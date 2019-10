Von Sebastian Parzer

Mosbach. Am 18. Oktober 1869 schloss Amalie Kauffmann in Mannheim für immer die Augen. Nach dem Tod ihres Mannes hatte sie über zwei Jahrzehnte eine Material-, Farben- und Spezereiwarenhandlung geführt. Geboren wurde die Unternehmerin am 11. März 1816 als Juliane Amalie Baunach in Mosbach.

Ihre Eltern, Bernhard Friedrich Baunach und dessen zweite Ehefrau Margarete, gehörten damals zur Mosbacher Oberschicht. Der Vater betrieb ein Handelsgeschäft für Landesprodukte und Spezereiwaren und war Eigentümer des Hauses "Lindenlaub" am Mosbacher Marktplatz. Er war Stadtrat und gehörte auch dem evangelischen Kirchengemeinderat an.

Ihre schulische Ausbildung erhielt Amalie zu Hause. Dabei wurde sie in Musik, Zeichnen und französischer Sprache unterrichtet. Später musste sie Verantwortung im elterlichen Haushalt übernehmen. "... morgens hatte ich 14 Zimmer zu reinigen, musste kochen und den Garten bestellen", so erinnerte sie sich im Rückblick an ihr Elternhaus. Bei einer mit ihren Eltern unternommenen Rheinreise lernte sie 1840 den Chemiker Eduard Kauffmann kennen, der in Mannheim eine Drogeriehandlung betrieb. Auf Drängen der Eltern stimmte sie einer von ihm angestrebten Eheschließung zu. Das Paar wurde in der Mosbacher Stiftskirche von Amalies Onkel, dem Theologen und Leiter des Karlsruher Lehrerseminars Professor Wilhelm Stern, getraut.

Später von Amalie verfassten biografischen Aufzeichnungen kann man entnehmen, dass sie in ihrer Ehe unglücklich war. Ihr Mann engagierte sich stark in der Mannheimer Freimaurerloge. Sein Geschäft ging schlecht und er machte Schulden. 1845 mussten sie aus ihrem großbürgerlichen Haus in Mannheim in eine kleinere Wohnung umziehen. Schließlich verständigte sich Amalie mit den Gläubigern ihres Gatten, wobei sie 20 Prozent von deren Forderungen mit Teilen ihrer ansehnlichen Mitgift beglich.

Von nun an verlegte sich ihr Mann auf den Handel mit Materialien, Farben und Spezereiwaren; ein Gewerbe, das Amalie zumindest teilweise von Kindesbeinen an kannte. Wenige Jahre später hatte die Revolution im Jahre 1848 und die dadurch ausgelöste Wirtschaftskrise erneut negative Auswirkungen auf die Geschäfte.

Die Familie entschloss sich zur Auswanderung in die Vereinigten Staaten. Der Ehemann sollte vorausgehen. Doch kam er ums Leben, als das von ihm benutzte Auswandererschiff in der Themsemündung sank. Just an Amalies 33. Geburtstag vermeldeten die Zeitungen Nordbadens die Havarie des Schiffes und den Tod der Passagiere.

Nun stand sie mit sechs Kindern im Alter von sechs Monaten bis siebeneinhalb Jahren als Witwe da. Sie zog nicht nur die Kinder alleine groß, sondern führte auch das Geschäft ihres Mannes weiter. Die drei Söhne gründeten 1867 eine Großhandlung für Hülsenfrüchte, Reis und Dörrobst, der sie zu Ehren ihres früh verstorbenen Vaters den Firmennamen "Eduard Kauffmann Söhne" gaben.

Anderthalb Jahrzehnte später errichteten sie im Mannheimer Stadtteil Jungbusch die bis heute erhaltene Kauffmannsmühle. Obwohl die Söhne inzwischen selbstständig waren, betrieb Amalie ihr eigenes Handelsgeschäft offenbar bis zu ihrem Tod weiter. Als sie im Alter von nur 53 Jahren starb, hatte sie den Grundstein für ein erfolgreiches Familienunternehmen gelegt. Dessen Weiterentwicklung durch ihre Kinder hat sie nicht mehr erlebt. Ein Bild von ihr hing jedoch noch vier Jahrzehnte nach ihrem Tod im Direktionszimmer der Firma.