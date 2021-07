Von Stephanie Kern

Lohrbach. Glasscherben auf den Fußwegen der Kneippanlage oder im Auslauf der Rutsche auf dem Spielplatz, zerschlagene Lampen und eine abgerissene Klingel an der Schule, ein herausgerissenes Wasserrad an der Wanderbahn, Reifenspuren auf Wiesen – die Fotos, die Gerhard Kritter und Norbert Schneider in Lohrbach aufgenommen haben, zeigen, wie gering die Hemmschwelle ist, öffentliches Eigentum zu zerstören. Schneider ist Ortsvorsteher, Kritter Bauhof-Mitarbeiter in dem Mosbacher Stadtteil.

Beide wissen, dass der Vandalismus kein Lohrbach-eigenes Problem ist. Es stinkt ihnen aber, dass so mit den Einrichtungen, die ja für alle Lohrbacher und auswärtigen Gäste sein sollen, umgegangen wird. "An der Kneippanlage waren vor einiger Zeit Glasscherben mit Absicht in die Umrandung gedrückt worden. Zwei Stunden habe ich sie herausziehen müssen", berichtet Kritter.

Das Wasserrad an der Wanderbahn wurde beschädigt, die Lampen wurden eingeschlagen, Müllreste werden im Pavillon abgelagert. Das Schild, dass offenes Feuer und Grillen verboten sind, findet eher weniger Beachtung. Foto: Stephanie Kern / privat

Obwohl an der idyllisch am Waldrand gelegenen Kneippanlage ein Schild steht, auf dem Feuer und Grillen ausdrücklich verboten sind, passiert genau das dort. Das zeigen die Spuren: Versengte Holzbänke, Müllsäcke mit Grillresten. Auch die Bushaltestelle am Kreisverkehr ist ein neuralgischer Punkt, an dem sich offenbar Menschen treffen – und mutwillig Dinge zerstören. So wurde (das ist schon ein bisschen her) dort ebenfalls gezündelt, der Mülleimer in Brand gesteckt.

Von der Bushaltestelle ist es nicht weit zur Kurfürstin-Amalia-Grundschule. Dort wurden die Lampen zerschlagen und die Klingel abgerissen. Die Schulleitung hat das auch zur Anzeige gebracht. "Uns ist nur ein Fall bekannt: die Beschädigungen an der Schule", sagt Carsten Diemer, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn. Wenn Sachbeschädigungen nicht angezeigt würden, gebe es auch keine Chance, sie aufzuklären. "Auch sonst ist die Ermittlungsarbeit sehr schwierig und aufwendig." Deshalb sei es wichtig, dass solche Straftaten eben auch tatsächlich angezeigt werden.

Die Kneippanlage rückte auch auf andere Weise in den Fokus. Dort wurden mit einem Zweirad Reifenspuren in die Wiese gefahren. An der Waldhütte – die man ja ganz offiziell mieten kann – gab es einen Einbruchsversuch, bei dem die Tür beschädigt wurde. Besonders bitter: An der Wanderbahn wurde das fast neue Wasserrad beschädigt und aus der Halterung bewegt. "Mittels Facebook konnten wir wenigstens den Zeitraum eingrenzen", sagt Norbert Schneider. "Es ist ganz gezielt gemacht worden", ist der Ortsvorsteher sicher. Inzwischen hat der städtische Bauhof das Wasserrad abmontiert und mit in die Schlosserei genommen. Die Lager wurden beschädigt. Schneider: "Ich verstehe es wirklich nicht, denn Hunderte Menschen erfreuen sich täglich an diesem Wasserrad, rasten an dem Platz. Und ein paar wenige beschädigen es." Gerhard Kritter sieht es ähnlich: "Ich finde es so was von blöd. Was hat man davon, Glasscherben zu verteilen und Sachen zu beschädigen?"

Dreimal in der Woche ist er alleine drei Stunden mit der Kontrolle und den Aufräumarbeiten an diesen neuralgischen Punkten beschäftigt. "Das hört sich viel an", sagt Kritter. "Aber wenn man Glasscherben einzeln auflesen muss, ist das gar nichts." Man wolle die Menschen sensibilisieren. "Wir hoffen, dass die Leute es melden, wenn sie so etwas beobachten", sagt Schneider. "Wir können einfach nicht jeden Tag kontrollieren", sagt Kritter. Obwohl er und auch Schneider das en passant ohnehin schon jeden Tag tun.

Um den vielen Beschädigungen der vergangenen Wochen etwas entgegenzusetzen, will der Ortsvorsteher nun eine Belohnung für sachdienliche Hinweise aussetzen. "Wir hoffen, dass es mit den Beschädigungen weniger wird."