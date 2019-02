Mosbach-Neckarelz. (schat/mün/pol) Das hätte auch bedeutend schlimmer ausgehen können: Am Bahnhof in Neckarelz sorgten Mitglieder der Jugendgruppe, die zuletzt immer wieder im Stadtgebiet von Mosbach auffällig geworden war, erneut für einen Einsatz der Polizei - inklusive umfangreicher Ermittlungen im Nachgang. Ein 20-Jähriger aus der besagten Gruppe sitzt infolge des jüngsten Vorfalls sogar in Untersuchungshaft. Der Vorwurf der Ermittler: gefährliche Körperverletzung durch "lebensgefährdende Behandlung".

Der Vorwurf gründet auf den Erkenntnissen der bisherigen Ermittlungen, Vernehmungen und Zeugenaussagen: Danach soll genannter 20-Jähriger im Verlauf eines Streits einen (an sich unbeteiligten) 16-Jährigen am Bahnhof Neckarelz ins Gleisbett gestoßen haben, ein nahender Zug habe laut Polizei nur aufgrund einer Notbremsung noch rechtzeitig anhalten können.

Der Vorfall soll sich bereits am 18. Februar ereignet haben, wurde aber - aufgrund zäh verlaufender Ermittlungen - jetzt erst bekannt. An jenem Montagabend soll es gegen 23 Uhr auf dem Bahnsteig zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 20-Jährigen und einem 16-Jährigen gekommen sein.

Gerade als eine S-Bahn aus Richtung Heilbronn am Einfahren in den Neckarelzer Bahnhof war, wurde der Polizei zufolge der Jüngere der beiden Streithähne von seinem älteren Kontrahenten auf die Gleise gestoßen. Der aufmerksame Lokführer nahm die Person auf den Schienen wahr, konnte eine Notbremsung einleiten und den Zug etwa 15 Meter vor dem Teenager zum Stehen bringen - und damit Schlimmeres verhindern.

In der Folge wurde es undurchsichtig: Das 16-jährige Opfer, selbst auch polizeibekannt, gab sich zugeknöpft und behauptete zunächst gegenüber der Polizei, nicht verletzt worden zu sein. Dem war aber ganz und gar nicht so: Der Junge trug einen Kieferbruch von der Auseinandersetzung davon, musste im Nachgang des Streits operiert werden. Auch die anderen aus der Gruppe der Jugendlichen -beim Eintreffen der Polizei waren noch zwei 15-jährigen Mädchen mit von der Partie - hatten bei Befragungen zunächst angegeben, dass der 16-Jährige von allein in die Gleise gefallen sei.

Nach weiteren Vernehmungen, unter anderem der Bahnmitarbeiter vor Ort, stellte sich aber heraus, dass es wohl kein "Unfall" war, der für den Sturz des Jugendlichen ins Gleisbett gesorgt hatte.

Die Polizei geht inzwischen vielmehr davon aus, dass der 20-Jährige im Lauf des Streits den 16-Jährigen, den man zuvor offenbar zu sich gerufen hatte, vom Bahnsteig hinunter gestoßen hat. Ergo beantragte man bei der Staatsanwaltschaft Mosbach Haftbefehl, der am vergangenen Freitag vom Amtsgericht auch erlassen wurde. Der 20-Jährige sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Der neuerliche Vorfall am Bahnhof in Neckarelz, der dank Notbremsung gerade noch halbwegs glimpflich ausging, markiert ein weiteres Kapitel der unschönen Geschichten der problematischen Jugendgruppe. Zur Erinnerung: Im Januar hatte ein Angehöriger der Gruppe in Neckarelz für einen SEK-Einsatz gesorgt, nachdem er in sozialen Netzwerken einen Polizisten und seine Familie mit dem Tod bedroht hatte. Zuvor war die Gruppe mehrfach und über mehrere Tage immer wieder mit der Polizei aneinandergeraten.

Erst kürzlich hatte es auch ein Gespräch zwischen Stadtverwaltung und Polizeiverantwortlichen gebeben, bei dem mögliche Optionen zum Umgang mit den problematischen Jugendlichen erörtert wurden. "Wir haben den Kontrolldruck erhöht", beschreibt Carsten Diemer, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn eine der Maßnahmen, die man in diesem Zusammenhang und auch in Absprache mit den Kollegen der Bundespolizei ergriffen hat. Platzverweise und Hausverbote (für beliebte Treffpunkte wie Parkhäuser oder Tiefgaragen) nennt der Leiter des Polizeireviers Mosbach, Achim Küller, als weitere Konsequenzen, zudem habe man eine neue Ermittlungsgruppe gebildet und die Informationswege zwischen Stadt (beispielsweise dem Vollzugsdienst) und Polizei verkürzt, um schneller handeln/eingreifen zu können.

"Als nächster Schritt steht nun auch ein intensiver Austausch mit den Jugendämtern an", skizziert Küller, was darüber hinaus an präventiven Maßnahmen geplant ist: "In der Hoffnung, dass es was bringt." Eine Hoffnung, die man - nicht nur ob des jüngsten Vorfalls - durchaus teilen mag.

