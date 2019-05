Mit ihrem aktuellen Album "110 Karat" machten die "Amigos" am Freitagabend Station in der Mosbacher Alten Mälzerei. 700 Fans gefiel das Schlagerkarussell mit Schunkelrunden außerordentlich gut. Foto: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Mosbach. "Mit Leidenschaft, Mut und Lebenserfahrung begeistern sie ihre Fans." So kündete eine Stimme aus dem Off am Freitagabend in der Alten Mälzerei Bernd und Karl-Heinz Ulrich aus dem mittelhessischen Villingen an. 700 Freunde der volkstümlichen Schlagermusik wollten sich den Auftritt der beiden "Amigos" nicht entgehen lassen. Wen wundert’s, stand doch das aktuelle Album "110 Karat" 19 Wochen auf Platz eins in den Charts. Über 100 Gold- und Platinauszeichnungen künden vom großen kommerziellen Erfolg der Ulrich-Brüder.

"He! He!", skandierte Bernd Ulrich, als er nicht nur die Bühne, sondern auch gleich mit dem ersten Lied das "Zauberland der Liebe" betrat. Er sang zusammen mit Karl-Heinz Ulrich, der in seinen Händen gerne eine schwarz lackierte Gitarre hielt. Doch immer blieb zwischen den Brüdern ein etwa zwei Meter breiter Abstand.

"Im Herzen jung", wähnten sich die beiden. Aber Bernd Ulrich kam auch auf Berichte in den "Blättern" zu sprechen, die zehn Jahre beim Zahnarzt im Wartezimmer lägen. "Die Amigos hören auf", sei da zu lesen. "Aber davon wissen wir nichts. Außerdem, zum Aufhören sind wir viel zu alt", scherzte der 68-Jährige. Aufwendige Lichteffekte umwirbelten die eher statisch agierenden "Amigos." Der Disco-Fox-Rhythmus pumpte wie ein Maikäfer im Adrenalinrausch. Ein "Hammerhit" nach dem anderen ließ die Sonne lachen, weiße Rosen regnen, das Boot der Liebe segeln oder roten Wein unter einem silbernen Sternenzelt fließen.

Auch dieses Mal gab es wieder einen Rat an die "Männer aus Mosbach". Da wollte Bernd Ulrich wissen: "Hand aufs Herz, wann habt ihr was ganz Liebes zu eurer Frau gesagt?" Denn: "Die hören das gerne. Und die wollen das immer wieder hören. Ihr könnt das sagen - auch wenn’s gelogen ist." Etwa: "Weißt du, was du für mich bist?’" Unter einem Engel braucht man da aber gar nicht anzufangen. Selbst wenn man nicht einsam in einer Bar in Babylon sitzt. Wobei wir schon bei der bald erscheinenden nächsten Scheibe der Amigos wären. Das Beste: Wer schnell ist und "Babylon" erwirbt, dem winkt als Bonus ein kostenloses Frühstücksbrettchen mit dem Konterfei der Brüder. Als kleinen Vorgeschmack gab es "Die Legende von Babylon", in der ein Engel über uns wacht und unsere Herzen glücklich macht. Stehe ja eh schon auf Youtube.

Seinen ganz eigenen Reim auf den Titel "Lügst du immer noch?" machte sich Karl-Heinz Ulrich, der ansonsten eher selten das Wort ergriff. Er gemahnte an die Zeit, "als wir als Zwei-Mann-Kapelle über die Dörfer zogen." Bernd sei der Schlagzeuger gewesen - und auf die stünden ja bekanntlich die Frauen. Sein Bruder habe das weidlich ausgenutzt und zwei, drei Freundinnen gleichzeitig gehabt. Wüster Rock’n’Roll. Dabei haben die Amigos in ihrem Garagenstudio doch in den Neunzigern selber Country- und Truckersongs ausgetüftelt. "Mein Bruder war 40 Jahre Lkw-Fahrer und wir haben Respekt vor diesen Jungs. Ohne diese Burschen wäre der Supermarkt nicht so gut gefüllt."

Leider kenne das Schicksal keine Uhrzeit und man müsse mitunter von einem geliebten Menschen Abschied nehmen. Deshalb stand mit "Regenbogen" auch ein trauriges Lied im Repertoire. "So ist nun mal die Realität", meinte Bernd Ulrich. "Wir legen Wert darauf, Lieder zu schreiben, die aus dem Leben kommen, mit denen sich unsere Zuhörer identifizieren können." Etwa das Lied von der kleinen Taschenuhr des Opas. "Sie ist mein größter Schatz."

"Unter uns gesagt", erklärte eine Frau, die mit ihrem Mann aus dem Weinsberger Tal angereist ist, was sie so toll an den "Amigos" findet: "Die singen so schön von Sonne und Frieden. Deshalb wählen wir am besten die am Sonntag." Dann könnten die überall singen und es gäbe keinen Krieg mehr. Eigentlich eine schöne Idee!