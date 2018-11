Von Ursula Brinkmann

Limbach. Groß war das Interesse an der Gemeinderatssitzung im Limbacher Dorfgemeinschaftshaus. Alle Zuhörerstühle waren besetzt, was Bürgermeister Thorsten Weber erfreute: "So macht’s uns mehr Spaß." Der Grund stand unter Punkt drei der Tagesordnung: Michael und Tobias Schiffmann möchten mobile Hühnerställe auf Limbacher und Krumbacher Gemarkung aufstellen. In drei Einheiten sollen je 1000 Legehennen nach Biorichtlinien gehalten werden; sowohl die Ställe als auch die Zäune des Freilaufs werden laufend umgestellt. Michael Schiffmann, der mit der mobilen Hennenhaltung Neuland betritt, erläuterte dem Gremium die tiergerechte Methode.

Zwar sei, so die Gemeindeverwaltung, keine immissionsrechtliche Genehmigung notwendig, doch haben mögliche Geruchs- und Lärmbelästigungen schon zu "jeder Menge Sorgenäußerungen" und zu dem hohen Bürgerinteresse geführt. "In Vorgesprächen hat sich die Bauherrenschaft sehr kompromissbereit gezeigt", konnte Weber die Thematik von vorneherein entschärfen. Obwohl nicht einmal ein Abstand von 200 Metern zur nächsten Wohnbebauung einzuhalten sei, werden die Schiffmanns jeweils 300 Meter wahren. Und weil bei der geplanten Fläche "Kreuzbrünnle" zwischen Krumbach und Limbach wegen Westwinden eine Geruchsbelästigung erwartet würde, wird dort vorerst auf einen mobilen Stall verzichtet. Damit war einem Zuhörer, der sich zu Beginn der Sitzung meldete, der Wind aus den Segeln genommen. Das "gemeindliche Einvernehmen" durch den Gemeinderat zu dem Vorhaben der Landwirte fiel einstimmig aus.

Weiter ging es zum nächsten Tagesordnungspunkt, bei dem sich die Besucherreihen aber nicht lichteten. Wann sonst erfährt man schon einmal, welchen Wert Grundstücke, Straßen, Brücken, Fahrzeuge und Kulturdenkmäler haben, die einer Kommune gehören. Ja, sogar die Streusalzvorräte kommen in der so genannten Eröffnungsbilanz vor, die die Gemeinde Limbach zu erstellen hatte. Zum 1. Januar 2017 hat man auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (Doppik) umgestellt und musste ermitteln, was auf der Aktiva- und was auf der Passiva-Seite steht. Keine einfache Aufgabe, für die sich manch andere Gemeinde externe Dienstleistung einkauft. In Limbach hat man die Sache selbst in die Hand genommen. "Es war eine immense Arbeit", sagte Kämmerer Klaus Rhein, als er die Ergebnisse im Gemeinderat präsentierte.

Wenn auch in der Sitzung nicht gesagt wurde, was etwa ein einzelner Feldweg in Euro und Cent wert ist, so wurde mit Rheins Schilderung doch deutlich, wie es zu einer Bewertung kam. Flächen wurden ermittelt, Baujahre geschätzt und Anschaffungskosten nach vorgegebenen Pauschalwerten berechnet, wenn sie nicht vorlagen, Nutzungsdauern und Quadratmeterpreise festgelegt. In der nun erarbeiteten Eröffnungsbilanz macht das "Infrastrukturvermögen" auf der Aktiva-Seite den Löwenanteil aus: 33 Millionen Euro. Weitere 4 Millionen Euro sind unbebaute Grundstücke wert und 4,8 Millionen Euro die bebauten. Unter dem Strich hat Limbach auf beiden Seiten die Summe von 46,4 Millionen Euro stehen, wobei auf der Passiva-Seite (das bedeutet das Geld, mit dem also das Vermögen des "Unternehmens" Kommune finanziert wird) das Eigenkapital und "Sonderposten" mit je etwa 20 Millionen Euro zu Buche schlagen. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf knapp 5 Millionen Euro.

Die weiteren Sitzungsvorlagen hatten Bebauungsplanänderungen, Auftragsvergaben, Spendenannahmen und Baugesuche zum Inhalt. Nahezu alle erhielten das einstimmige Votum des Gemeinderates; die Zuhörerschaft war da merklich geschrumpft. Dabei hätte Bürgermeister Webers Mitteilung, dass 2019 alle Gebühren stabil bleiben werden, vielleicht sogar einen Applaus ausgelöst.

Die Organisationsuntersuchung, die die Gemeindeverwaltung im nächsten Jahr machen lassen will, fand die einhellige Zustimmung des Gremiums, so dass das Angebot eines Heilbronner Kommunalberatungsunternehmens in Höhe von 10.000 Euro zum Tragen kommt. Die Schwerpunkte der Untersuchung sollen bei der Aufgabenverteilung, der Optimierung wesentlicher Geschäftsprozesse und der Ermittlung des quantitativen Personalbedarfs liegen. Ob das bedeuten könne, dass Leute eingestellt würden, wollte Alois Johmann wissen. "Wir sind, verglichen mit umliegenden Gemeinden", reagierte Thorsten Weber, "personell eher an der unteren Grenze."