Von Peter Lahr

Oberschefflenz/Brisbane. Vor rund zehn Jahren verbrachte Tom Siebert einen dreiwöchigen Familienurlaub in Australien. Er war so begeistert von Land(-schaften) und Leuten, dass er nun "Down Under" zum Zielpunkt für sein Auslandssemester machte. Denn zwischenzeitlich studiert der Oberschefflenzer an der DHBW Mosbach Wirtschaftsinformatik im vierten Semester. Zusammen mit seinem "alten Kumpel" Maximilian Bauer startete der Trip im Februar.

Doch dann kam die Corona-Krise – und auch auf dem fünften Kontinent kam es zum "Lockdown". Dennoch entschied sich Tom Siebert dagegen, früher in die alte Heimat zurückzukehren. Weshalb er sein Semester bis Anfang Juni in Australien verbringen will, berichtete er der RNZ auf digitalem Weg.

Den größten Unterschied zum doch eher überschaubaren Heimat-Campus bilde der "Gold Coast Campus" in Brisbane. Mehr als 18.000 Studierende füllen dort die teils riesigen Vorlesungssäle. "Nicht alle Kurse sind jedoch so groß, es gibt auch kleinere Kurse mit crica 30 Studenten", fügt Tom Siebert hinzu. Auf dem Campus befinden sich neben den Vorlesungsräumen, Laboren und der Bibliothek noch ein Fitnesscenter, ein Schwimmbecken, mehrere Restaurants und eine Uni-Bar. Reichlich Anregungen fürs nordbadische Hochschulleben …

Glücklicherweise verliefen die ersten Wochen in der neuen Umgebung noch recht entspannt: "Bevor die Corona-Restriktionen kamen, konnten wir noch Melbourne, die Great Ocean Road, einige Nationalparks und Sydney bereisen." Hatten Siebert zuvor bereits die Landschaften und die großen Städte fasziniert, so begeisterten ihn nun auch alltägliche Besonderheiten, wie der frühe Feierabend der meisten Geschäfte – die schließen nämlich bereits im 17 Uhr. Im Gegenzug beginnt der Arbeitstag denn auch etwas später, nämlich gegen 9 oder 10 Uhr. Auch die Sprache war kein Problem. Da unter den Dozenten zahlreiche Englisch nicht als Muttersprache sprechen, konnte Siebert den Kursinhalten schnell folgen.

Den Kontakt zur alten Heimat ließ der begeisterte Fußballer und Bambini-Trainer nicht abreißen. So beteiligte sich Tom Siebert virtuell an der "Clopapier-Challenge" der Schefflenzer Kicker: "Da geht es darum, dass jeder Spieler das Klopapier annimmt, ein bisschen jongliert und dann aus dem Bild schießt zum Nächsten. So kann dann trotz ,Social Distancing’ ein Team-Gedanke und ein cooles Video entstehen."

Trotz Corona-Krise und Lockdown entschied sich Tom Siebert ganz bewusst dafür, in Australien zu bleiben und nicht früher nach Deutschland zurückzukehren. Weshalb? "In Australien ist die Lage um einiges entspannter als in Deutschland. Zudem ist es wegen der Zeitverschiebung entspannter, mein mittlerweile nur noch online stattfindendes Studium hier abzuschließen."

Apropos Rückkehr. Nachdem sein ursprünglich gebuchter Rückflug Anfang Juni zunächst gecancelt wurde, sieht es jetzt auch wieder besser aus: "Ich habe vor kurzem einen Flug gebucht und bin ziemlich sicher, dass er fliegen wird. Ein paar wenige Flüge fliegen regelmäßig nach Hause." Auch wenn der junge Mann noch ein paar Wochen auf der anderen Seite des Globus verbringen wird, er freut sich schon sehr auf seine Familie und die Freunde. "Am meisten auf das Essen meiner Oma." Vermissen werde er das Meer und die Landschaft.

Ein klares Votum für ein Auslandssemester setzt Tom Siebert ans Ende seiner Ausführungen: "Klar, ein Auslandssemester ist nur absolut zu empfehlen. Es war trotz Restriktionen einer super Zeit. Ohne Pandemie ist und war es die ersten Wochen ein Mega-Erlebnis und eine Erfahrung fürs Leben." Insgesamt sei er durch die Zeit in Australien selbstständiger geworden: "Besonders das Waschen meiner Wäsche erschloss sich als völlig neuer Aufgabenbereich." Und da kommt dann auch die daheimgebliebene Familie ins Spiel. Während die Mama mit einschlägigen Waschtipps weiterhelfen konnte, musste der Papa auf den geplanten Besuch des Sohns verzichten. Lässt sich vielleicht noch einmal nachholen. Ein kenntnisreicher "Guide" wäre Tom Siebert auf alle Fälle.