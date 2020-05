Zu tun gibt es für die Nachwuchs-Kinobetreiber des Autokinos in Limbach einiges, denn bei bis zu drei Vorstellungen an einem Tag muss jeder mit anpacken. Dennoch hat sich „der Organisationsplan bewährt“. Foto: Uwe Köbler

Limbach. (kö) Am Sonntagnachmittag war Autokino-Zeit auf dem Parkplatz hinter der Sporthalle in Limbach! Jeder richtet sich mit individueller Sitzeinstellung auf den Thriller "Joker" ein. Und da ist manch einer recht fantasievoll. Ein VW Golf parkt rückwärts ein, der Fahrer öffnet die Heckklappe, und zum Vorschein kommt eine bequeme Matratze samt Decke.

"Das ist ein Kandidat, den wir nach dem Film sicher Fremdstarten müssen, erklärt Michael Krebs schmunzelnd. Er ist einer der jungen Männer, die das ungewohnte Kinovergnügen in Limbach erst ermöglicht haben. "Es kommt schon mal vor, dass einer seine Batterie überschätzt, doch wir sind vorbereitet und haben noch jeden startklar bekommen", betont Patrick Schulz, der Limbacher Lokalmatador im Veranstalterquartett. Dazu gehören noch Lucas Beck und Brenden Thompson, doch auch die Helfer Johannes Beck und Lea Neugebauer leisten Beachtliches. Zu tun gibt’s für die Nachwuchs-Kinobetreiber einiges, denn bei bis zu drei Vorstellungen an einem Tag muss jeder mit anpacken.

"Unser Organisationsplan hat sich bewährt", so Lucas Beck, wenngleich man nach den ersten Vorstellungen manche Details noch optimierte. Die im Internet ausgedruckte Karte zeigen, scannen lassen, die Tüte mit dem vorbestellten Proviant aufnehmen, und ab geht’s in den Natur-Filmsaal. Dort sorgen entweder der Aux-Anschluss oder Lautsprecher mit modernster Technik für den perfekten Sound an bis zu 40 Stellplätzen.

"Dass momentan technisches Equipment günstig auszuleihen ist, kommt uns da natürlich zugute", so die Jungs, die sich ansonsten als die Limbacher DJ-Gruppe "Future-Light-Crew" in Zusammenarbeit mit der Mosbacher Veranstaltungstechnik Firma ML Events um die Technik bei Konzerten und Großveranstaltungen kümmern. Auf die Idee mit dem Autokino sind sie gekommen, "weil uns die Technik, der Sound und das positive Feedback des Publikums gefehlt haben".

Viel Unterstützung, was Film- und Aufführungsrechte sowie Organisation angeht, fanden die vier bei Michael und Matthias Rösch von Kinostar, die über die notwendigen Lizenzen verfügen. Viel Lob hat das Organisationsteam auch für die Gemeindeverwaltung Limbach, allen voran Bürgermeister Thorsten Weber, parat. "Der war von Anfang an von unserem Vorschlag begeistert und hat uns optimal unterstützt. Wir wussten gar nicht, was es alles für Behörden gibt, die involviert werden müssen", erzählt Lucas Beck. "Nur gut, dass Thorsten Weber und sein Team uns immer beraten haben, denn es lag uns fern, mit der geplanten Abwechslung in Corona-Zeiten irgendwelche Vorschriften zu missachten."

Das ist auch nicht passiert, und so konnte der Bürgermeister beim Premierenabend eine kurze offizielle Eröffnungsrede halten, ehe er es sich in seinem Auto bequem machte. "So viel Engagement hat uns schon imponiert", so das Quartett, das im Übrigen auch der benachbarten Limbacher Feuerwehr dankte. "Die hat uns spontan zwei Wasserfässer gefüllt, mit denen wir unser Eingangstor sturmsicher machen konnten."

Auf diesem Tor sind die Plakate zahlreicher Sponsoren zu sehen, die das besondere Event unterstützen. "Auch denen gilt unser Dank, denn nur durch Werbung sind die 10.000 Webnutzer zu erklären, die sich für das Projekt ,Autokino Limbach’ interessieren", erläutert Patrick Schulz. Der Sonntag sei so etwas wie der Familientag gewesen, erklären die Kino-Macher. Wie bei jedem "echten" Kino wird ab Donnerstag immer ein neues Programm angeboten, wenngleich Filme wie die "Känguru-Chroniken", "Joker" und "Das perfekte Geheimnis" bestens angenommen worden sind.

Gut angenommen werden im Übrigen auch die "Light-Shows" – nach den jeweiligen Spätfilmen nochmals ei echter Höhepunkt für die Filmfans. Der Technik an den Fahrzeugen kommt in Zeiten der Kontaktlosigkeit besondere Bedeutung zu. Hupen bedeute Applaus, so die Macher. Und wer zwischendurch Probleme mit dem Ton oder ähnlichem hat, schaltet einfach den Warnblinker ein. "Dann sind wir sofort zur Stelle."

Auf der 21 Quadratmeter großen Leinwand könnten sich die technisch versierten Jungs auch noch viel mehr vorstellen. Livestreams, Konzerte etc. Vieles sei möglich, so das Team, das sich dann wieder der Einfahrt eines weiteren Fahrzeuges widmet. Darin befinden sich drei statt der in der Online-Bestellung avisierten zwei Personen. "Ich fahre nur als Begleitperson beim Führerschein BF 17 mit und lauf dann wieder heim", erklärt eine Mutter, deren Sohn die mit Popcorn und Getränken gefüllte Tasche aufnimmt. Auch das gehört zum Autokino-Erlebnis 2020 in Limbach.

Info: www.autokino-limbach.de