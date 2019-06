In Limbach hat er die ersten Schritte als Fußballer gemacht, inzwischen ist Nicolai Rapp (am Ball) in der Hauptstadt Berlin als Bundesligaprofi angekommen. Mit dem Aufstieg in die 1. Liga hat sich ein Traum erfüllt, jetzt warten große Herausforderungen auf Rapp. Foto: imago

Von Heiko Schattauer

Limbach/Berlin. Im zarten Alter von 14 Jahren ist er einst aus dem beschaulichen Limbach ausgezogen, um in der großen Fußballwelt seine Spuren zu hinterlassen. In die Heimat zieht es den 22-Jährigen dennoch regelmäßig, auch wenn inzwischen die Anreise deutlich länger geworden ist. Denn mittlerweile verteidigt der bei der "Freya" Limbach und später bei der TSG 1899 Hoffenheim ausgebildete Abwehrspieler für die "Eisernen", den Bundesliga-Aufsteiger FC Union Berlin.

Hallo Nicolai, nachträglich noch Glückwunsch zum Aufstieg. Mit dem FC Union Berlin spielst Du in der kommenden Runde in der 1. Bundeliga. Geht da ein Traum in Erfüllung?

Danke! Absolut, es war immer mein Traum in der ersten Liga zu spielen. Als junger Spieler wünscht sich jeder, irgendwann Bundesliga spielen zu dürfen. Umso schöner ist es jetzt natürlich, dass dieser Traum wahr wurde. Ich freue mich auf die kommende Saison und bin heiß darauf, mich in der Liga beweisen zu dürfen.

Wie kam es eigentlich zum doch recht überraschenden Wechsel von Aue nach Berlin? Kurz zuvor hattest Du im RNZ-Gespräch noch erläutert, wie wohl Du dich bei den "Veilchen" fühlst ...

Die Zeit in Aue war sehr schön und lehrreich, aber der Wunsch zeitnah höher zu spielen, war da. Aus diesem Grund wollte ich die Herausforderung Union Berlin unbedingt annehmen und dazu beitragen, die Ziele des Vereins zu erreichen.

In Aue warst du Stammspieler, in Berlin hast Du in der Rückrunde lediglich drei Partien bestritten. Woran lag’s? Und war der Wechsel dennoch der richtige Schritt?

Ich hatte einen etwas unglücklichen Start, ich kam mit einem Bänderriss bei Union an und bekam obendrauf noch drei Spiele eine Sperre. Trotzdem sehe ich den Schritt nach wie vor als richtig an, da ich in der kurzen Zeit viel Neues gelernt habe und mich im Verein sehr wohl fühle. Auch die Qualität in der Mannschaft ist sehr hoch, was sich sicher positiv auf meine Entwicklung auswirkt.

Hoffenheim, Fürth, Aue, nun Berlin. Du bist in der jüngeren Vergangenheit gut rumgekommen. Auch wenn der Fußball bekanntermaßen ein schnelllebiges Geschäft ist: Wünschst Du Dir nicht mal ein wenig (mehr) Konstanz?

Als junger Spieler ist es nicht einfach, direkt konstant bei einem Verein über viele Jahre hinweg zu spielen. Ich bin froh, alle meine Stationen durchlaufen und mich dabei sowohl persönlich, als auch fußballerisch weiterentwickelt zu haben. Jetzt ist es natürlich mein Ziel, mich bei Union durchzusetzen und hier viele Jahre erfolgreich verbringen zu dürfen.

Nun also 1. Bundesliga: Worauf freust Du Dich besonders?

Wie schon erwähnt, geht mit der ersten Liga ein Traum in Erfüllung. Am meisten freue ich mich auf die Herausforderung und darauf, als Spieler stark zu wachsen und mich mit den besten Mannschaften Deutschlands zu messen.

Mit der Liga werden auch die Gegenspieler immer besser. Bekommt man da gerade als Defensivspieler nicht Angst, von Stars wie Lewandowski oder Werner schwindelig gespielt zu werden?

Natürlich ist es keine einfache Aufgabe, sich gegen Weltklassespieler zu behaupten, aber genau auf solche Momente arbeitet man seine ganze Laufbahn hin. Es kommen sehr gute Spieler auf mich zu, worauf ich mich sehr freue.

Auf wen freust Du Dich am meisten?

Ich freue mich auf jedes Spiel, das ich bestreiten darf. Besonders aber auf ein Wiedersehen mit alten Weggefährten, Spieler, Physios, Co-Trainer, Trainer. Letztlich werden wir von Spieltag zu Spieltag immer an unsere Leistungsgrenze gehen müssen. Und diese Herausforderung gefällt mir sehr.

Wo hat der (junge) Fußballer Nicolai Rapp aus eigener Sicht noch am meisten Verbesserungspotenzial?

Verbesserungspotenzial gibt es in mehreren Bereichen, sei es in der Athletik oder im Taktischen. An diesen Punkten arbeite ich täglich und versuche mich stetig zu verbessern.

Und wie schätzt Du die Chancen Deines Teams ein? Die Mentalität stimmt ja bei den "Eisernen" und die Euphorie ist groß. Aber reicht das?

Wir haben uns in einem schwierigen Relegationsspiel durchsetzen können und wir haben die Qualität, das auch in der Bundesliga zu tun. Ich bin mir sicher, dass wir die neue Aufgabe gut und mit großem Willen meistern werden. Dazu trägt sowohl die Mentalität der Mannschaft bei, als auch die Fans, die uns bei jedem Spiel den Rücken stärken.

Vom Fußballer zum Mensch: Du bist auf dem Dorf in Limbach groß geworden und hast deine Heimat jetzt die meiste Zeit in Deutschlands Hauptstadt. Wie schmeckt dem Jungen vom Land Berlin?

Das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Berlin ist eine tolle Stadt, die einem unglaublich viele Möglichkeiten bietet und es einem sehr einfach macht, sich direkt wohl zu fühlen. Natürlich mag ich das Land, weshalb ich mir zum Wohnen auch eine etwas ruhigere Gegend hier in Berlin ausgesucht habe, um abschalten und Kraft tanken zu können.

Die Strecke zurück in die echte Heimat, den Odenwald, hat sich mit dem Wechsel von Aue nach Berlin ja nun fast verdoppelt. Bekommen Dich Freundin, Freunde und Familie demnach nur noch halb so oft zu sehen?

Zwar ist es durch die weite Entfernung nicht mehr möglich, so oft in die Heimat zu kommen wie zuvor, dafür bekomme ich umso öfter Besuch von meiner Freundin und meiner Familie. Berlin gefällt jedem - und daher werden jetzt eben mehr Wochenenden in der Hauptstadt verbracht.