Limbach-Wagenschwend. (pol) Schwer verletzt wurde ein 29-Jähriger bei einem Unfall auf der Roberner Straße/L525 am Freitagabend. Der Opel-Fahrer war laut Polizeibericht gegen 22.30 Uhr von Wagenschwend in Richtung Robern unterwegs. Am Ende einer scharfen Rechtskurve kam der Wagen in einem Waldstück auf regennasser Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab. Hier rutschte er eine zwei Meter hohe Böschung hinunter und prallte gegen einen Baum.

Der 29-Jährige wurde dabei in seinem Opel eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr musste ihn aus dem Wagen befreien. Danach kam er per Rettungswagen ins Krankenhaus.

Ein Kran musste den demolierten Opel aus der Böschung heben. Laut Polizeibericht war der 29-Jährige vermutlich zu schnell gefahren.