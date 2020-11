Von Jana Schnetz

Scheringen. In Scheringen wohnt eine Redekünstlerin mit Charisma: Tanja Franz gewann jüngst den ersten internationalen "Silent-Speakers-Slam" in Mastershausen. Manch einer mag sich jetzt vielleicht denken: "Silent-Speakers – wie bitte?" Darunter ist ein Rednerwettstreit zu verstehen, bei denen die Teilnehmer selbstverfasste Texte innerhalb einer bestimmten Zeit vortragen.

So wird bei einem "Poetry-Slam" um die Wette gedichtet oder in einem "Science-Slam" ein wissenschaftlicher Vortrag gehalten. Doch eines haben die Gewinner aller "Slams" gemeinsam: Sie formulieren auf den Punkt und begeistern damit ihr Publikum.

Der "Silent-Speakers-Slam" in Mastershausen war ein besonderer: Tanja Franz stand an diesem Tag mit 53 anderen Rednern aus neun Nationen auf der Bühne. Die Zuschauer trugen Kopfhörer, mit denen sie umschalten konnten und bei vier Minuten Vortragslänge entscheiden mussten: Wem höre ich zu? Wer packt mich? Wer ist inhaltlich und rhetorisch gut? "Man hat den Redner gehört, der gerade mit einem auf der Bühne stand, und da dachte ich schon mal ,Oh mann, der ist richtig gut!’", schildert Franz die Situation. "Man muss sich auf sich fokussieren und das rüberbringen, was man sich vorgenommen hat." Als selbstständige Expertin im Bereich Unternehmensberatung und Pre-Change-Management ist Franz eine erfahrene Vortragsrednerin, "aber nicht unter ,Slam‘-Bedingungen", wie sie zugibt. "Man hat immer nur die Farben aufleuchten gesehen, wem gerade zugehört wurde. Irgendwann wusste ich gar nicht mehr, welche Farbe ich hatte. Das war spannend."

Franz berät Führungskräfte, hält Impulsvorträge und bietet Unternehmen Seminare sowie Workshops an. Ihre über 20-jährige Arbeitserfahrung sammelte sie vorwiegend im Vertriebsmanagement bei der Pharmaindustrie.

"Ich schule Führungskräfte, wie sie ihre Mitarbeiter motivieren, die Fluktuationsrate senken und die Leistung steigern können."

Mit einer ungewöhnlichen These ging sie an den Start und widersprach damit der landläufigen Meinung anderer Führungskräfte: "Trenne niemals Beruf und privat". Franz will damit sagen, sich nie zu verstellen, weder als Chef noch als Mitarbeiter. "Das verursacht viel weniger Stress. Wenn ich die positiven Eigenschaften, die ich im Privaten habe, mit in die Firma bringe, ist es viel entspannter." Ihre Arbeitsphilosophie und Glaubwürdigkeit untermauert Franz mit Anekdoten aus dem eigenen Privatleben. Ihre Offenheit macht sich nicht nur in der Arbeitspraxis bezahlt: "Die Zuschauer haben gelacht, weil man sich darin wiedererkennt. Klare Kommunikation fängt zu Hause an."

Franz wollte testen, wie ihre Arbeitsmethoden ankommen. "Ich war mit meinem Business-Thema provokativ unterwegs. Kein Unternehmen lässt sich gerne sagen, dass es in der Mitarbeiterführung einiges besser machen kann, aber ich stehe dazu, ich habe Erfahrung darin."

Anstatt beispielsweise Arbeitnehmer nicht mehr in Aufgaben einzubinden oder zu entlassen, weil die Leistung nicht stimmt, sollte man nach den Gründen fragen. "Wir Deutschen schauen ja ganz gern auf die Schwächen eines Menschen, aber man muss nicht gleich den Rotstift ansetzen, gerade in der Zeit von Corona", plädiert sie. "Chefs müssen sich auch auf die andere Seite des Stuhls setzen und sich fragen, was der Mitarbeiter haben möchte." Eigentlich ist die 46 Jahre alte gebürtige Norddeutsche gelernte Zahnarzthelferin und stellte in diesem Beruf fest, dass sie gerne mit Menschen zu tun hat: "Ich liebe Psychologie. Das ist meine große Leidenschaft." Über langjährige Arbeitserfahrungen und ständige Fortbildungen in Betriebspsychologie, Führungskräftemanagement und Projektplanung führte ihr Weg schließlich zur Selbstständigkeit mit ihrer eigenen Firma Framedi.

"Menschen weiterzuentwickeln war immer mein Ziel", so Franz. Mit dem Siegerauftritt beim "Silent-Speakers-Slam" ging sie erneut einen überraschenden und andersartigen Weg, die Arbeitswelt ein Stückchen besser zu machen. "Es hat mich beflügelt, weil das Thema die Menschen wirklich anspricht." Die Resonanz der Zuhörer gab ihr recht: "Es wurde gesagt, dass ich mutig bin, ein pulsierendes Thema aus dem Business-Bereich anzusprechen, denn viele trennen das Berufliche und Private strikt. Aber ich sehe das ganz anders."

Im November hätte ein weiterer "Speakers"-Wettbewerb in Stuttgart stattgefunden, der aufgrund der Corona-Pandemie auf Juni nächsten Jahres verschoben wurde. Für Tanja Franz nur eine verlängerte Pause: "Mein Ziel ist es, den nächsten ,Speakers-Slam‘ zu gewinnen. Da bin ich sehr ehrgeizig."