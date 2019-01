Mosbach. (pm) Anita und Alexandra Hofmann sind nunmehr seit über 30 Jahren erfolgreich in der Musikszene unterwegs - man ist geneigt zu sagen: "Wahnsinn!" - und genau so heißt ihr neues Album. Am Donnerstag, 21. März, kommen sie um 19.30 Uhr auch nach Mosbach in die Alte Mälzerei. "Endlich Wahnsinn", singen Anita und Alexandra Hofmann im Titelsong ihres Jubiläumsalbums im mitreißenden Refrain. Natürlich geben die beiden Schwestern aus Meßkirch nicht ihren Verstand auf, stattdessen feiern sie das Leben in seiner intensivsten Form mit allen Sinnen.

"Wahnsinn" ist ein Album mit komplett neuen, energiesprühenden Schlagern zum Mitsingen und -tanzen. Gepackt von Leidenschaft, Lebensfreude, Romantik, einem Hauch Sexappeal und jeder Menge Temperament wird der Zuhörer ab dem ersten Lied, dem Titelsong "Wahnsinn", mitgerissen in einen Strudel voll energiegeladener Sounds, treibenden Beats, magischen Gesangsharmonien und erst nach 15 Liedern atemlos glücklich wieder ausgespuckt.

"Wahnsinn - 30 Jahre Leidenschaft" ist ein Jubiläumsalbum wie es sein sollte! Keine aufgewärmten Alt-Hits, sondern frische, starke Schlagersongs, die zeigen, dass Anita und Alexandra Hofmann nicht ohne Grund in der obersten Riege der Schlagerstars mitspielen.

Und genauso wie auf dem neuen Album sprudeln Anita und Alexandra auch auf ihrer Jubiläumstournee nur so vor Energie und haben einiges an Überraschungen mit an Bord. Die beiden bringen nicht nur die Hits der letzten Alben auf die Bühne, sondern auch einige der neuen topaktuellen Songs. Große Showelemente, neue Kostüme und spaßige Ideen sind obligatorisch!

Anlässlich ihrer Jubiläumstour verlost die RNZ ein ganz persönliches Jubiläumspaket, bestehend aus einer handsignierten CD, einem kleinen gemalten Leinwandbild, fünf Sammler-Autogrammkarten aus der Anfangszeit des Duos und einer im Handel nicht erwerbbaren Single. Was man tun muss, um dieses Paket zu gewinnen? Einfach nur fragen. Anita und Alexandra Hofmann wollen ihren Fans zu ihrem 30. Bühnenjubiläum nämlich 30 Fragen beantworten. Wahnsinn!

Und so funktioniert das Gewinnspiel

Welche Frage wollten Sie Anita und Alexandra Hofmann schon immer stellen? Mit dem RNZ-Gewinnspiel erhalten Sie nicht nur eine Antwort auf Ihre ganz persönliche Frage an das Duo, sondern können auch ein exklusives Jubiläumspaket gewinnen. 30 Fragen wird das Duo zu seinem 30. Bühnenjubiläum beantworten. Ihre Fragen schicken Sie an red-mosbach@rnz.de. Unter den Einsendern der originellsten Fragen verlosen wir das Spezialpaket, das es in sich hat.

Info: Karten für das Konzert am 21. März gibt es bei der RNZ im Mosbacher Gartenweg.