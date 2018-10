So kann EU-Förderung aussehen: In Schefflenz wurde eine Besenwirtschaft eröffnet. Für die Notburgakirche ist außerdem ein neues künstlerisches Kirchenfenster geplant und in Waldbrunn wird am Bikepark gebaut. Foto: Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Wenn man den Namen hört, denkt man zuerst, er käme aus dem Englischen. "Leader" ist aber eigentlich eine Abkürzung für einen französischen Ausdruck: Das Kürzel steht für "Liaison entre actions de développement de l’économie rurale" und bedeutet so viel wie "Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft".

Ganz konkret bedeutet "Leader" Geld für Privatinvestoren, Vereine und Kommunen, die die ländliche Wirtschaft stärken. Die Region Neckartal-Odenwald aktiv ist eine von 18 ausgewählten Regionen in Baden-Württemberg, die eine Förderung erhalten. Bis 2020 stehen 2,8 Millionen Euro EU-Mittel und zusätzliche Landesmittel bereit.

Martin Säurle ist in der Leader-Region Neckartal-Odenwald aktiv (und damit im südlichen Teil des Neckar-Odenwald- sowie Teilen des Rhein-Neckar-Kreises) das Gesicht von Leader. In der vergangenen Woche hatte Martin Säurle großen Grund zur Freude: Mit der "Eulenschmiede" wurde in Schefflenz eines der 26 geförderten Projekte in der Region offiziell seiner Bestimmung übergeben.

Aus dem brach liegenden Josephshof hat André Gassert in vielen Stunden Eigenleistung eine Besenwirtschaft sowie ein Domizil für sich und seine Pferde gemacht. "Dieses Angebot ist toll für die Region", sagte Säurle bei der Eröffnung. 28.600 Euro bekam Gassert von der EU und dem Land Baden-Württemberg. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass Fördergelder viel besser verwendet werden können", lobte Architekt Thomas Müller und Bürgermeister Rainer Houck sagte: "Ich bin dankbar, dass du hier wieder Leben auf den Hof bringst. Ich wünsche dir viel Erfolg und viele zufriedene Gäste."

Unterstützung erfahren die Investoren durch die Geschäftsstelle von Leader. "Die größte Hürde ist es, bei uns durchs Gremium zu kommen", erläutert Martin Säurle. Schon 1,75 Millionen Euro wurden an Projektierer vergeben, insgesamt wurden damit Investitionen von 5,42 Millionen Euro losgetreten. "Leader ist ein Förderprogramm für die Entwicklung ländlicher Regionen. Es geht darum, dass die Lebens- und Standortbedingungen für Bewohner und Gäste verbessert werden", fasst Säurle das Ziel der Förderung kurz und knapp zusammen. Trotzdem sei das Programm vielen immer noch nicht bekannt.

"Aktuell läuft wieder ein Förderaufruf", so Säurle. "Wichtig finde ich: Die Entscheidung über die Zuteilung der Mittel wird in der Region selbst getroffen." Im Gremium sitzen Vereins- und Verbandsvertreter sowie Bürgermeister. "Das ist das einzige Förderprogramm, bei dem es so läuft. Deshalb ist es auch so wichtig, dass es das gibt", meint Säurle. Und gleichzeitig helfe es auch, das oft negative Bild der EU etwas ins Positive zu rücken.

Christian Ihrig, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Haßmersheim-Hochhausen-Neckarmühlbach, bekommt für "seine" Notburgakirche eine Förderung von 42.000 Euro. Geplant ist für die historische Kirche in Hochhausen ein weiteres künstlerisches Kirchenfenster (dieses Mal zum Thema Flucht und Migration) sowie ein barrierefreier Zugang. "Der Zugang ist nötig", sagt Ihrig.

"Ich bin sehr froh, dass wir in die Förderung mit aufgenommen worden sind", so Ihrig, der noch ein Lob für Martin Säurle loswerden möchte: "Er hat uns sehr unterstützt und vieles erleichtert." Im Moment werden für das Projekt Angebote eingeholt, bald soll dann auch gebaut werden.

Sehr viel weiter ist man schon beim VfR Waldkatzenbach. In einer großen Gemeinschaftsaktion von Verein, Gemeinde und Leader wird dort derzeit eifrig am Bikepark gebaut.

Das Besondere: Wenn der Park fertig ist, kann jeder Interessierte ihn kostenfrei nutzen. "Die Leader-Förderung beträgt 46.000 Euro", berichtet VfR-Vorsitzender Uwe Bornmann. Das EU-Programm hat ein Vereinsmitglied ausfindig gemacht. "Wir haben im Moment immer mal wieder Arbeitseinsätze, bei denen ganz viele Helfer Hand anlegen", sagt Bornmann.

Das wiederum bringt ein Lob von Säurle ein: "Das ist etwas Besonderes." Dabei sei die Eigenleistung für den Verein zwar sehr wichtig, für Leader aber keine Voraussetzung. "Das ist definitiv eine tolle Förderung. Ohne Leader wäre der Bikepark nicht zu realisieren", erzählt Bornmann.

Info: www.leader-neckartal-odenwald.de