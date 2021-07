Läuft: Die ersten Testrunden absolvierten Thomas Kohlhepp (Mitte) und der Familiennachwuchs am Freitag. Ab dem heutigen Samstag ist das Inputt in Mosbach wieder für Abenteuergolf-Freunde geöffnet. Foto: Heiko Schattauer

Mosbach. (schat) Es braucht mitunter große Geduld, bis der kleine Ball beim Golf ins gewünschte Loch rollt. Das ist beim Abenteuergolf nicht anders, erst recht, wenn vor dem ersten Abschlag noch die Bahnen klargemacht werden müssen. Im März teilte die bisherige Betreibergesellschaft des Inputt in Mosbach – die Iso gGmbH – mit, dass man die Anlage aufgeben, nicht mehr öffnen wird. Das Wehklagen in der Folge war groß, zahlreiche RNZ-Leser äußerten nach dem ersten Ärger ihre Bereitschaft, sich einbringen zu wollen. Schnell war klar: So einfach sterben soll die Idee vom abenteuerlichen Golferlebnis in Mosbach nicht.

Viele Gesprächsrunden, Überlegungen und Verhandlungen später ist inzwischen ein Etappenziel erreicht: Das Inputt meldet sich zurück. Ab dem heutigen Samstag kann auf der Abenteuergolfanlage zwischen Elzpark und MFV-Sportgelände wieder gespielt werden.

Nachdem eine zunächst angedachte Reaktivierung des Inputt (letztmals waren die Bahnen im Oktober 2020 bespielt worden) unter ehrenamtlicher Regie und mithilfe von Vereinen kurzfristig nicht tragfähig realisierbar war, übernimmt nun Gastronom und Unternehmer Thomas Kohlhepp für die Sommersaison 2021 den Betrieb (wir berichteten). Ab 14 Uhr ist die Anlage am heutigen Samstag geöffnet, bis Ende Oktober sollen abenteuerliche Runden gedreht werden können.

Der Zugang zum Inputt erfolgt nicht mehr über den Parkplatz vor der Anlage, sondern über einen Nebeneingang vom Elzpark bzw. dem Landgasthof "Farmer’s" her. Den betreibt Thomas Kohlhepp seit geraumer Zeit. Vor dem Biergarten hat man nun ein Hüttchen (von der Johannes-Diakonie zur Verfügung gestellt) zur Schlägerausgabe aufgebaut. Auch das Grün um die Bahnen wurde vor der Übergabe noch einmal gestutzt. "Wenn die ersten Gäste kommen, ist alles vorbereitet", versichert Kohlhepp, während er die neue Beschilderung anbringt. "Wir freuen uns auf viele Gäste."

Dass die Bälle am Inputt wieder rollen, darüber freut sich auch Mosbachs OB Jann: "Ich bin sehr froh, dass es zu Beginn der Ferien diese Möglichkeit nun wieder gibt. Jetzt ist es aber auch wichtig, dass die Leute das annehmen. Und wir dann eventuell einen Weiterbetrieb auch mit Einbindung von Ehrenamtlichen und Vereinen möglich machen können."