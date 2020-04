Daumendrücken für die eiserne Faust, Monty Python und Co.: Auch wenn man die Auftaktveranstaltungen abgesagt hat, ist man in Jagsthausen zuversichtlich für die Saison der Burgfestspiele. Foto: zg

Von Joachim Casel

Jagsthausen. Auch die Kultur hat in Zeiten von Corona einen schweren Stand. In loser Reihenfolge beleuchtet die RNZ die aktuelle Lage bei den großen Freilichttheatern der Region. Heute die renommierten Burgfestspiele in Jagsthausen: Im letzten Jahr herrschte noch Feierstimmung pur bei den Burgfestspielen, konnte die Kulturstätte doch ihr 70-jähriges Bestehen feiern. Zum Geburtstag präsentierte man ein Programm auf hohem Niveau. Neben dem obligatorischen "Götz von Berlichingen" wurde im Burghof der Götzenburg u.a. der "Cyrano von Bergerac" in Szene gesetzt.

Dieser Tage wollte man mit einem Kabarett-Gastspiel in die neue Spielzeit (in der u.a. auch Monty Python’s Spamalot gegeben wird) starten, doch das Coronavirus hat den Verantwortlichen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und wenn die Krise anhält, könnte die Feierstimmung vom Vorjahr in Jagsthausen 2020 schnell in Katerstimmung umschlagen. Aktueller Stand ist der, dass die Burgfestspiele die beiden zu Beginn der Saison geplanten Gastspiele absagen mussten: "Heute wegen gestern geschlossen" mit Jess Jochimsen (28. März) sowie "Brush up your Shakespeare: Romeo & Julia" (11. April).

In Jagsthausen, der kleinen Kommune im Norden des Landkreises Heilbronn, gibt man sich aber weiter zuversichtlich, dass die Kultur hier doch noch zu ihrem Recht kommt. Der Probenbeginn für die Spielzeit im Sommer ist für Ende April vorgesehen. "Und daran halten wir fest", betont Burgfestspiele-Pressesprecherin Gina Kurle. Ob man dann später am Zeitplan doch noch etwas ändern muss, sei aktuell nicht absehbar. Man wolle daher die Lage unter Berücksichtigung der Verordnungen der Landesregierung immer wieder aufs Neue bewerten, um flexibel angemessene Maßnahmen und Änderungen im Betriebsablauf zu ergreifen, heißt es weiter.

Dass man mit Schwierigkeiten umgehen kann, das hat man in Jagsthausen schon in der Vergangenheit bewiesen, denn viele prophezeiten der 1900-Seelen-Gemeinde schon vor Jahren das rasche Aus als Festspielort. Die Feinde von damals hießen nicht Corona, sondern schlechte Infrastruktur und fehlendes Geld. Das heißt, wer einer Aufführung in Jagsthausen beiwohnen möchte, der wird sich in der Regel auf das eigene Auto verlassen müssen, denn die An- und vor allem Abreise mit Bus oder Bahn ist ein schwieriges Unterfangen. Ein weiteres Problem in Jagsthausen war und ist immer auch das liebe Geld. Oder wie es Jagsthausens Bürgermeister Roland Halter formuliert: "Jede Spielzeit ist ein Tanz auf Messers Schneide." Der Etat bewegt sich seit Jahren konstant bei zwei Millionen Euro. Wer Theater kennt, weiß, dass das für eine Spielzeit, die von Juni bis August andauert, keine Riesensumme ist. Sponsoren steuern etwa zehn Prozent und das Land weitere 25 Prozent hinzu, die Gemeinde unterstützt mit Sach- und Dienstleistungen, Scharen von Laienspielern und Helfern aus der Region wirken engagiert hinter der Bühne. Doch für den Löwenanteil der Finanzierung gilt das Zitat "Selbst ist der Mann" (in dem Fall die Burgfestspiele GmbH), dieses Zitat stammt zwar nicht aus dem "Götz" (sondern aus "Wilhelm Tell") hat aber im konkreten Fall trotzdem seine Gültigkeit.

Damit der Eigenfinanzierungsanteil plus, minus Null aufgeht, müssen pro Spielzeit etwas mehr als 40.000 zahlende Besucher kommen. Dies belegt: Das Budget in Jagsthausen ist eh schon auf Kante genäht – da kommt Corona zum jetzigen Zeitpunkt mehr als ungelegen ...

Seitens der Burgfestspiele hält man sich mit Finanz-Prognosen zurück: "Wie andere Unternehmen rechnen auch wir mit finanziellen Einbußen und Auswirkungen auf die Finanzierung der Festspiele. Bislang ist es allerdings noch nicht absehbar, wie groß diese sein werden." Das Auge der Verantwortlichen richtet sich in diesen Tagen eh mehr auf die Organisation der Spielzeit: "Wir bereiten uns mit aller Kraft auf die Spielzeit im Sommer vor. Denn wir halten nach wie vor an der Spielzeit fest und bündeln unsere Kräfte, um unser Publikum auch in diesem Jahr zu begeistern."

Und genau das große Publikumsinteresse (mit vielen treuen Stammkunden) ist neben dem ganz besonderen Flair im idyllischen Burghof auch Garant dafür, dass die Burgfestspiele Jagsthausen sich über Jahrzehnte zu einer echten Kulturmetropole etabliert haben. Die Saison 2020 wird wegen Corona zur Bewährungsprobe. Das Virus lässt Kulturfreunde in und um Jagsthausen bibbern. Da möchte man dem bösen Virus am liebsten das "Götz"-Zitat entgegen schleudern – wenn es denn nur helfen würde ...