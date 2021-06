Weniger als er sich ursprünglich vorgenommen hatte, konnte Michael Ferch in den vergangenen Monaten umsetzten. Die Pandemie machte dem Mosbacher Digitalisierungsbeauftragten einen Strich durch die Rechnung und bescherte ihm viel Arbeit mit dem Sofortprogramm zum Digital-Pakt Schule. Bei unserem Besuch kamen gerade neue iPads für die Kurfürstin-Amalia-Grundschule in Lohrbach bei ihm an. Foto: cao

Von Caspar Oesterreich

Mosbach. Michael Ferch war der Erste. Bevor er im Juni 2018 die neu geschaffene Stelle als Digitalisierungsbeauftragter in Mosbach antrat, hatte es eine solche Position landesweit in einer Großen Kreisstadt noch nie gegeben. Was natürlich nicht bedeutet, dass es vorher keine einzelnen Digital-Projekte in der Fachwerkstadt gab. Ferch war gekommen, um sich federführend der Strategieerstellung und der ganzheitlichen Bearbeitung dieses Zukunftsthemas zu widmen. Im Interview mit der Rhein-Neckar-Zeitung spricht der 32-Jährige über bisher erreichte Ziele, die Digitalisierung in Schulen und Verwaltung sowie darüber, warum seine Arbeit nie abgeschlossen werden kann.

Herr Ferch, zum Einstieg drei kurze, stereotype Fragen: Android oder iOS?

Beide Betriebssysteme haben ihre Vor- und Nachteile, beide habe ich schon genutzt. Aktuell läuft aber Apples iOS auf meinem Smartphone.

Wie viele Apps sind darauf installiert?

Schon ein paar, aber wahrscheinlich weniger, als man von einem Digitalisierungsbeauftragten erwarten würde. Ich achte sehr darauf, welche Programme von welchem Anbieter ich mir herunterlade, wie viele Daten ich wem preisgebe. Das ist nur jedem zu empfehlen.

Und Ihr liebstes Computerspiel?

Zum Zocken bin ich schon lange nicht mehr gekommen. "Age of Empires" war damals einer meiner Favoriten. Ein tolles Strategiespiel.

Gutes Stichwort. Wie sieht es denn mit der städtischen Digitalisierungsstrategie aus? Wie viele der 2018 und 2019 entwickelten Maßnahmen konnten Sie mittlerweile umsetzen?

Weniger, als ich eigentlich in diesem Zeitraum vorgehabt habe. Die Coronapandemie hat uns einen ziemlichen Strich durch die Rechnung gemacht. Sonst hätte beispielsweise die städtische Webseite längst ein Update. Und in puncto Dokumenten-Managementsystem zur elektronischen Aktenführung, also beim Thema digitale Verwaltung, wären wir sicherlich auch schon etwas weiter. Doch das Sofortprogramm zum Digital-Pakt Schule hat mich viel Arbeitszeit gekostet, die ohne Corona in andere Projekte geflossen wäre. Die reinen Endgeräte für die Schüler wie iPads oder Laptops wären schnell bestellt, aber die Themen im Hintergrund – dem Vergaberecht, zum Datenschutz, dem Dienstleister, der die Programme auf die Geräte lädt und sich um Updates kümmert, der Infrastruktur in den Schulen an sich, um nur einige Beispiele zu erwähnen – waren sehr zeitaufwendig.

Sind die Schulen was die Digitalisierung angeht dank der Pandemie jetzt besser aufgestellt?

Besser als vorher: ja. Ausreichend? Eher nicht. Manche sind natürlich gut aufgestellt, aber bei Weitem nicht alle. Es gibt noch viele Baustellen. Angefangen bei einer guten Internetleitung bis hin zu der Frage der Verstetigung. Was passiert in vier Jahren, wenn wir wieder neue Geräte für die Schüler brauchen? Wer finanziert die? Das muss alles noch geklärt werden, wenn wir den Schülern langfristig digitale Bildungsmöglichkeiten geben wollen. Außerdem muss das Land mehr Stellen im Bereich der Digitalisierung an den Schulen schaffen. Bisher kümmern sich Lehrer um die Netzwerkpflege und IT-Probleme nebenbei. In vergleichbar großen Unternehmen sind das mindestens zwei Vollzeitstellen.

