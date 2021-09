Ein großes Ereignis waren die Seifenkistenrennen in Mosbach in den 1950er-Jahren. Über das Thema verfasste der Schüler Julius Müller eine Arbeit und gewann damit einen Landespreis. Foto: RNZ-Archiv

Von Julius Müller

Mosbach. Seifenkistenrennen gibt es in Deutschland bereits seit 1904, in Mosbach wurden sie 1947 eingeführt. Von 1947 bis 1952 fanden vier Rennen statt. Dort, wo heute nur noch Krankenwagen Tempo machen, rasten damals noch die elf bis 15 Jahre alten Jungen die Sulzbacher Straße herunter. "Auf jeden Fall war’s einzigartig", erzählt Gregor Rechner, der heute 83 Jahre alt ist und selbst zweimal mitgefahren ist. Sein größter Erfolg: der dritte Platz bei seinem zweiten Rennen 1952, für den er einen Fotoapparat erhielt. "Man hat ja damals nix gehabt", schwärmt er von diesem Preis, der damals etwas sehr Besonderes war.

Organisiert wurden die Rennen von den amerikanischen Soldaten, die in Mosbach stationiert waren. Die Veranstalter für die Rennen waren ein Opelhändler aus Mosbach, der bis 1951 mit dabei war, der Kreisjugendausschuss, ab 1951 der ADAC und bis 1950 noch die German Youth Academy (GYA). Die German Youth Academy war ein Freizeitangebot der US-Armee für die Jugend in den innerdeutschen Besatzungszonen. Ein weiterer Mitorganisator war der amerikanische Kommandant Mosbachs. Die GYA hat auch an anderen Standorten Seifenkistenrennen organisiert. Ob das Rennen im Jahr 1953 noch in Mosbach stattfinden würde oder nicht, wurde diskutiert: Schlussendlich fand es nicht statt. Ihren eigentlichen Ausgangspunkt hatten die Rennen in der amerikanischen Besatzungszone. Ebenfalls unterstützt hat auch, so erzählt es zumindest Gregor Rechner, die Mosbacher Gewerbeschule.

Die Fahrer waren bei den Rennen nicht gerade langsam unterwegs, da es steil bergab ging und jeder natürlich gewinnen wollte. Außerdem war die Strecke sehr kurvenreich. Die "Hufeisenkurve", in deren Mitte ein Baum stand, auf dem bei dem Rennen häufig Jugendliche zum Anfeuern saßen, war eine sehr gefährliche Stelle, da man hier drohte, auf das dahinter liegende Feld hinauszuschießen. In weiteren Zeitungsartikeln wird auch von der "Haarnadelkurve" und den "kitzeligen Momenten" gesprochen, die sie durch die gefährliche Streckenführung und die hohen Geschwindigkeiten der Fahrer erzeugte.

Auf die Gefahr dieses Rennens deutet auch die Erwähnung der "besorgten Mütter" hin, die als Zuschauer bei den Rennen anwesend waren. Bei einem Rennen ist ein Fahrer namens Klaus Heinrich – von der gleichnamigen Fahrschule – sogar den Damm, der in der Hufeisenkurve war, heruntergestürzt. Ob der Fahrer sich verletzte, oder ob gar Konsequenzen aus dem Unfall gezogen wurden, ist nicht bekannt. Bei dem Rennen 1952 hatte der spätere Sieger des Rennens, Günther Kücherer aus Neckarzimmern, gleich zwei Pannen, da ihm im ersten Lauf ein Reifen platzte, und im Zwischenlauf verzögerte sich der letzte Gang, da Günther in Windeseile einen neuen Reifen montieren musste. Das bedeutet, dass die Rennen wohl nicht ganz ungefährlich waren und immer etwas passieren konnte.

Am Anfang waren die Seifenkisten nicht mehr als ein paar Bretter auf Kinderwagenrädern. Später stellte der Veranstalter Opel bessere Räder zur Verfügung. Gelenkt wurde mit einem Lenkrad an einer einfachen Lenkstange. Die primitive Bremse bestand aus einem Holzklotz, der an einem Brett befestigt war und auf die Straße gedrückt wurde, sobald man bremste.

Nach einem halben Jahr Vorbereitungszeit, währenddessen der Wagen gebaut und angestrichen wurde, war der Wagen bereit für die Strecke. Der damalige Fahrer Peter Steiner musste sein Gefährt jedoch erst von seinem Wohnort Obrigheim zum Gymnasium in Mosbach bringen. Und das nicht etwa mit einem Laster oder Auto, sondern mit seinen Freunden zu Fuß – schiebend. Vor Ort wurden die Fahrzeuge noch überprüft, jeder Fahrer bekam einen Helm und durfte dann schon bald den heutigen "Krankenhausberg" heruntersausen. Aus einem Interview mit Gregor Rechner geht hervor, dass die Seifenkisten selbst gebaut und größtenteils aus Sperrholzkisten zusammengeschustert waren. Das restliche Material konnte man sich bei der Sägerei oder, wenn man Beziehungen hatte, bei den Partnern holen. Wenn man jedoch nicht solche Kontakte hatte, bekam man das restliche Material wie zum Beispiel Schrauben, Lenkrad oder Bremse, von den Amerikanern.

Seifenkistenrennen gibt es in Mosbach nun nicht mehr, die Erinnerung daran ist noch lebendig. Es war einzigartig, Gregor Rechner hat Recht. Ein bisschen was von dieser Einzigartigkeit fährt jetzt immer mit, wenn man selbst die Sulzbacher Straße herunterfährt – allerdings in normalem Tempo …