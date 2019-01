Die Mitglieder des Teams an der "Heidersbacher Mühle" um Inhaber Ralf Felzmann können auf sich anstoßen: Sowohl in der Küche als auch im Service-Bereich leisten sie gute Arbeit, die von den Gästen entsprechend goutiert wird. Foto: Heidersbacher Mühle

Limbach-Heidersbach. (ahn) Das Telefon klingelt gefühlt ohne Unterbrechung - und das schon am Vormittag. Ralf Felzmann, Inhaber des Landgasthofs "Heidersbacher Mühle", kommt gerade aus dem Urlaub, lässt sich allerdings nicht aus der Ruhe bringen. Gelassen nimmt er in seiner authentischen und nicht weniger gewinnenden Art die zahlreichen Reservierungen seiner Kunden entgegen. Die Kundennähe ist ein Grund, warum das Geschäft in der Mühle so gut läuft. Doch es gibt noch weitere Erfolgsfaktoren, wie wir bei einem Besuch in der idyllisch gelegenen Mühle feststellten. Besonders die Mischungs aus Tradition und Moderne macht die Lokalität attraktiv.

"Die Lage und das Ambiente sind sicherlich auch Gründe für den Erfolg", verrät Ralf Felzmann bei einem Rundgang durch die gemütlichen Räumlichkeiten und über die weitläufige Anlage. Das ist nachvollziehbar, denn die mitten im Wald gelegene Mühle bietet mit ihrem einzigartigen malerischen Ambiente den Gästen eine idyllische Oase der Ruhe und Erholung. Dazu tragen die mit Efeu berankten Hausfassaden, das große Mühlenrad, angetrieben vom Wasser, das plätschernd in die Elzbach fließt, und die weiten Grünflächen, die von Hecken umgeben und von kleinen Bachläufen durchzogen sind, bei.

Der gemütliche Eindruck, den man von außen erhält, verstärkt sich noch, wenn man das Innere des Landgasthofs betritt: lichtdurchflutete Räume mit tief hängenden Decken, gemütliche Sitznischen und Holzverkleidungen an den Wänden muten urig an - passend eben zu der Umgebung des Odenwalds.

"In den letzten Jahren haben wir permanent investiert, wir haben neue Gauben eingebaut und diverse Renovierungsarbeiten durchgeführt." Die letzte Errungenschaft: eine kleine Holzterrasse, von der aus die Gäste einen Blick auf das plätschernde Wasser am Mühlenrad haben. "Ich wollte einfach nicht mehr den alten Brei."

Auch das Essen ist alles andere als "ein alter Brei". Stimmig zur äußeren Erscheinung wartet das Gasthaus mit einem Angebot auf, das teils traditionell, teils modern ist. "Wir wollen kein Gourmet-Restaurant sein, das würde nicht hierher passen. Wir wollen vielmehr vor allem ländliche Küche passend zum Odenwald anbieten - dies aber auch mal in einem modernen Gewand, gepaart mit Kreativität und Witz", meint Felzmann.

Zum Odenwald passt da auch, dass man großen Wert auf Regionalität legt und somit darauf bedacht ist, Produkte aus der Region anzubieten. So kommt der Salat aus Robern, die Forellen entstammen der eigenen Zucht oder aus dem benachbarten Dallau und das Wild aus dem Wald um die Mühle. Und das schießt Ralf Felzmann, seit einigen Jahren Besitzer eines Jagdscheins, sogar manchmal selbst.

Bereits seit 25 Jahren ist er nun Inhaber der Heidersbacher Mühle. Vor seinem Vater, der "sehr beständig war", haben im Jahr 1950 Ralf Felzmanns Großeltern, einfache Bauern, den Startschuss für die Wirtschaft gegeben. Die Serviettenknödel von Oma Else findet man heute noch auf der Speisekarte.

Auf dieser stehen jedoch noch andere Köstlichkeiten: Vom Grünkernrahmsüpple über gebeizten Saibling mit süß-sauren Pfifferlingen und Rettich bis zum Ribeye vom Ocean-Beef an einem Rucola- Marillensalat mit Sesamdressing. Die Kombination aus Traditionellem und Modernem, gepaart mit Regionalität, wird durch das relativ junge Küchenteam realisiert. Vier der insgesamt zwölf Mitarbeiter zaubern dort die verschiedenen Kreationen - unter der Leitung des neuen Küchenchefs Daniel Kolodziej. Dieser war schon in renommierten Küchen in Wien, Salzburg und St. Moritz tätig und hat in Heidelberg seinen Küchenmeister absolviert.

Dass das Konzept an der Heidersbacher Mühle gut ankommt, belegen die Besucherzahlen. "Das Geschäft läuft gut", meint Ralf Felzmann. 80 bis 90 Reservierungen - das ist in der Mühle ein ganz normaler Wochentag. Noch größer ist der Andrang, wenn Hochzeiten oder andere Festlichkeiten gefeiert werden. "Die Kundschaft ist eine Mischung von allem. Die Gäste kommen unter anderem aus Heilbronn, Heidelberg oder Stuttgart. Aber ich bin auch froh über die vielen Odenwälder, die hier einkehren, schließlich sprechen sie meine Sprache", erzählt der Inhaber mit einem Augenzwinkern. "Die Mischung ist einfach schön."

Geht es nach ihm, bleibt der Landgasthof den Gästen noch lange erhalten. "So lange es so gut läuft, mache ich auf jeden Fall noch weiter. Ich habe noch keine Lust aufzuhören." Da hilft dann auch die Berufserfahrung aus einem Vierteljahrhundert."Wenn man das schon eine Weile gemacht hat, sieht man die Sachen um einiges entspannter."

Doch zur Routine wird das Geschäft nie, dafür sorgt man an der Heidersbacher Mühle mit modernen Innovationen - wobei die Tradition auch nie in Vergessenheit gerät.