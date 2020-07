Balsbach. (pol/jasch) Ein Dachstuhlbrand am Gasthaus "Engel" in Balsbach löste am Dienstag einen Einsatz mit Großaufgeboten von Feuerwehr und Rettungskräften aus. "Eine Autofahrerin hat den Brand bemerkt und uns Bescheid gegeben", so Agnes Keller, Besitzerin des "Engels". Sie und ihr 91-jähriger Vater Oskar Schmitt konnten sich selbstständig ins Freie retten. Verletzt wurde niemand. Die Autofahrerin sei es auch gewesen, die gegen 17.57 Uhr umgehend die Feuerwehr rief, während Agnes Keller mit dem Feuerlöscher noch versucht habe, die Flammen zu löschen.

Neben Gaststätte und Pension ist in dem Gebäude auch die Wohnung von Agnes Keller und ihrem Vater untergebracht. Der Brand brach in der Wohnung der Familie Keller in der Nähe des Kamins aus. Die Ermittler haben die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen. Über die Höhe des Sachschadens kann noch keine Schätzung abgegeben werden. Agnes Keller ist dabei, die Lage zu sortieren: "Gestern Morgen wussten wir ja noch nicht, ob wir oben etwas machen dürfen. Jetzt zumindest können wir was schaffen und ausräumen. In meiner Wohnung ist alles nass, und die Scheiben sind eingeschlagen. Da können wir nicht bleiben."

Die Feuerwehr aus Limbach war mit allen sieben Abteilungswehren vor Ort. Verstärkung erhielt die Limbacher Gesamtwehr aus Buchen, Mosbach und Walldürn, die mit der Drehleiter und einer Drohne unterstützen konnten. Der Brand löste einen Großeinsatz mit 18 Fahrzeugen und 121 Einsatzkräften aus. Der Rettungsdienst unterstützte den Einsatz mit mehreren Fahrzeugen und einem Organisationsleiter.

Agnes Keller hofft nun, dass es irgendwie mit dem Tagesgeschäft in Gaststätte und Pension weitergehen kann: "In der Küche ist soweit alles gut, da ist ja alles gefliest. Das können wir in Ordnung bringen. Wir hoffen, dass wir bald wieder öffnen können."

Update: Mittwoch, 29. Juli 2020, 17.31 Uhr