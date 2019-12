Mosbach. (pol/rl) Zusammengeschlagen wurde ein 19-Jähriger von zwei Unbekannten am Dienstag. Laut Polizeibericht war der junge Mann zuvor mit seiner 14-jährigen Freundin in einem amerikanischen Restaurant gewesen. Hier rempelte er eine Jugendliche an, wonach es zunächst nur zu einem "Wortgefecht" mit zwei Männern kam.

Etwas später gegen 15.30 Uhr trafen sich alle vor einem Drogeriemarkt in der Straße "An der Bachmühle" wieder. Wieder kam es zu einem kurzen Wortwechsel, dann schlugen die beiden Männer auf den 19-Jährigen ein. Als sich mehrere Passanten und Mitarbeiterinnen des Marktes näherten, gingen die beiden Schläger schnell in Richtung Bahnhof davon. Zeugen zufolge hatte einer beiden Schläger Blut an der Stirn. Unklar sei, ob er sich bei der Schlägerei verletzt hatte oder das Blut von dem 19-Jährigen stammte.

Der 19-Jährige musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Einer der Täter soll etwa 20 Jahre alt, 1,90 Meter groß und blond sein. Er trug einen Dreitagebart und hatte eine marineblaue Weste und weiße Nike-Schuhen an.

Der andere Täter soll etwas jünger und 1,70 Meter groß sein. Er trug einen weißen Pullover. Hinweise auf die beiden nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261/8090 entgegen.