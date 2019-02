Limbach. (ub) Ausführlich vorberaten hatten Gemeinderat, Bürgermeister und Verwaltung den Haushaltsplan 2019 schon Anfang Februar. Deshalb konnte in der Sitzung am gestrigen Montag alles auf einmal abgehandelt werden: Haushaltsrede des Bürgermeisters, Beratung im Gremium und Beschlussfassung. "Nicht auf das bereits Erreichte", sondern auf die "vielen, neu anstehenden Aufgaben" richtete Thorsten Weber seinen Blick. Für den Bürgermeister ist er in zweifacher Hinsicht besonders: zum einen, weil es der erste in seiner Verantwortung erstellte Plan ist, zum anderen, weil der Haushalt 2019 das größte Investitionsvolumen in seiner noch bis 2026 andauernden Amtszeit enthalten wird.

10,4 Millionen Euro plane Limbach, 2019 zu investieren, unterrichtete Weber, "Bauausgaben mit gut 8,6 Mio. Euro machen den Löwenanteil aus." Wobei der Um- und Erweiterungsbau der Gemeinschaftsschule alles überstrahle. "6,3 Mio. Euro des Gesamtvolumens von 9,7 Mio. Euro für den Schulbau sind im diesjährigen Haushalt hinterlegt." Die Schüler für die Schule kommen aus Familien, die man nach Limbach und in seine Ortsteile mit neuen Baugebieten "locken" und für deren Erschließung man mehr als 800.000 Euro investieren will. Für Grunderwerb von weiteren Wohn- und Gewerbegebieten nimmt man weitere 1,3 Mio. Euro in die Hand.

Die Rekordinvestitionen wirken sich auf Limbachs Verschuldung aus. Zwar können 272.000 Euro getilgt werden, es kommt aber zu einer Kreditaufnahme in Höhe von 3 Mio. Euro. Jeder der 4455 Einwohner sei somit - statistisch gesehen - mit 1779 Euro verschuldet, 817 Euro mehr als 2018. Auch wenn das "sehr niedrige Zinsniveau die finanziellen Lasten tragen hilft", setzen Bürgermeister Thorsten Weber und sein Kämmerer Klaus Rhein darauf, die Verschuldung wieder zurückzuführen.

Stellt man im Ergebnishaushalt, der den laufenden Betrieb abbildet, Erträge (10,7 Mio. Euro) und Aufwendungen (10,2 Mio. Euro) gegenüber, bleibt ein Plus von gut einer halben Million Euro. Ein im Ergebnishaushalt "traditionell großer Posten" sind die Aufwendungen für Personal. Sie steigen im laufenden Haushaltsjahr um 120.000 Euro auf knapp 1,6 Mio. Euro. Das gilt auch für die Defizitbeteiligungen an den (in durchweg kirchlicher Trägerschaft befindlichen) Kindergärten. Sie summieren sich auf mehr als eine Dreiviertelmillion Euro.

"Zukunft sichern" hatte Thorsten Weber seine Rede zur Einbringung des Haushalts überschrieben. Die Basis dafür sieht Weber in der aktuellen Situation, aus der sich das Wissen (über Künftiges) orientiere. "In dieser Wissensorientierung geht unser Kämmerer auch in den kommenden Jahren von stabilen, ordentlichen Ergebnissen aus." Wofür er in derselben Sitzung mit dem positiven Rechnungsergebnis 2017 einen Beleg lieferte.