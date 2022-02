Bei den Mengen an Holz, die am Güterbahnhof in Neckarelz verladen werden, kann es einem schon mal den Atem verschlagen. Aber nicht alles davon kommt aus dem Neckar-Odenwald-Kreis. Der Forstbezirk Odenwald schickt erst im März mehrere Züge in Richtung Sägewerk nach Bayern. Foto: Dieter Heimlich

Von Noemi Girgla

Neckarelz. Da verschlug es Dieter Heimlich aus Obrigheim vor einer Woche an Güterbahnhof Neckarelz den Atem: "Ich frage mich, wo die Unmengen Holz plötzlich herkommen. Mit dem größten Holztransporteur Deutschlands werden gerade unzählbare Festmeter Rundholz mit Holzwaggons, den sogenannten Rungenwagen abtransportiert. Es waren so viele, dass ich sie nicht zählen konnte", schrieb er an die Mosbacher Redaktion der RNZ.

Nach Rücksprache mit dem Forst Baden-Württemberg, Forstbezirk Odenwald, und dem Leiter der unteren Forstbehörde am Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises, Jörg Puchta, kann Entwarnung gegeben werden. Der Wald im Neckar-Odenwald-Kreis wird nicht systematisch abgeholzt oder gar aus wirtschaftlichen Zwecken ausgebeutet, wie manch einer befürchten mag. Vielmehr dient der Güterbahnhof in Neckarelz als Sammelplatz für Holz eines sehr großen Gebiets für den Transport ins Sägewerk.

Und was genau hat Dieter Heimlich in der vergangenen Woche beobachtet? "Es wurden auf dem Holzverladegleis zwei Ganzzüge beladen, ein weiterer folgt Ende Februar. In diesen Fällen haben wir als Betreiber des Gleises einen Kunden, der Fichtenholz aus dem angrenzenden hessischen Bereich verlädt", berichtet Georg Löffler von ForstBW in Schwarzach auf RNZ-Anfrage.

Aber auch der Forstbezirk Odenwald, der den Staatswald im Bereich zwischen Mannheim und Tauberbischofsheim bewirtschaftet, wird ab März mehrere Ganzzüge Fichtenholz auf die Reise in ein bayrisches Sägewerk schicken. "Die Hölzer kommen dann aus den Staatswaldbereichen in sinnvoller Entfernung um Mosbach. Dies bedeutet, dass Holz aus dem Raum nordöstlich von Heidelberg über Gundelsheim bis Buchen angeliefert wird", erklärt Löffler.

Dass das Holz in Neckarelz gesammelt auf die Reise geschickt wird, hat laut ForstBW einen ganz einfachen Grund: die Nachhaltigkeit. Denn durch den Strukturwandel im Bereich der Sägewerke gebe es immer weniger regionale, kleinere und dafür einzelne große Werke. "So sind die Lieferentfernungen in den letzten Jahren größer geworden. Es ist aus unserer Sicht daher nur sinnvoll, einen Ganzzug mit Holz fahren zu lassen. Dieser Zug kann 1500 Festmeter Holz transportieren und ersetzt ungefähr 60 Lkw. Im Fall unserer Verladungen werden dadurch 30.000 Kilometer Lkw-Fahrt je Zug eingespart", rechnet Löffler vor.

Dass dem Rohstoff Holz aber durchaus eine wirtschaftliche Bedeutung zukommt, bestätigt der ForstBW-ler: "Holz ist ein begehrtes Gut, dies hat man im letzten Jahr gesehen, als die Preise beim gesägten Holz durch die Decke gegangen sind. Die heimische Forstwirtschaft kann das Holz lokal und nachhaltig liefern und betreibt eine multifunktionale Waldwirtschaft." Um dem Wald nicht zu viel zuzumuten, ist alles akribisch geplant.

"Der reguläre Holzeinschlag wird im Rahmen einer Zehn-Jahres-Planung festgelegt und erfolgt nachhaltig. Das heißt zum einen, dass die Holzvorräte und der Zuwachs bekannt sind, und daraus ein Hiebsatz ermittelt werden kann, der nur so viel nutzt, wie auch nachwächst. Gleichzeitig sind auch die weiteren Funktionen – ökologisch und sozial – des Waldes Teil dieser Planung und werden im Hiebsatz entsprechend berücksichtigt", erläutert Georg Löffler.

Auch konkrete Zahlen benennt er: Die bewirtschaftete Fläche des Forstbezirks Odenwald betrage rund 13.500 Hektar Wald. Eingeschlagen würden ca. 90.000 Festmeter. "Dieser Wert ist unterhalb des Zuwachses", betont Löffler. Und der Großteil dieses Einschlages sei auch wirklich so geplant gewesen. "Im aktuellen Geschäftsjahr beträgt der Anteil an zufälliger Nutzung, also Bäume, die wegen des Borkenkäfers, Pilzbefalls oder Dürre und daraus folgenden Schädigungen gefällt werden mussten, glücklicherweise bisher nur 15 Prozent. Das geht auf die etwas günstigere Witterung im vergangenen Jahr zurück. Seit 2018 lag dieser Anteil nämlich im Schnitt bei 35 Prozent." So viel zu den Zahlen aus dem Staatswald.

Für den Gemeinde- und Privatwald ist die untere Forstbehörde beim Landratsamt zuständig. Hier beträgt die Gesamtwaldfläche des Neckar-Odenwald-Kreises etwa 47.500 Hektar. "Von den Betrieben, die von uns betreut werden, bzw. die in unserem System sind, wurden im Jahr 2021 ca. 204.000 Erntefestmeter Holz geschlagen. Gut 99.300 davon waren Schadholz", berichtet Jörg Puchta, der die Behörde leitet. Dem stellt er den Vorrat und Zuwachs gegenüber: "Nach der letzten Bundeswaldinventur betrug der Holzvorrat im Kreis ca. 15,7 Millionen Kubikmeter, das entspricht etwa 330 m3 je Hektar. In jeder Minute wächst eine Holzmenge von rund einem Kubikmeter im Landkreis nach, was wiederum einer Holzmenge von zwei Lkw-Ladungen pro Stunde entspricht."

Zurück im Staatswald laufen derzeit Untersuchungen für den nächsten Zehn-Jahres-Plan. Dieser soll 2023 festgelegt werden. "Dazu sind Forstwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler in den von uns bewirtschafteten Wäldern unterwegs und messen Bäume, Baumarten, Bestände, Anteile des Totholzes, der Verjüngung und viele Parameter mehr. Auf dieser Grundlage kann dann Anfang des kommenden Jahres ein mittelfristiger Plan über zehn Jahre festgeschrieben werden", sagt Georg Löffler.

Ganz schön viel Holz, wenn man sich allein diese Zahlen vor Augen führt. Da ist es kein Wunder, dass es einem den Atem verschlagen kann, wenn man es dann ganz real am Bahnhof Neckarelz zu Gesicht bekommt. Besonders, wenn noch Holz von weiter weg dazu kommt, bevor die Bäume gemeinsam und nachhaltig ihre Reise in ein weiter entferntes Sägewerk antreten.