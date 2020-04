Mosbach. (manu) In irgendeiner Weise beeinflusst das Corona-Virus alle. Sei es im Homeoffice, mit Onlinevorlesungen oder eben auch in den Berufsfeldern, in denen es noch mehr zu tun gibt als sonst.

Doch wie steht es um den lokalen Sportvereine, wenn die gesamte Welt des Sports stillsteht? Dass es weder zu Treffen noch zu Trainings kommt, ist klar, jedoch gibt es ein paar Alternativen zur Quarantäne zuhause. Die Handballer des TV Mosbach machten zum Beispiel die Klopapier-Challenge: Spieler und Spielerinnen der ersten aktiven Mannschaft hatten die Idee dazu. Die eigentliche Challenge besteht darin, dass einem Teamkollegen das Klopapier ausgegangen ist.

Das Team schickt eine Rolle auf den Weg. Diese Rolle wird von einem Teammitglied zum anderen wie ein Hand- oder Fußball gekickt. Sei es mit den Füßen, Händen oder dem Kopf. Das Endergebnis findet sich auf der Vereinsseiten bei Facebook und Instagram. Das Video wurde von Stefan "Schoko" Heiß zusammengestellt und hochgeladen.

Was den restlichen Trainingsbetrieb angeht, geschieht im Moment nichts. Jedoch ist es, laut Abteilungsleiter Willi Kronawetter besonders beim Frauen- und Männerteam so, dass sich die Spieler und Spielerinnen eigenverantwortlich fit halten. Dies tun sie, indem sie beim Joggen sowie Rad- und Inliner fahren. Die Ergebnisse bezüglich Dauer und Entfernung teilen sie der Gruppe mit.

Was die Handballsaison angeht, so ist einiges noch unklar. Laut dem Handball Landesverband Baden-Württemberg steht fest, dass in den unteren Klassen die Runde beendet ist und dass es keine Absteiger geben wird. Aber gibt es Relegations-Aufstiegsspiele?

Die Pferde des Reitcubs Mosbach dürfen bewegt werden. Allerdings werden auch hier die Hygiene-Vorschriften beim Betreten der Anlage, Sicherheitsabstand sowie eine maximale Anzahl an Personen, die sich gleichzeitig im Stall aufhalten dürfen, eingehalten. Diese und weitere Regelungen finden sich auf der Homepage des Reitclubs.

Beim DLRG ist die Wasserrettung weiterhin in Einsatzbereitschaft, hierfür gibt es eine wöchentliche Statusmeldung, die dazu dient, festzustellen, wie viel Personal einsatzbereit ist. Auch der halbjährliche Bücherflohmarkt Ende April musste abgesagt werden. Nun hoffen alle, dass er im Oktober nachgeholt kann, so Markus Slaby, Pressesprecher des DLRG Mosbach.

Auch beim Leichtathletikzentrum (LAZ) wurden alle Veranstaltungen inklusive des Stadtlaufs abgesagt. Die Leistungs-Leichtathletik-Gruppe ebenso wie die Triathleten werden von den Trainern mit Trainingsplänen für zuhause versorgt.

Dass man die Corona-Zeit auch dafür nutzen kann, die Anlagen auf Vordermann zu bringen, ist auch Thorsten Schabinger, Vorsitzender des Tennisclubs Mosbach, bewusst. So werden momentan die Außenanlagen und Tennisplätze auf Vordermann gebracht und die Tennishalle wird mit einer neuen LED-Beleuchtung versehen. Für die Mitglieder besteht die Möglichkeit für zwei Tage vier Meter breite Kleinfeldnetze auszuleihen und so zuhause zu üben. Diese werden online zur Ausleihe angemeldet und bei der Rückgabe kontaktlos zurückgegeben und anschließend gründlich desinfiziert.

Der TC Mosbach hat außerdem eigene Facebook-Challenges. Diese werden alle zwei Wochen erneuert, um den Mitgliedern die Quarantäne etwas spaßiger zu gestalten. Momentan gibt es drei unterschiedliche Herausforderungen. Es geht darum, einen Tennisball auf dem Schlägerrahmen zu jonglieren, einen Tennis-Trick-Shot auszuführen und schönste Bild in Retro-Tennis-Klamotten zu posten. Natürlich gibt es auch etwas gewinnen: Platz eins wird mit Tennisbällen belohnt, Platz zwei mit Griffbändern. Fünf Rollen Klopapier gibt es für den dritten Platz.

Daraus lässt sich schließen, dass es trotz Corona nicht zum völligen sportlichen Stillstand kommt und jeder etwas von zuhause aus machen kann.