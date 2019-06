Neckar-Odenwald-Kreis. (tml/pm) Von oben betrachtet sieht vieles anders aus. Wer bereits in den Genuss eines Hubschrauber-Rundflugs kam oder stolzer Besitzer einer Drohne ist, weiß um diesen Fakt. Konturen, Kleinigkeiten und bislang Ungesehenes zeigen sich in neuer Deutlichkeit. Das ist auch der Strombetreiber "Syna" klar. Sie begutachtet seit Montag sämtliche Überlandleitungen im Neckar-Odenwald-Kreis aus der Vogelperspektive.

Laut Syna sollen die in der Regel mehrere Stunden dauernden Einsätze, in denen der Pilot möglichst nah an die unter Strom stehenden Freileitungen heranfliegt und ein Experte die Trassen Meter für Meter kontrolliert, mögliche Schäden am Netz zeigen. Dabei achtet das Hubschrauber-Team auf den Zustand der Masten und überprüft den Sicherheitsabstand zwischen Bäumen oder Gebäuden und den Stromleitungen.

Bei ihrem luftigen Arbeitseinsatz sind sowohl vom Prüfer als auch vom Piloten dauerhafte Konzentration gefordert. "Bei den Kontrollflügen erkennen wir Einzelheiten, die wir vom Boden aus nicht sehen können. Nur so erhalten wir ein vollständiges Bild vom Zustand unserer Netze und können Versorgungszuverlässigkeit gewährleisten", erklärt Bernd Stöhr, langjähriger Prüfer bei Syna.

Laut Marcus Heckler, Pressesprecher der Syna GmbH, sei die Kontrolle aus der Luft Teil eine rein routinemäßige Wartung, die regelmäßig vorgenommen werde. Die Überprüfung der Syna-Netze im Neckar-Odenwald-Kreis stünden in keinem Zusammenhang mit den Stromausfällen der letzten Woche im Rhein-Neckar-Kreis, betont Heckler.

"Ausfälle können immer passieren, beispielsweise durch umstürzende Bäume während Stürmen oder anderen Fällen von höherer Gewalt. Uns geht es bei der Überprüfung der Freileitungen darum, Ausfälle durch Ermüdungserscheinungen im Netz zu vermeiden", erklärte Heckler. Das Syna-Stromnetz liege jedoch im bundesweiten Vergleich der Versorgungssicherheit durch die Bundesnetzagentur über dem Durchschnitt, sagte Heckler weiter.