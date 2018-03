Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Über die jüngste politische Entwicklung in ihrem Land - Präsident Trumps Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels - sprach Faten Mukarker kaum, auch wenn sich am Montagabend schon abzeichnete, dass die Jerusalem-Frage für beunruhigende Schlagzeilen sorgen würde. "Trump und die USA wollen das Völkerrecht brechen." Faten Mukarkers Land heißt Palästina, und in der westlichen Wahrnehmung ist wohl wenig präsent, dass es in der palästinensischen Bevölkerung Christen gibt (Anteil etwa 1,5 Prozent). So wie Mukarker. Geboren nahe Bethlehem, aufgewachsen in Deutschland, nach Palästina zurückgekehrt als junge Frau, führen sie und ihre Familie im Westjordanland ein "Leben zwischen Grenzen".

Das ist der Titel ihres Buches und stand in leicht abgewandelter Form ("Leben zwischen Mauern") über einem Vortrag, zu dem die katholischen Bildungswerke St. Josef Mosbach und Neunkirchen in den Pirmin-Saal der St. Josef-Gemeinde geladen hatten. Karl-Heinz Bindnagel, Leiter des Bildungswerks St. Josef, freute sich, so viele Gäste beider christlicher Konfessionen begrüßen zu können und wusste unter den rund 160 Menschen einige, die schon zu Besuch gewesen waren bei Familie Mukarker in Beit Jala. Denn Fatens Sohn Kamal Mukarker führt Kultur- und Naturreisen ins Westjordanland in Kooperation mit dem Neunkirchener Bildungswerkleiter Friedrich Müller.

Die 58-jährige Faten Mukarker ist immer wieder unterwegs in Deutschland, wo sie entlang der eigenen Geschichte von der ihres Volkes erzählt. "Das ist unsere arabische Tradition, das Erzählen." Sie tut es als "Botschafterin" auf eigene Faust, keine Organisation steht dahinter - angetrieben vom Wunsch und "Warten auf den Frieden seit 50 Jahren".

Ihre Erzählweise ist ruhig, doch die Sehnsucht nach mehr Freiheit und nach Frieden für alle ist zu spüren. Ihre persönliche Geschichte verknüpft sie mit der ihrer Landsleute. "Unsere Zahl in den Palästinenser-Gebieten und Israel beträgt 4,7 Millionen, der Großteil lebt als Emigranten anderswo, sehr viele in Lateinamerika." Aber im Heiligen Land, wisse man nicht, was es heiße, in Frieden zu leben, in Israel nicht und in Palästina nicht. "Doch die Menschen sind der Konflikte müde", setzt Mukarker ihre ganze Hoffnung darauf, dass es die Menschen selbst seien, die endlich zu einer friedlichen Lösung fänden. "Wir sind bereit, den Preis des Teilens zu zahlen."

Als christliche Palästinenserin fühlt sie sich der arabischen Kultur verpflichtet, obwohl ihre Kindheit und Jugend und ihre regelmäßigen Besuche in Deutschland sie schmerzlich spüren lassen, dass "bei uns das 21. Jahrhundert noch nicht angefangen hat." Schwer vorstellbar ist dieses Leben, das die Buchautorin und Botschafterin beschreibt und mit einigen Bildern aus ihrem Heimatort zeigt, vom Garten, durch den sich nun eine meterhohe Mauer zieht. Ihr Traum ist es, dass ihr Enkelkind "den ganzen Beton einmal nicht mehr sehen muss." Deshalb setzt sie sich für die Versöhnung der verschiedenen Religionsgruppen ein.

Es sei ihr Großvater gewesen, dessen Worte sie beherzige: "Mit dem Wissen von gestern und dem Geschehen von heute wollen wir in die Zukunft gehen." Dass es eine Zukunft ohne Mauern werde, dafür warb Faten Mukarker in Mosbach, darüber sprach sie am folgenden Tag in einer Buchener Schule. Die Hoffnung dazu gibt ihr ihr christlicher Glaube.