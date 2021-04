Mosbach. (frh) "Wir freuen uns, dass wir so vielen Senioren zeitnah und ganz unbürokratisch helfen konnten", zeigt sich Gerhard Lauth, Präsident des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Mosbach, sehr zufrieden mit dem Service der Impfterminorganisation. Um ältere Mitbürger durch das komplizierte System der Buchung von Terminen zur Schutzimpfung zu navigieren, hatte man beim DRK schon frühzeitig mit ehrenamtlichen Helfern sogenannte "Impfpatenschaften" organisiert. So wurden bis dato immerhin für nahezu 250 Menschen Impftermine in Mosbach oder andernorts gebucht.

Eigentlich hatte man sogar noch gut 60 weitere Termine organisiert, die sich dann leider als Doppelbuchungen herausstellten, weil die betroffenen Personen anderweitig erfolgreich waren – ohne dies dem Roten Kreuz mitzuteilen. "Diese Doppelbuchungen mussten wir dann wieder stornieren, da eine Umbuchung ausgeschlossen ist. Das war dann immer sehr schade, denn dadurch konnte anderen nicht geholfen werden", erklärt DRK-Projektkoordinator Stefan Merkert. Der Einsatz habe sich mehr als gelohnt: "Durch die Hilfe unsrer Ehrenamtlichen, die teilweise bis 2 Uhr in der Nacht am Computer saßen, konnten wir selbst bei wenigen verfügbaren Impfterminen für die bei uns registrierten Personen noch welche ergattern", sagt Merkert.

Die Dankbarkeit für den "außerordentlich hohen Einsatz zur Unterstützung der bundesweiten Impfkampagne" durch ehrenamtliche Kräfte unterstreicht DRK-Kreisgeschäftsführer Steffen Blaschek. "Wir sehen uns in dieser Krise als DRK besonders gefordert und werden deshalb auch weiterhin unseren Beitrag dazu leisten, damit die Pandemie schnellstmöglich überwunden werden kann", erklärt Gerhard Lauth.

Die meisten Personen, denen man die Nachricht über die Buchung eines Impftermins übermittele, freuten sich sehr. "Einige hätten sich eine schnellere Vermittlung gewünscht, jedoch hatte das DRK nie einen bevorzugten Zugriff auf die zumindest anfangs raren Termine in den Impfzentren", heißt es in einer Mitteilung des DRK. Einer dieser Menschen ist der Mosbacher Kurt Vogel. Er war selbst 35 Jahre im Rettungsdienst tätig, führte einst die Leitstelle. Dass die "DRK-Familie" um Gerhard Lauth so persönlich hilft, bedeutet ihm viel. "Es hat alles einwandfrei geklappt", lobt Vogel sowohl den vermittelnden Dienst des DRK als auch die Organisation des Zentralen Impfzentrums in Heidelberg.