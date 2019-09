Michaela Koller aus Mosbach sammelt Müll, den andere achtlos wegwerfen. Ein prall gefüllter Müllsack, mehr als 100 Kippen in einer Stunde - das ist keine Seltenheit. Foto: Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Mosbach. Ein Urlaub auf der Nordseeinsel Föhr hat Michaela Koller die Augen geöffnet. "Ich kam zurück nach Mosbach und dachte mir, wie dreckig es hier ist", erzählt Koller. Bei ihren vielen Spaziergängen in Mosbach konnte sie dann gar nicht mehr sehen, wie viel Müll einfach weggeworfen wird. Im Internet erkundigte sich Michaela Koller über Müllsammelbewegungen und gründete auf Facebook gleich ihre eigene.

Als "TrashwalkMutti" ist sie nun etwa dreimal in der Woche mit Müllsack, Handschuhen und Greifzange im Mosbacher Stadtgebiet, am Elzufer-Radweg oder im Landesgartenschau-Park unterwegs und sammelt ein, was andere zurückgelassen haben. Das reicht von Bäckertüten über Getränkedosen bis hin zu Verpackungen von Spielzeugautos. Und Zigarettenkippen, immer wieder Zigarettenkippen.

In einer Stunde sammelt sie davon etwa 100 (!) ein, die achtlos in die Umgebung geworfen werden. "Wenn man weiß, welchen Schaden die im Grundwasser anrichten, dann ist das wirklich schlimm", sagt Koller, während sie wieder Zigarettenstummel aufsammelt. Die Filter bestehen aus dem Kunststoff Celluloseacetat und es kann je nach äußerem Umfeld bis zu 15 Jahre dauern, bis sie sich zersetzen. Kollers Sammelrekord liegt bei 643 aufgelesenen Kippen - in einer Stunde!

"Trashwalker (deutsch: Müll-Spaziergänger) gibt es im Moment ja viele. Vor etwa drei Wochen habe ich hier in Mosbach damit angefangen", erklärt Michaela Koller. 19 Mitglieder hat die Facebook-Gruppe inzwischen. "Mich ärgert es, dass jeder seinen Dreck und Müll einfach fallen lässt." Besonders schmutzig ist es immer rund um eine Bank hinter dem Sportgelände der Ludwig-Erhard-Schule am Elzufer-Radweg. "Erschreckend, was hier immer alles rumliegt", sagt Michaela Koller.

Direkte Reaktionen auf ihre Müllsammelaktionen hat Michaela Koller noch nicht bekommen. Wenn man mit ihr unterwegs ist, sieht man aber viele Menschen, die sie anlächeln. "Freunde und Verwandte haben natürlich mitbekommen, was ich mache. Und die finden es gut", berichtet Koller. "Das hier ist ja meine Umgebung", sagt sie und schaut einmal am Elzufer entlang. "Ich fühle mich doch wohler, wenn es sauberer ist."

"Ich glaube, wenn man forciert, dass es sauberer ist, ist die Hemmschwelle größer, Müll einfach hinzuwerfen," erklärt Michaela Koller, warum sie auf Spaziergängen jetzt den Müll anderer Menschen einsammelt. Man könne nicht alles abdecken, aber je mehr Leute mitmachten, desto besser. "Mein Ziel ist aber, dass andere mitmachen, wenn sie sehen, dass einer anfängt." Manchmal sei das, was da zurückgelassen werde, doch schon etwas grenzwertig. "Man darf halt keine Hemmungen haben", sagt Koller. Eine Tüte mit Hundekot, achtlos ins angrenzende Gebüsch geworfen, lässt sie dann aber doch lieber liegen.

Die 55-Jährige hat auch noch weitere Ideen, wie man die Stadt sauberer halten könnte: In Karlsruhe habe man eigens kleine Taschenaschenbecher entwickelt und ausgegeben, oder vielleicht wären ja auch mehr Mülleimer (mit Aschenbecher) die Lösung? Auch die Mosbacher Stadtverwaltung hat schon auf das Müll-Problem reagiert. Einmal im Jahr gibt es eine "Stadtputzete" und die Bußgelder für Müllvergehen wurden drastisch erhöht. Eine Zigarettenkippe einfach auf den Boden zu werfen, kostet 50 Euro, Kartons, Aschenbecherinhalt oder Hundekot in der Natur zu "entsorgen", kostet sogar 75 Euro. Allein, das Ordnungsamt muss die Übeltäter auch erwischen.

Über die Unterstützung aus der Bevölkerung freut man sich im Mosbacher Rathaus: "Eine tolle und unterstützenswerte Aktion, die sie da macht", sagt Sprecherin Meike Wendt. "Ich will die Stadt ein bisschen sauberer bekommen. Davon hat ja jeder was, ich bin doch nicht die einzige, die spazieren geht und der das auffällt", meint Koller noch.

Zwei Wünsche möchte sie zum Abschluss des Müll-Spaziergangs noch loswerden, ihr Müllsack ist schon prall gefüllt. "Ich würde mir wünschen, dass mehr Mülleimer im Stadtgebiet aufgestellt werden und diese auch regelmäßiger geleert werden", formuliert sie den ersten Wunsch. Der zweite richtet sich an die Allgemeinheit und ist eigentlich ganz logisch: Müll bitte in Abfalleimer werfen oder wieder mit nach Hause nehmen. "Dann kann man sich an der Natur auch wieder erfreuen."

Info: Wer sich informieren möchte, kann das auf der Facebookseite "TrashwalkMutti" oder per E-Mail an merlinmail@web.de