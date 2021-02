Von Heiko Schattauer

Mosbach. Auch wenn in Coronazeiten vieles anders ist als gewohnt, einige Bereiche des Leben heruntergefahren sind oder gar ruhen: Auf der Straße gibt es keinen Stillstand, erst recht nicht auf den Hauptverbindungswegen in der Region. Damit es auf denen weiter möglichst rund läuft, sind immer wieder Erhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen notwendig. Rund 41 Millionen Euro schwer ist das Maßnahmenprogramm "Straße", das vom Regierungspräsidium Karlsruhe für das laufende Jahr in der Metropolregion Rhein-Neckar vorgesehen ist (die RNZ berichtete).

Auch in verschiedenen Streckenabschnitte in der Region wird erneuernd investiert. Eine der großen Maßnahmen ist dabei die Fahrbahndeckenerneuerung auf der rege frequentierten Bundesstraße 27 in der Ortsdurchfahrt von Mosbach. Im Bereich rund um das "Mosbacher Loch" (Grundwasserwanne) soll der zum Teil schwer in Mitleidenschaft gezogene Straßenbelag erneuert werden. Auf einer Strecke von 700 Metern wird saniert. In Angriff genommen werden soll hier der Bereich zwischen den Einmündungen Käfertörle / Am unteren Graben und der Sulzbacher Straße / Amthausstraße. Eliminiert werden soll dabei laut Auskunft der Stadt auch der "Flaschenhals" (Fahrbahnverengung) beim Studentenwohnheim. Kostenpunkt: 600.000 Euro.

Noch ein wenig kostenintensiver wird die Erneuerung der Fahrbahndecke auf der B 292 bei Aglasterhausen. Zwischen der Anschlussstelle Daudenzell und dem Abzweig Breitenbronn/Neunkirchen soll auf einer Länge von 1,8 Kilometern die Oberfläche abgetragen und neu aufgebracht werden. Die Baukosten gibt das RP Karlsruhe hier mit rund einer Million Euro an. Auch bei Neunkirchen und Schefflenz sind im laufenden Jahr Sanierungen der Fahrbahndecken vorgesehen.

"Für konkrete Details zu den einzelnen Maßnahmen ist es noch etwas früh. Die Abstimmungen mit Kommunen, Verkehrsbehörde und Polizei wurden gerade erst aufgenommen bzw. stehen noch an", erklärt RP-Pressesprecherin Clara Reuß auf Nachfrage der RNZ zur Umsetzung der geplanten Baumaßnahmen. Die bisherigen Planungen sehen so aus: B 27 in Mosbach: 3. bis 4. Quartal; B 292 bei Aglasterhausen: 2. bis 3. Quartal; L 526 Mittelschefflenz – Oberschefflenz: 2. bis 3. Quartal; L 633 Neunkirchen – Neckarkatzenbach: 3. bis 4. Quartal.

Mit Blick auf den Kreis sind weitere Maßnahmen in Vorbereitung. So wird auf der B 27 auf dem Abschnitt zwischen Waldhausen und dem Abzweig L 523 auf einer Länge von 3,5 km die Fahrbahndecke erneuert (Baukosten: 1,6 Mio. Euro). Auf der B 292 wird weiter in die Ortsumgehung Adelsheim investiert. Hier soll 2021 ein Neubau mit einer Länge von 1,8 km entstehen (Maßnahme läuft seit 2017). Auf der L 577 Walldürn-Waldstetten – Bretzingen wird auf einer Länge von 9,3 km ebenfalls die Fahrbahn erneuert; rund 2,5 Mio. Euro sind hier an Kosten eingeplant.