietrakts eingeplant, wie Juliane Knapp verdeutlichte. Im Sommer 2022 soll alles fertig und dann auf dem neuesten Stand sein. Seit 2017 wurden am APG bereits immer wieder Brandschutzmaßnahmen baulich erledigt, einige weitere sollen noch folgen. Rund 400.000 Euro nannte Knapp hier als Investitionssumme. Parallel wolle man die Infrastruktur für die (weitere) Digitalisierung in Angriff nehmen.

Am NKG ist eine Brandschutzmaßnahme erledigt, das Sanierungskonzept muss aber erst noch erarbeitet werden. Foto: zg

Gleiches gilt für das Nicolaus-Kistner-Gymnasium, wo eine sichtbare Brandschutzmaßnahme (Außentreppe) inzwischen fertiggestellt ist. Inklusive Erweiterung der Brandmeldeanlage wurden hier 200.000 Euro verbaut. Als nächste Aufgabe stehe nun die Ausarbeitung einer Machbarkeitsstudie zur Sanierung des Schulgebäudes unter Berücksichtigung der Anforderungen an Energie, Brandschutz und Pädagogik an. "Das wird spannend", weiß Juliane Knapp um hier nahenden Herausforderungen.

Auch den "Weg zu einer neuen Turnhalle", den man in der Waldstadt noch gemeinsam beschreiten muss, beleuchtete Juliane Knapp im BKST-Ausschuss. Dort sind allerdings noch viele Markierungen und Abzweigungen offen, nach ersten Entwurfsüberlegungen will man die Ist-Analyse verschiedener Standortfragen intensivieren. Auch das Waldstadt-Forum sei diesbezüglich schon auf die Stadt zugekommen, berichtete OB Jann. "Da wird es noch viele Gespräch geben", erklärte Juliane Knapp.