Hinten rollt der Verkehr, vorne wird saniert: An der Neckarbrücke am Mosbacher Kreuz (B27/292) beheben Fachkräfte derzeit die gravierenden Mängel, die bei einer Routineprüfung des Bauwerks entdeckt worden waren. Foto: Heiko Schattauer

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Es rumpelt ordentlich, als der Sattelschlepper auf der gegenüberliegenden Fahrspur den Baustellenbereich passiert, die Stahlträger vibrieren spürbar unter den Füßen. Die 30 km/h, die beim Passieren der Brückenübergangskonstruktion eigentlich einzuhalten sind, hat der Brummifahrer offenbar auch nur als nett gemeinte Empfehlung interpretiert.

Wir sind am Mosbacher Kreuz, stehen auf dem Fahrstreifen, der normal Tausende Autos und Laster am Tag Richtung Mosbach führt. Seit Anfang November ist er gesperrt, aus gutem Grund: Bei einer Routinekontrolle waren massive Beschädigungen an den genannten Übergangskonstruktionen zu Tage getreten. Um diese Mängel kümmert sich nun seit Beginn der Woche ein Bautrupp der Münchner Firma Maurer, die sich auf genau solche Fälle spezialisiert hat.

"Da wurd’s höchste Zeit", verdeutlicht Capo Steffen Borchert, dass die nach Entdeckung der Schäden umgehend in Auftrag gegebenen Reparaturmaßnahme alternativlos war bzw. ist. Die Übergangskonstruktion (wo die Straße in das eigentliche Brückenbauwerk übergeht), an der sich die Männer aus München zuerst zu schaffen machen, hat am offenbar meisten gelitten unter dem starken Verkehrsaufkommen am Kreuz.

Die Gummiabdichtungen, die sich zwischen den drei massiven Mittelträgern quer über die gesamte Fahrbahn spannen, waren sichtbar angejahrt, ebenso schmal wie porös geworden. Das eigentliche Schadensbild offenbart sich aber einen Stock tiefer, im begehbaren Bereich des Brückenwiderlagers unterhalb der Übergangskonstruktion. Von den zwölf stattlichen Traversen, die gut gelagert unterhalb der Mittelträger die beiden Baukörper verbinden, sind vier gerissen. Auch die verschiedenen Lager und Halterungen, die sich in den einzelnen Traversekästen befinden, "haben es gesehen", wie Borchert verdeutlicht.

Die ersten Austauschteile haben der Vorarbeiter und seine Kollegen bei unserem Baustellenbesuch schon verschweißt, im Hintergrund fliegen die Funken bereits, um ein weiteres Ersatzteil aus Baustahl in eher mühsamer Handarbeit in die bestehende Konstruktion einzuarbeiten. "Man kommt jetzt natürlich nicht mehr so an die Teile ran wie beim Bau der Brücke", erklärt Borchert, während über uns die nächsten Laster durch die Baustelle poltern.

Sein Kollege wuchtet derweil die nächsten Austausch-Stahlteile an, die – sauber verbaut und verschweißt – am Ende wieder für stabile Traversen im Untergrund der Übergangskonstruktion sorgen sollen. Heutzutage baue man diese Konstruktionen ein wenig anders, berichtet Steffen Borchert, aber das Mosbacher Kreuz habe ja offensichtlich auch schon ein paar Jahre auf dem asphaltierten Buckel. Wohl wahr, gebaut wurde das Straßenkleeblatt mitsamt seinen Brückenkonstruktionen über den Neckar in 1980er-Jahren.

Individuell für das Mosbacher Kreuz gefertigt sind die Ersatzteile für die mangelhaften Überganskonstruktionen. Foto: Heiko Schattauer

Das Bauwerk "erfüllt seinen Zweck", stellt derweil Markus Schievenhövel vom Regierungspräsidium Karlsruhe klar. Bei einer Konstruktion wie am Mosbacher Kreuz gehe man in der Regel von einer Lebenszeit von etwa 25 Jahren aus (die Brücke an sich hält natürlich deutlich länger). "Die entsprechende Wartung und Instandsetzung vorausgesetzt", so der Sachgebietsleiter, nun also ist eine solche Instandsetzung angesagt und in Arbeit. Die Ersatzteile (für die schadhaften Traversen) hatten erst individuell gefertigt werden müssen, ein früherer Sanierungsstart sei daher nicht möglich gewesen. Die halbseitige Sperrung habe man bereits am 12. November eingerichtet, um weitere Schäden zu verhindern. "Wenn man nichts gemacht hätte, wären irgendwann die Mittelträger gebrochen und auf die Straße gestanden", erklärt Steffen Borchert: "Und das will nun wirklich keiner."

Also saniert man die Übergangskonstruktionen am Mosbacher Kreuz in insgesamt fünf Teilbereichen, auf beiden Neckarseiten (vier Abschnitte) und an der Rampe von Haßmersheim kommend (ein Abschnitt) nacheinander durch. Etwa vier Wochen werde man dafür benötigen, skizzieren Schievenhövel und Borchert den Baustellen-Zeitplan. Kurz vor Weihnachten könnte man also fertig sein mit der aufwendigen Instandsetzung – sofern die Witterung mitspielt. Denn Schweißen etwa sei bei Dauerregen und entsprechend nassen Kontaktflächen kaum möglich. Die Kosten für die Runderneuerung am Kreuz hat man seitens des Regierungspräsidiums mit rund 200.000 Euro veranschlagt, die vom Bund getragen werden.

Mit dieser Investition sollen die Übergangskonstruktionen der Neckarbrücke dann "für die nächsten 25 Jahre" (Borchert) fit sein. Markus Schievenhövel wär’s recht, denn schließlich weiß auch der Sachgebietsleiter um den Ärger, den solche Baustellen mitsamt Behinderungen des Verkehrs bei den genervten Verkehrsteilnehmern immer wieder mit sich bringen. Für die gilt am Mosbacher Kreuz: Das Ziel ist in Sicht, wenn die Funken wie geplant fliegen, ist die Neckarbrücke bald wieder frei – und im Untergrund runderneuert – befahrbar.