Von Ursula Brinkmann

Limbach-Balsbach. "Lauri nervt", versucht Greta, ihren kleineren Bruder Laurenz beim wöchentlichen Anruf der RNZ abzuschütteln. Eigentlich normal, dass mal einer oder eine genervt ist in der fünfköpfigen Familie. Corona-Zeiten unterscheiden sich da nicht sehr von normalen Zeiten. Dennoch zehrt der zuhause-bleiben-Modus am Nervenkostüm aller Kemmerers; die zweite Osterferienwoche ist die fünfte Woche des Ausnahmezustandes.

Wie es danach weitergeht, das haben in der Wochenmitte die politischen Vertreter des Bundes und der Länder festgelegt. Ab Montag, 4. Mai, sollen die Schulen in Deutschland wieder geöffnet werden – zunächst für die Abschlussklassen, die Klassen, die im kommenden Jahr Prüfungen ablegen und die obersten Grundschulklassen. Greta wird als Viertklässlerin wohl das erste der drei Geschwister sein, die wieder in die Schule darf/muss. Das findet sie einerseits gut – "Da treffe ich meine Freundinnen wieder!" – und andererseits doof, weil sie da "machen muss, was die Lehrer sagen". Mit den Freundinnen "trifft" sie sich virtuell, über FaceTime oder Skype, und das tut ihr gut.

Helen, der 42-jährigen Mutter, wird bang bei dem Gedanken, ab kommendem Montag wieder die Ersatzlehrerin ihrer beiden Schulkinder zu sein. "Als wir am Mittwochabend das Statement von Bundeskanzlerin Angela Merkel hörten, waren wir alle entsetzt," sagen die Eltern, die irgendwie doch auf einen (zumindest teilweisen) Schulbeginn gehofft hatten. Zwei Tage später erfuhren die Kemmerers aus der "Landesschau", dass Grundschulen von den Wiederöffnungsüberlegungen ausgeschlossen seien. Helen: "Überall heißt es anders, jedes Bundesland kocht sein eigenes Süppchen, ich habe da noch nicht durchgeblickt und bin gespannt auf eine offizielle Information der Schulen." In der Woche nach Ostern sei es ohnehin schon explosiv gewesen. "Schon morgens beim Frühstück musste ich intervenieren." Zum Dampfablassen ist die ganze Familie raus in die Balsbacher Felder und Wälder gegangen. "Mit jeweils reichlich Luft zwischen jedem Einzelnen…"

Leonard, der zwölfjährige Gymnasiast, schafft sich mit täglichen Joggingrunden diesen von allen gebrauchten Freiraum. Sieben bis acht Kilometer läuft er in einer Dreiviertelstunde, in seinen Gedanken spielt er mit der Herausforderung Marathon. Er sagt, dass er die Schule nicht vermisse, wohl aber das Fußballspielen, die Freunde. Den Kontakt hält auch er übers Handy oder die Konsole, wenn die Jungen online gemeinsam zocken. Apropos Kontakt: Zu den von Bund und Ländern beschlossenen Lockerungsschritten in der Corona-Krise zählt derzeit die "dringende Empfehlung" zum Tragen von Mund-Nase-Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Geschäften. Helen Kemmerer hat für jedes Familienmitglied vom "Odenwälder Babynest" eine Maske gekauft und ebenso selbst welche genäht.

Ein im Kalender stehender Schulbeginn ist für die Musikpädagogin und ihre Kolleginnen in der Musikschule Mosbach aktuell Anlass zu diversen Online-Konferenzen, in denen gemeinsam beratschlagt wird, wie die Arbeit wieder anlaufen könnte. Denn das musikpädagogische Programm – Eltern-Kind-Kurse, musikalische Früherziehung, das Förderprogramm Singen-Bewegen-Sprechen und Rhythmik in der Grundschule – all das wäre jetzt wieder dran. "Das muss nächste Woche losgehen", wünscht sich Helen in ihren "richtigen" Beruf, ein Stück Normalität zurück. Die Notwendigkeit, als Lehrerinnenersatz die eigenen Kinder daheim zu beschulen, leuchtet Helen Kemmerer zwar ein, doch wünschte sie sich einen besseren Online-Unterricht. "Arbeitsaufträge aus der Cloud sind das Eine, aber das Korrigieren würde ich lieber den Lehrern selbst überlassen."

Ihren Mann Matthias, der zu seinen Früh- und Spätschichten in der Justizvollzugsanstalt nach Adelsheim fährt, beneidet sie zwar nicht um seinen Job im Gefängnis, aber darum, dass er rauskommt aus dem heimischen "Käfig" schon. Als er seiner Frau jedoch vor ein paar Tagen das seit Wochen vermisste Seitenbacher-Müsli mitbrachte, war das ein kleiner Lichtblick. Und noch ist der für Anfang August geplante und gebuchte Familienurlaub auf einem Bauernhof ebenfalls ein Lichtblick, an dem (sich) die fünf Kemmerers festhalten.