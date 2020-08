Laudenberg. (jasch) Dass der Kinderspielplatz am Sportplatz Laudenberg noch vor einigen Jahren kaum zum Spielen einlud, wollten fünf Mütter nicht länger hinnehmen. Sie sammelten Spenden und nahmen die Planungen zu einem ansprechenden und kindgerechten Spielplatz selbst in die Hand. Nun war es so weit: Bürgermeister Thorsten Weber, die Gemeinderäte Gerhard Noe und David Roos, Ortsvorsteher Friedbert Müller, Bauhof-Mitarbeiter Gerald Schell sowie die Mütter des Kinderspielplatz-Teams weihten mit ihren Kindern das umgestaltete Gelände offiziell ein.

"Mir bleibt nur vielen Dank zu sagen an alle Spender und an die Gemeinde, die noch einmal das Doppelte der Spendensumme draufgelegt hat. Nur so konnten wir die Geräte finanzieren und den Spielplatz umgestalten", sagte Anna-Lena Bauer, die stellvertretend für alle Mütter des Spielplatz-Teams ein paar Grußworte sprach. Die Spendengelder ergaben zusammen eine Summe von über 7600 Euro, die in die Neugestaltung des Spielplatzes floss.

Manuela Hirmer, ebenfalls Mitglied der Elterninitiative, begann 2017, bei Laudenberger Firmen Spenden für den Spielplatz zu sammeln. Bei dieser ersten Aktion kam bereits eine beachtliche Summe von 3231 Euro zusammen. Weitere Teammitglieder waren schnell gefunden und so schlossen sich noch Melanie Bauer, Nikola Amend, Stefanie Müller und David Roos dem Ziel an, den Spielplatz umzugestalten.

Sie alle wollten die Spenden sinnvoll einsetzen und Geräte anschaffen, die die Kinder wirklich wollten. "Es war klar: wenn es gemacht wird, dann muss es systematisch angegangen werden. Uns war wichtig, dass wir nicht einfach etwas ersetzen", so Gemeinderatsmitglied David Roos. Anna-Lena Bauer war derselben Meinung: "Meine Mitplanerinnen und ich haben einige Stunden hier verbracht. Wir haben die Kinder einen Nachmittag zum Brainstorming eingeladen und gemeinsam überlegt, was ihnen auf dem Spielplatz fehlt."

Neu hinzugekommen sind das Kleinkindspielgerät "Nelke" und eine Babyschaukel. " Der U3-Bereich ist richtig toll. Den sieht man auch nicht auf vielen Spielplätzen. Da werden wir von anderen Gemeinden echt beneidet", so Bauer.

"Eigentlich waren hier schon viele Geräte", erzählt Bauer, "auch das Gelände ist groß, aber es war nichts Spannendes an Spielgeräten vorhanden und wir hatten keinen Schatten. Das haben die Kinder oft beklagt." Bei den Erdarbeiten habe man deshalb zwei Ebenen in dem vorher völlig flachen Gelände angelegt und die Bäume am Rand miteinbezogen. "Die Kinder haben jetzt die Möglichkeit, Verstecken zu spielen, durch das Rohr zu robben oder unten am Wasser zu spielen. Es ist richtig toll, dass wir das gemeinsam planen konnten", freute sich Bauer.

Zur Spielplatz-Einweihung am vergangenen Donnerstag kamen Helfer, Kommunalpolitiker und Kinder zusammen, um die Neugestaltung entsprechend zu feiern. Foto: Jana Schnetz

Circa eine Woche verbrachte die Gruppe damit, das Gelände so anzulegen, wie es jetzt ist. Am meisten Zeit in Anspruch nahm jedoch die Planungsphase, wie David Roos wissen ließ. Bauhofmitarbeiter bauten anschließend die Spielgeräte auf.

Die "Mädels" um Anna-Lena Bauer schafften es, mit der von Bürgermeister Weber initiierten zweiten Spendenaktion, die Gemeinde mit ins Boot zu holen. Am Ende gab Weber das Versprechen ab, dass die Gemeinde das Doppelte der eingegangenen Spendensumme beisteuern würde. Die zweite Spendenaktion 2018 brachte schließlich 4468 Euro ein. "Was im März 2019 seinen Lauf nahm, kann sich im Ergebnis nun wahrlich sehen lassen, der Spielplatz ist nicht wiederzuerkennen und zu einem richtigen Erlebnisplatz für die Kinder geworden", lobte Weber.

Die Spendengelder wurden in weitere Spielgeräte, wie ein Karussell, eine Tischtennisplatte und eine "Chill-Hütte" investiert. Eine Sachspende in Form einer Rutsche kam dazu. Auch für die Eltern sei auf dem Spielplatz nun genug Platz zum gemeinsamen Austausch.

Ortsvorsteher Friedbert Müller zeigte sich angesichts der Elterninitiative stolz: "Ich denke, das Geld von der Gemeinde und aus der Spendeninitiative ist gut angelegt. Das zeigt doch, dass man immer etwas machen kann. Ich wünsche mir, dass der Spielplatz genutzt wird und die Mütter einen schönen Platz zum Quatschen haben." Die Firma Holzwurm spendet die Sitzgarnitur für die "Chill-Hütte", die momentan noch in Arbeit sei. Die Eltern freuten sich schon darauf, hier bald zusammenzusitzen.

Der Platz wurde am Donnerstagabend, coronabedingt verspätet, offiziell seiner Bestimmung übergeben. Weber erinnerte an den 9. März des vergangenen Jahres, als der Spatenstich der Spielplatzaktion feierlich gesetzt wurde. Gut ein Jahr später wollte man ein großes Spielplatzfest feiern, aber stattdessen herrschte auf dem Gelände gähnende Leere.

Das sei nun vorbei – wie die Mütter des Kinderspielplatz-Teams verrieten, stehe der Spielplatz hoch im Kurs: "Wir bekommen viel Feedback von den umliegenden Gemeinden und von anderen Müttern, die sagen, dass wir das so schön gemacht hätten und sie oft hierherkommen." Dass sich die Mühen gelohnt haben und wie dankbar das Spielplatz-Team für die zahlreichen Spenden ist, zeigt eine Tafel, auf der alle Spender namentlich verewigt wurden.