Kommen wir zurück zum Dokumenten-Managementsystem der Verwaltung. Das hatte Oberbürgermeister Michael Jann in seiner Neujahrsansprache 2019 ja als "sehr wichtiges neues Themenfeld" identifiziert. Wann ist da mit einem Abschluss zu rechnen?

Das lässt sich nicht so einfach sagen. Die Digitalisierung kennt kein Ende. Im Moment arbeiten wir daran, die Basis zu schaffen. Heißt: Wir evaluieren ganz genau die Prozesse in der Verwaltung, in den einzelnen Fachstellen, schauen, wie die Vorgänge im Detail bearbeitet werden, welche Abläufe zum Beispiel bei einer Antragstellung eines Bauantrags geschehen, welche davon schon digital und welche noch analog stattfinden. Hierbei finden sich dann Chancen und Potenziale zur Verbesserung der Effizienz, die nach Möglichkeit mit einem geeigneten Programm für die jeweiligen Fachbereiche und entsprechender Anpassung der Abläufe erreicht werden können.

Und das ist so kompliziert und zeitaufwendig?

In der Tat. Unsere Überlegungen beginnen ja schon beim Antragseingang. Wie sollen die Anträge eingereicht werden? Wie digitalisieren wir die Papier-Formulare? Oder wie sieht es mit der Rechtssicherheit und digitalen Unterschriften aus? Solche Aspekte sind es, die mich stark beschäftigen.

Aber irgendwann ist doch auch das geklärt. Warum sagen Sie, dass die Digitalisierung kein Ende kennt? Um die Wichtigkeit ihrer Stelle hervorzuheben?

(Lacht) Nein. Sie müssen sich nur anschauen, wie viel sich in den vergangenen Jahren verändert hat, um die Frage zu beantworten. Wer hätte vor 20 Jahren geglaubt, dass wir heute mit nur wenigen Klicks einfach die Parkzeit auf dem Handy verlängern und direkt auch bezahlen können, wie es in Mosbach seit Kurzem die EasyPark-App ermöglicht. Mit dem Dokumenten-Management schaffen wir die digitale Basis der Verwaltung. Danach müssen wir uns neuen Aspekten widmen, etwa dem Thema Künstliche Intelligenz. Ich bin mir sicher, dass irgendwann auch Bots, also kleine Computerprogramme, gewisse Abläufe im Rathaus übernehmen. Und wenn die implementiert sind, sind bestimmt schon wieder neue Anwendungen, Algorithmen und digitale Möglichkeiten entwickelt worden.

Wie fassen denn die Mitarbeiter in der Mosbacher Stadtverwaltung Ihre Bestrebungen nach immer mehr Digitalisierung auf?

Natürlich finden das nicht alle gut. Der Großteil sieht das aber grundsätzlich positiv und den Rest kann man Schritt für Schritt mit den Vorteilen in der eigenen Arbeit überzeugen. Schließlich ist die Zukunft digital, da führt kein Weg vorbei. Dafür muss natürlich eine Menge Geld in die Hand genommen werden, das man nicht unbedingt durch Einsparungen gegenrechnen kann. Die Einsparungen liegen oft in der Zeiteinsparung der Mitarbeiter, die dann wiederum mehr Zeit für einen noch besseren Bürgerservice haben. Am Ende geht es darum, die Abläufe zu verbessern und die Arbeitszeit effizienter zu gestalten und somit mehr Zeit für den Kontakt mit den Bürgern zu haben, denn dieser wird nie ausschließlich digital erfolgen. Und das sind uns die Investitionen allemal wert.