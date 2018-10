Programm-Export: Mit viel Motivation nahmen die Lehrerinnen und Lehrer der "Talitha Kumi" in Palästina am Lions-Quest-Seminar teil. Foto: Cherdron

Mosbach. (cen) Kompetenzen für ein funktionierendes Miteinander sind das A und O in einer Gesellschaft, heute wie auch in der Zukunft. So hat es sich der Lions-Club zur Aufgabe gemacht, ein Programm für Schulen zu entwickeln, das genau den Erwerb solcher Fähigkeiten zum Ziel hat. Beim sogenannten Lions-Quest (LQ), das ursprünglich aus den USA stammt, handelt es sich um ein Lebenskompetenz- und Präventionsprogramm für junge Menschen im Alter von zehn bis 21 Jahren. Lehrerinnen und Lehrer können hierbei an einer Fortbildung, bestehend aus den drei unterschiedlichen Seminaren "Erwachsen werden", "Erwachsen handeln" und "Zukunft in Vielfalt", teilnehmen und das erworbene Wissen im Unterricht zur nachhaltigen Förderung junger Menschen einsetzen. Stärken will man das Selbstbewusstsein, die psychische Widerstandsfähigkeit, die interkulturelle Achtsamkeit sowie die Fähigkeit zur Reflexion, Kommunikation und Konfliktlösung.

Da der Lions-Club weltweit vernetzt ist, sollte es nicht bei der Anwendung des Programmes in Deutschland bleiben: Nachdem das Lehrerehepaar Anne Grüneisen und Dr. Christian Hähnel an zwei LQ-Seminaren teilgenommen hatte, verpflichteten sich beide für drei Jahre an der deutschen Schule "Talitha Kumi" in Beit Jala/Westjordanland. Dort trafen sie auf Gegebenheiten, die für LQ wie maßgeschneidert waren: teilweise sehr heterogene Klassen, die unterschiedlichsten Religionen und verschiedene Züge bis zum Abitur bei insgesamt 550 Schülern.

Nachdem die erste Kontaktaufnahme mit den dort ansässigen Lions-Club-Verantwortlichen kein Ergebnis brachte, fasste Gerhard Cherdron, Verantwortlicher des Lions-Clubs in der Zone Nordbaden, den Entschluss zur Finanzierung eines Leuchtturmprojekts des LQ in Palästina. In der Schule "Talitha Kumi" führte ein dreitägiges Seminar unter European Master Trainer Fré Steen dann zu einer rundum positiven Bilanz. Denn schnell wurde deutlich, dass die europäischen Lions-Club-Vetreter keinesfalls bevormunden wollen, sondern Unterstützung anbieten. Das Ergebnis sind positives Feedback und der Wunsch, das Programm in ganz Palästina zu verbreiten und weiter auszubauen. Mit dem Ziel, Schüler und Lehrer für einen vernünftigen gemeinsamen Umgang miteinander zu sensibilisieren. Des Weiteren wird noch für dieses Schuljahr ein Schüleraustausch zwischen "Talitha Kumi" und einer deutschen LQ-Schule angestrebt, der verbinden und neue Horizonte öffnen soll.

Das erfolgreiche Projekt in Palästina ist für Gerhard Cherdron und seine Lions-Kollegen aus der Region ein Beleg dafür, dass das Lebenskompetenz-Programm Lions-Quest nicht nur vor Ort, sondern auch in anderen Ländern positive Effekte erzielen kann.