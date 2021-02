Von Noemi Girgla

Mosbach. Auf den Spruch: "Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr" pfeifen die Seniorinnen und Senioren, die sich am Faschingsdienstag im virtuellen Zoom-Raum des Mehrgenerationenhauses (MGH) Mosbach zum Kaffeeklatsch trafen. Zumindest teilweise. Denn mit technischen Problemen hatten die meisten zu kämpfen. Der Wille, mit dem neuen Medium den Kontakt zu halten, ist jedoch ungebrochen.

Im Vorfeld hatte Stefanie Schwab vom MGH sie noch einmal "gebrieft". Das Programm war auf den jeweiligen Endgeräten installiert worden, die Zugangsdaten kamen sowohl per E-Mail als auch noch einmal mit der Post. Zusätzlich erhielten die Teilnehmer Tüten mit dem nötigen Faschingsequipment: Konfetti, Luftschlangen, einer Tröte und Liedertexten. Eben alles, was man zu einem "närrischen Dienstagsnachmittagskaffee" so alles braucht.

Und doch waren fast alle auf die Hilfe ihrer Kinder und Enkel angewiesen, um sich endlich wieder sehen zu können. "Obwohl alles vorbereitet war, musste meine Schwiegertochter noch einmal alles neu installieren, sonst hätte ich nicht teilnehmen können", berichtet Karl Bauer. Und damit steht er nicht alleine da. "Meine Tochter hat alles eingerichtet", bekennt auch Margret Jordan. Und Brigitte Weiß erzählt, dass sie von der Wohnung ihres Enkels aus dabei sei: "Ich bin über 80 und habe zu Hause gar kein Internet. Also bin ich zu den Kindern rüber, habe für sie gekocht und sie haben mir alles für das Treffen freigeschaltet." Eine Win-win-Situation – für alle Generationen.

Nach diesem Motto richtet sich die Arbeit des Mehrgenerationenhauses Mosbach. Dort weiß man, dass die Altersgruppen aufeinander angewiesen sind. Gerade der Zugang zur modernen Technik gestaltet sich für die Älteren oft als schwierig. Fatal in einer Zeit, in der man mehr denn je auf das Internet angewiesen ist.

Da bekannt ist, dass viele Senioren sich damit schwer tun, hat man im MGH ein neues Projekt ins Leben gerufen: die Online-Paten (die RNZ berichtete). Zur Erinnerung: Gedacht ist das Programm als Hilfestellung, besonders für Personen, die keine nahewohnenden Angehörigen haben, die "mal eben alles einrichten" können.

"Sobald die Kontaktregeln gelockert werden, wollen wir loslegen", meint Michaela Neff, die das MGH leitet. Sie hofft, dass die Online-Paten im März starten können. Und sich vielleicht sogar noch ein paar Ehrenamtliche mehr dafür gewinnen lassen. "Es ist wichtig, dass die Senioren nicht alleingelassen werden", befindet Neff, die sich gewünscht hätte, die Online-Paten schon vor dem zweiten Lockdown zu etablieren. "Aber die Ausbildung der Ehrenamtlichen dauert auch ihre Zeit."

Auf den Weg gebracht hat das Projekt Katrin Meik. "Wer Hilfe braucht, soll sich melden können", meint sie. Wie genau die geplante 1:1-Betreuung letztlich aussehen wird, lässt sie auf sich zukommen. "Wichtig ist, dass jeder einen Ansprechpartner in Sachen Technik hat." Ob es die Hilfestellung im Sprechstunden-Format geben wird, oder ob die Paten auch Hausbesuche machen werden, bleibe abzuwarten. Man müsse auch sehen, was wann wieder möglich ist. Schließlich wolle man ja auch kein Risiko eingehen und niemanden gefährden.

"Wir haben heute gemerkt, dass wir eine andere Struktur finden müssen", bewertet Neff den ersten virtuellen Kaffeeklatsch – den Testlauf. Kontaktlos seien die Hürden zu groß, die Computerkenntnisse der Teilnehmenden zu gering. "Es muss einfach jemand vor Ort sein, der helfen kann", konstatiert die Leiterin des MGH Mosbach.

Wenn dann aber alle zugeschaltet sind, ist die Freude groß. "Wir mussten heute erst mal etwas Ordnung in das Treffen bringen", erzählt Neff. "Zum Beispiel kann man bei Zoom nicht durcheinander reden, sondern nur nacheinander. Darauf mussten wir uns zunächst einstellen."

Margot Künkel hat den gemeinsamen Gesang auf dem Akkordeon begleitet. "Die Zeitverzögerung ist schon merkwürdig, aber das liegt vielleicht auch an der Leitung", befindet sie. Sie vermisst bei dem Online-Kaffeeklatsch-Format den direkten Kontakt. "Man kann keinen in den Arm nehmen, die Tuchfühlung fehlt." Es mache aber trotzdem Spaß, auch wenn es anstrengender sei, als die "normalen" Treffen.

Beibehalten wollen die neue Technik-Errungenschaft auch nach Ende des Lockdowns die meisten. "Meine Kinder wohnen weiter weg", erzählt Künkel. Sie wisse, dass es die Möglichkeit gebe, zu "skypen", sie könne das aber nicht selbst einrichten. "Das kann ja dann einer der Online-Paten bald für Sie machen", schaltet sich Katrin Meik ein und fügt hinzu: "Natürlich kann man telefonieren, aber sich dabei zu sehen, bereichert einfach." Im Hintergrund raschelt eine Chipstüte, es trötet. Jeder ist froh, sich auf das Experiment eingelassen zu haben.

Info: Wer die Hilfe der Online-Paten in Anspruch nehmen will oder selbst als solcher tätig werden möchte, kann sich beim Mehrgenerationenhaus Mosbach unter Telefon 06261/6744010 oder per E-Mail an: mghmosbach@t-online.de melden.